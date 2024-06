Vinlac: Thương hiệu sữa Việt tích cực trong hoạt động xã hội vì trẻ nhỏ

Là một thương hiệu Việt, cho người Việt, vì trẻ Việt, trong suốt những năm qua, Vinlac luôn tích cực trong các hoạt động xã hội, đặc biệt hướng tới đối tượng trẻ em. Mỗi năm, thương hiệu Vinlac luôn dành những quỹ cố định để chung tay, chung sức, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.



Vinlac đồng hành cùng viện Nhi Trung ương tổ chức Tết Thiếu nhi

Hòa trong không khí rộn ràng của ngày Quốc tế Thiếu nhi, sáng 1/6 vừa qua, thương hiệu sữa Vinlac đã có mặt tại Bệnh viện Nhi Trung ương, tham gia tặng quà cho các bé trong chương trình "Ngày hội của Bé" năm 2024. Được biết, tại bệnh viện mỗi ngày tiếp đón 4000 - 5000 bệnh nhân và hơn 2000 bệnh nhi điều trị nội trú. Hiểu được những thiệt thòi, nỗi đau của các con, Vinlac đã mang đến gần 300 phần quà để đem lại niềm vui, tiếng cười cho các bạn nhỏ.

Sự kiện "Ngày hội của bé" được tổ chức nhân dịp Tết Thiếu nhi tại Viện Nhi Trung ương.

Phần quà được Vinlac đem đến "Ngày hội của bé" lần này là những chiếc xe đồ chơi, máy bay điều khiển từ xa, búp bê, lego, bộ đồ nấu ăn… rực rỡ sắc màu. Đây đều là những món đồ chơi mà bất kỳ bạn nhỏ nào cũng cảm thấy thích thú. Nhìn hình ảnh các bé tay còn dán bông băm, tiêm truyền nhưng gương mặt háo hức, rạng ngời khi được cầm trên tay những món đồ chơi, không chỉ Vinlac mà những người có mặt tại đó cũng cảm thấy hạnh phúc lây vì đã góp được một phần nhỏ, mang lại niềm vui cho các em.



Vinlac mang đến gian hàng đồ chơi cho các bệnh nhi tại "Ngày hội của bé".

Đại diện của nhãn hàng Vinlac chia sẻ: "Trong suốt những năm qua, Vinlac không chỉ muốn đem đến những ly sữa dinh dưỡng mà còn nỗ lực mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho những mầm non, thế hệ tương lai của đất nước. Chúng tôi hy vọng những phần quà nhỏ của mình sẽ giúp các em có thêm niềm vui, nghị lực để chiến đấu với bệnh tật, sớm trở về bên gia đình, bạn bè".



Các bạn nhỏ, phụ huynh của các em cũng rất hào hứng với những món đồ chơi rực rỡ sắc màu.

Sứ mệnh vì cộng đồng không bao giờ ngừng nghỉ



Dịp Tết Thiếu nhi vừa qua không phải lần đầu tiên thương hiệu sữa Vinlac góp mặt. Trước đó, Vinlac cũng đồng hành cùng Bệnh viện Nhi Trung ương tổ chức sự kiện "Trung Thu Yêu Thương" cho các bạn nhỏ đang điều trị tại viện; trao những suất ăn, hộp sữa dinh dưỡng cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương; phối hợp với cơ quản Đảng uỷ, UBND, HĐND để tổ chức chương trình khuyến học cho các em nhỏ tại trường mầm non xã Tân Hương huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái;...

Vinlac mang đến những chú gấu bông tại sự kiện "Trung thu yêu thương 2023".

Đó chỉ là một vài hoạt động trong chuỗi những sự kiện chung tay vì cộng đồng của thương hiệu sữa Vinlac. Bởi Vinlac hiểu rằng, trẻ em chính là thế hệ tương lai của đất nước, là những "mầm non" cần được yêu thương, chăm sóc một cách đầy đủ nhất. Với những hoạt động thiện nguyện, Vinlac mong rằng các em sẽ được đón nhận tình yêu thương nhiều như nhau, có cơ hội phát triển tốt hơn trong tương lai.



Những phần quà nhỏ được đại diện Vinlac trao cho các bệnh nhân tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương.

Thông qua các chương trình hoạt động vì cộng đồng, Vinlac một lần nữa khẳng định sứ mệnh "cho người Việt, vì trẻ Việt" của mình. Hy vọng rằng trong tương lai, thương hiệu này sẽ có thêm nhiều hoạt động ý nghĩa, thắp lên niềm tin sống cho các em nhỏ.