VIETBABY HCM 2026 quy tụ hơn 450 thương hiệu

Được đồng tổ chức bởi COEX và SEGE Fairs, Triển lãm Quốc tế Sản phẩm & Dịch vụ cho Mẹ bầu, Mẹ & Trẻ em tiếp tục là điểm hẹn thường niên của cộng đồng doanh nghiệp ngành hàng mẹ và bé, các đơn vị phân phối, nhà bán lẻ và khách tham quan. Sự kiện năm nay diễn ra song hành với Triển lãm Quốc tế Giáo dục Việt Nam – VIETEDU HCM 2026, mang đến không gian kết nối giữa các lĩnh vực mẹ & bé và giáo dục. Đồng hành cùng triển lãm là đối tác truyền thông Eva và đối tác di chuyển GreenSM.

Quy mô mở rộng, đa dạng danh mục sản phẩm

Năm nay, triển lãm được tổ chức với quy mô mở rộng, quy tụ 166 doanh nghiệp đến từ 18 quốc gia và vùng lãnh thổ trên tổng quy mô 408 gian hàng, hơn 450 thương hiệu, đồng thời kỳ vọng thu hút hơn 35.000 lượt khách tham quan. Các ngành hàng được giới thiệu tại triển lãm bao gồm sản phẩm dành cho mẹ bầu, mẹ và trẻ em, dinh dưỡng, thực phẩm, thời trang, đồ chơi giáo dục và các dịch vụ liên quan.

Theo Ban tổ chức, sự gia tăng số lượng doanh nghiệp quốc tế tham gia triển lãm trong những năm gần đây phản ánh sức hút của thị trường mẹ và bé tại Việt Nam. Triển lãm ghi nhận sự tham gia của nhiều doanh nghiệp đến từ Đức, Úc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore và nhiều quốc gia khác. Trong đó có các thương hiệu quốc tế nổi bật như Orthomol (Đức), Lucas’ Papaw (Úc) cùng nhiều thương hiệu đang hoạt động tích cực tại thị trường Việt Nam.

Khách tham quan cũng có cơ hội tiếp cận nhiều thương hiệu nổi bật trong nhóm hàng chăm sóc da cho bé như Mustela, Palmer's, Corine de Farme, Bzu Bzu, ATONO2, Milk Baobab và D-nee. Ở nhóm bình sữa và dụng cụ ăn uống, các thương hiệu quen thuộc như Hegen, Pigeon, Wesser, Heorshe, b.box và Grosmimi tiếp tục góp mặt tại triển lãm.

Đối với nhóm hàng sữa, triển lãm ghi nhận sự tham gia của nhiều thương hiệu được người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn như Optimum, HiPP, Bellamy's Organic, a2 Milk, TH true FORMULA, Kabrita, Bubs, Arla, Alula và Hikid.

Bên cạnh đó, các tổ chức xúc tiến thương mại quốc tế như KOTRA và KOCCA cũng tham gia thông qua các gian hàng quốc gia Hàn Quốc, mang đến nhiều sản phẩm mới đồng thời tạo thêm cơ hội kết nối giữa doanh nghiệp quốc tế với đối tác và người tiêu dùng Việt Nam.

Không gian kết nối giao thương hiệu quả

Bên cạnh hoạt động trưng bày, VIETBABY HCM 2026 tiếp tục phát huy vai trò là nền tảng kết nối giữa doanh nghiệp và thị trường. Thông qua các hoạt động giao thương, doanh nghiệp có cơ hội gặp gỡ nhà mua hàng tiềm năng, tìm kiếm đối tác và mở rộng mạng lưới kinh doanh.

Khu vực Buyer Lounge được triển khai nhằm hỗ trợ các cuộc gặp gỡ và trao đổi giữa doanh nghiệp với nhà mua hàng trong nước và quốc tế, góp phần nâng cao hiệu quả kết nối ngay tại triển lãm. Trong khi đó, Rebooking Center là khu vực nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tìm hiểu thông tin và đăng ký tham gia các kỳ triển lãm tiếp theo. Những hoạt động này góp phần xây dựng cộng đồng kết nối bền vững cho ngành hàng mẹ và bé.

Nhiều hoạt động trải nghiệm dành cho khách tham quan

Ngoài hoạt động trưng bày và giao thương, triển lãm còn mang đến nhiều trải nghiệm dành cho khách tham quan. Trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, khách tham quan có cơ hội tham gia các chương trình sân khấu, workshop và nhiều chương trình có quà tặng hấp dẫn. Khi đến triển lãm, khách tham quan còn có cơ hội nhận các phần quà vào cổng. Đặc biệt, chương trình quà tặng dành riêng cho mẹ bầu được triển khai phối hợp cùng thương hiệu Femfresh cũng được kỳ vọng sẽ thu hút sự quan tâm của đông đảo khách tham quan trong năm nay.

Triển lãm năm nay cũng có sự đồng hành của các nền tảng thương mại điện tử như Shopee và TikTok Shop thông qua các chương trình hội thảo chuyên đề. Đây là cơ hội để doanh nghiệp và nhà bán hàng cập nhật xu hướng kinh doanh trực tuyến, tìm hiểu hành vi tiêu dùng mới và tiếp cận các giải pháp phát triển kinh doanh trên nền tảng số.

Đại diện Ban tổ chức cho biết: "Năm nay, triển lãm ghi nhận số lượng thương hiệu và quốc gia tham gia tăng đáng kể đã góp phần làm phong phú hơn danh mục sản phẩm trưng bày. Chúng tôi kỳ vọng triển lãm sẽ tiếp tục nhận được nhiều sự quan tâm từ khách tham quan và các chuyên gia trong ngành"

Với quy mô mở rộng cùng sự tham gia của hàng trăm thương hiệu trong và ngoài nước, VIETBABY HCM 2026 được kỳ vọng sẽ tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những sự kiện tiêu biểu của ngành hàng mẹ và bé tại Việt Nam.

VIETBABY HCM 2026

Thời gian: 04 - 07/06/2026 (10:00 - 18:00)

Địa điểm: SECC, 799 Nguyễn Văn Linh, Tp.HCM

Website: www.vietbabyfair.com.vn

Hotline: +84 901 534 565 (Ms. Khuê)