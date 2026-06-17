Những tình huống "vi hành" của những ông chủ lớn thường là chủ đề thu hút sự tò mò lớn từ công chúng. Mới đây, một đoạn video ngắn ghi lại cảnh một trong những ông trùm của làng mốt thế giới - Marc Jacobs thong dong bước vào một cửa hàng mang tên mình mà không một nhân viên nào nhận ra đã nhanh chóng gây bão mạng xã hội.

Thay vì tạo ra một tình huống trịch thượng hay khó xử, phản ứng đầy tinh tế của nhà thiết kế huyền thoại đã biến tình huống trớ trêu thành một câu chuyện ấm áp và truyền cảm hứng.

Trong đoạn clip, nhà thiết kế 63 tuổi thong thả đi dạo giữa các kệ túi xách và phụ kiện, chăm chú ngắm nghía từng sản phẩm như một hành khách tranh thủ giết thời gian trước giờ lên máy bay.

Nhân viên bán hàng nhiệt tình tư vấn, giới thiệu các thiết kế mới và hỗ trợ ông lựa chọn sản phẩm mà hoàn toàn không biết mình đang phục vụ chính cái tên được in khắp ngóc ngách trong cửa hàng.

Điều khiến cộng đồng mạng phát sốt không chỉ là sự ngây ngô đáng yêu của cô nhân viên, mà chính là thái độ chuẩn mực, không màng cái tôi của Marc Jacobs.

Trong suốt thời gian trải nghiệm, ông liên tục dành lời khen cho cách bày trí cũng như danh mục sản phẩm của cửa hàng, nhận xét đây là một bộ sưu tập rất chất lượng cho một không gian dịch chuyển như sân bay.

Hoàn toàn không có bất kỳ câu hỏi quyền lực kiểu "Cô có biết tôi là ai không?", Marc Jacobs tỏ ra thực sự tận hưởng cảm giác được đối xử bình đẳng như mọi vị khách vãng lai.

Câu chuyện chỉ được lật mở sau khi thủ tục thanh toán hoàn tất. Nhà thiết kế huyền thoại nhẹ nhàng tiến tới bắt tay nữ nhân viên và giới thiệu một cách ngắn gọn: "Tôi là Marc Jacobs, rất vui được gặp bạn". Cái kết trọn vẹn này đã nhận về vô số lời tán dương từ giới mộ điệu toàn cầu.

Sự lịch thiệp và khiêm tốn của Marc Jacobs như một làn gió mát lành khẳng định giá trị bản thân thực sự không cần đến những màn phô trương quyền lực.

Tình huống trên diễn ra trong bối cảnh thương hiệu Marc Jacobs vừa trải qua một bước ngoặt lịch sử quan trọng trong giới tài chính thời trang vào giữa tháng 5 vừa qua.

Sau ba thập kỷ gắn bó và phát triển dưới sự bảo trợ của tập đoàn LVMH, thương hiệu Marc Jacobs đã chính thức được chuyển giao cho một liên minh mới gồm WHP Global và G-III Apparel Group - đơn vị hiện sở hữu Vera Wang, Rag & Bone hay G-Star.

Dù vậy, Marc Jacobs vẫn tiếp tục giữ vai trò nhà sáng lập và giám đốc sáng tạo, trực tiếp định hướng hình ảnh cho đứa con tinh thần mà ông gây dựng từ những năm 1980.

Nhìn lại hành trình của Marc Jacobs, có lẽ không nhiều người ngờ rằng một trong những cái tên quyền lực nhất ngành thời trang thế giới từng khởi đầu từ tuổi thơ nhiều biến cố tại New York.

Từ cậu bé mồ côi mê thời trang làm việc tại cửa hàng Charivari năm 13 tuổi, ông trở thành sinh viên xuất sắc của Parsons, rồi nhà thiết kế trẻ nhất giành giải thưởng Perry Ellis Award danh giá.

Sau đó là hàng loạt cột mốc khiến tên tuổi Marc Jacobs trở thành biểu tượng: sáng lập thương hiệu riêng, giữ vị trí giám đốc sáng tạo Louis Vuitton suốt hơn 15 năm và góp phần định nghĩa nhiều xu hướng thời trang quan trọng của thế kỷ 21.

Nếu có gì để nói về Marc Jacobs thì đó hẳn là tình yêu vô tư và thuần khiết mà ông dành cho phái đẹp. Thời trang của Marc Jacobs tôn vinh phụ nữ, thường xuyên xóa nhòa lằn ranh giới tính và phá tan mọi giới hạn cứng nhắc của truyền thống.

Chính ông cũng đam mê trang điểm, mang giày cao gót và mặc những bộ đầm ren để giao lưu với khán giả trên runway.