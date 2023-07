Vinamilk đồng hành cùng hội nữ hộ sinh Việt Nam chăm sóc sức khỏe mẹ và bé

Vai trò nữ hộ sinh trong chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em



Hội Nữ hộ sinh Việt Nam là một tổ chức nghề nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sức khỏe sinh sản, với sứ mệnh nâng cao năng lực quản lý và đào tạo trong lĩnh vực hộ sinh. Từ đó đóng góp vào mục tiêu cải thiện sức khỏe sinh sản cộng đồng, hỗ trợ hành trình làm mẹ an toàn, giảm tỉ lệ tử vong ở mẹ và trẻ sơ sinh.

Tiết mục mở màn sự kiện tôn vinh nghề hộ sinh với sứ mệnh thiêng liêng cùng trái tim ấm áp

Thông qua sự hợp tác với Hội Nữ hộ sinh Việt Nam cùng ra mắt câu lạc bộ "Đôi tay chở che", Vinamilk mong muốn lan tỏa những câu chuyện và thông điệp ý nghĩa, tôn vinh nghề hộ sinh; tổ chức các hoạt động hướng đến đồng hành, chia sẻ, hỗ trợ nghề nghiệp cho nữ hộ sinh; góp phần nâng cao vai trò của họ trong hệ thống chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em để góp phần xây dựng một hệ thống y tế hoàn thiện và chất lượng, xây dựng một thế hệ khỏe mạnh, vì một Việt Nam vươn cao.



Vinamilk đồng hành cùng Hội Nữ hộ sinh Việt Nam thông qua lễ ra mắt Câu lạc bộ "Đôi tay chở che"

Anh Lê Đình Bảo Châu – Giám đốc Marketing Ngành hàng, đại diện Vinamilk chia sẻ: "Các nữ hộ sinh đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong việc chăm sóc sức khoẻ bà mẹ, trẻ em, đặc biệt trong giai đoạn sau sinh vốn rất cần sự quan tâm đặc biệt. Với những công việc hàng ngày đầy vất vả, bộn bề, nhưng luôn vững tình yêu và nhiệt huyết với nghề, mong ước nhìn thấy những mầm sống nảy sinh, nữ hộ sinh luôn đồng hành cùng sản phụ và trẻ như người mẹ thứ hai. Vinamilk thấu hiểu, cảm thông sự hy sinh thầm lặng và luôn trân trọng, tôn vinh nghề nghiệp của các chị. Đồng thời, Vinamilk mong muốn đồng hành để phát triển kiến thức, tay nghề cho nữ hộ sinh, bên cạnh việc mang lại nguồn dinh dưỡng tối ưu cho trẻ em Việt Nam bằng các sản phẩm chất lượng".

Tầm quan trọng của kháng thể IgA và "định nghĩa" mới về miễn dịch kép cho trẻ

Cũng trong buổi sự kiện, hội thảo khoa học với chủ đề "Miễn dịch kép 2 phòng tuyến vững vàng", PGS.TS Nguyễn Anh Tuấn (Phó trưởng Bộ môn Nhi Đại học Y Dược TP.HCM, Trưởng khoa Nội Tổng quát 2 Bệnh viện Nhi Đồng 1) chia sẻ về đặc điểm hệ miễn dịch ở trẻ nhỏ và vai trò của các kháng thể, cùng các chứng cứ lâm sàng về giải pháp tăng cường miễn dịch kép với bộ đôi kháng thể IgA và IgG.

PGS.TS Nguyễn Anh Tuấn trình bày báo cáo tại hội thảo

Ông phân tích, hệ miễn dịch ở trẻ nhỏ chưa hoàn thiện. Đặc biệt, trẻ sinh mổ miễn dịch kém hơn trẻ sinh thường, cùng với việc kháng thể truyền thụ động từ mẹ giảm dần tạo giai đoạn khoảng trống miễn dịch ở trẻ. Vì vậy, cần bổ sung cho trẻ dinh dưỡng tối ưu tạo kháng thể tốt, hỗ trợ hệ miễn dịch non nớt. Nếu mẹ chưa có đủ sữa cho con cần lưu ý tăng cường kháng thể IgA và IgG. Kháng thể IgG đóng vai trò kích hoạt các bổ thể, ngưng kết vi khuẩn, bắt giữ tác nhân gây bệnh, giúp phòng các căn bệnh do vi-rút, vi khuẩn, nấm men, và các loại dị ứng gây ra. Tuy nhiên, chỉ có IgG là chưa đủ. Kháng thể tiết IgA nằm ngoài da và hệ thống niêm mạc biểu mô, dịch tiết hô hấp, niệu dục, tiêu hóa, nước bọt,… giúp ức chế sự bám dính của vi khuẩn và virus vào các bề mặt niêm mạc tăng hiệu quả miễn dịch đường ruột và hô hấp. Nếu cơ thể thiếu IgA sẽ dễ mắc bệnh ở các cơ quan đường tiêu hóa, hô hấp và tiết niệu.



Hàng trăm chuyên gia bác sĩ, nữ hộ sinh tham dự hội thảo "Miễn dịch kép 2 phòng tuyến vững vàng"

Đột phá "miễn dịch kép 2 phòng tuyến vững vàng" từ ColosGold



Báo cáo tại hội thảo, Chị Nguyễn Thị Thanh Nhàn và Chị Huỳnh Thị Thu Ngân - Đại diện công ty Vinamilk nhấn mạnh tầm quan trọng của bộ đôi kháng thể IgG và IgA, khẳng định công ty đã nghiên cứu sản phẩm sữa bột ColosGold hỗ trợ tăng cường bộ đôi kháng thể IgG và IgA, mang đến giải pháp dinh dưỡng "miễn dịch kép 2 phòng tuyến vững vàng" cho trẻ em Việt Nam. Trong đó, "phòng tuyến bên trong" - kháng thể IgG được cung cấp từ sữa non thu hoạch trong vòng 24 giờ đầu sau sinh để đảm bảo hàm lượng các chất dinh dưỡng, do đó có tác dụng miễn dịch cao hơn so với sữa non 48 giờ hay sữa non 72 giờ. Còn "phòng tuyến bên ngoài" – kháng thể IgA được hình thành nhờ hiệu quả synbiotics từ việc kết hợp giữa Lactobacillus fermentum HMP – lợi khuẩn được phân lập từ sữa mẹ với chất xơ HMO (2’-FL) – prebiotics có cấu trúc tương tự như dưỡng chất được tìm thấy trong sữa mẹ. Sản phẩm được chứng minh lâm sàng bởi Viện Dinh dưỡng Quốc gia giúp tăng 8 lần kháng thể IgA tự nhiên (*).

Đại diện Vinamilk phân tích lợi ích tăng cường miễn dịch kép với bộ đôi kháng thể IgA và IgG có trong sữa Vinamilk ColosGold 3

Thông qua bài trình bày chuyên sâu đến từ các chuyên gia và bác sĩ, các nữ hộ sinh đã có cơ hội cập nhật thêm kiến thức và tầm quan trọng của bộ đôi kháng thể IgG và IgA trong giải pháp chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ, nhất là sản phụ không đáp ứng được việc cho bé bú sữa mẹ. Đồng thời, Vinamilk cam kết tiếp tục hợp tác lâu dài cùng Hội Nữ hộ sinh Việt Nam, và đồng hành cùng đội ngũ y bác sĩ trong việc chăm sóc sức khoẻ hàng triệu bà mẹ và trẻ em, vì một Việt Nam khoẻ mạnh và vươn cao.



(*) Theo nghiên cứu lâm sàng, sản phẩm Vinamilk ColosGold 3 có mức gia tăng nồng độ kháng thể IgA trong huyết thanh ở nhóm can thiệp (uống Vinamilk ColosGold 3) cao hơn có ý nghĩa thống kê so với nhóm chứng (không uống Vinamilk ColosGold 3) lần lượt là 40 mg/L và 5 mg/L (tương đương 8 lần).