VIETBABY HANOI 2026: Điểm hẹn kết nối ngành Mẹ và Bé

Diễn ra từ ngày 15-18/10/2026 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội, VIETBABY HANOI 2026 dự kiến quy tụ khoảng 400 thương hiệu với 350 gian hàng. Triển lãm hứa hẹn mang đến không gian mua sắm, khám phá đa dạng sản phẩm và dịch vụ dành cho mẹ bầu, mẹ và trẻ em, cùng nhiều hoạt động thú vị cho cả gia đình.

Năm nay, Vietbaby Fair lần đầu được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC). Với không gian rộng rãi và cơ sở vật chất hiện đại, địa điểm mới được kỳ vọng sẽ mang đến hành trình tham quan thuận tiện hơn cho các gia đình.

Triển lãm do COEX và SEGE Fairs phối hợp tổ chức, với sự đồng hành của các đối tác truyền thông aFamily, Eva và đối tác di chuyển Green SM. Diễn ra song hành là Triển lãm Quốc tế Giáo dục Việt Nam (VIETEDU HANOI 2026).

Khám phá đa dạng sản phẩm dành cho mẹ và bé

Với sự tham gia của khoảng 400 thương hiệu, khách tham quan có dịp khám phá nhiều nhóm sản phẩm và dịch vụ, từ chăm sóc mẹ và bé, dinh dưỡng và thực phẩm, thời trang và phụ kiện đến đồ dùng, nội thất, sản phẩm an toàn cho trẻ, đồ chơi và giáo dục.

Sự đa dạng về ngành hàng giúp phụ huynh dễ dàng tìm hiểu, so sánh và trực tiếp dùng thử sản phẩm trước khi lựa chọn. Thông qua việc gặp gỡ và trao đổi với đại diện các thương hiệu, các gia đình cũng có thể tìm hiểu thêm về đặc điểm, cách sử dụng sản phẩm và lựa chọn những giải pháp phù hợp với nhu cầu cũng như từng giai đoạn phát triển của trẻ.

Để hỗ trợ các gia đình có con nhỏ, Ban Tổ chức còn bố trí nhiều tiện ích như phòng chăm sóc mẹ và bé (Nursing Room), khu vực nghỉ chân và các dịch vụ hỗ trợ di chuyển tại địa điểm tổ chức, giúp việc tham quan trở nên dễ dàng và thoải mái hơn.

Nhiều hoạt động thú vị dành cho cả gia đình

Không chỉ có các gian hàng trưng bày sản phẩm, VIETBABY HANOI 2026 còn mang đến nhiều hoạt động dành cho phụ huynh và trẻ nhỏ trong suốt bốn ngày diễn ra triển lãm.

Tại khu vực sân khấu, khách tham quan có thể tham gia các workshop chia sẻ kiến thức về chăm sóc, dinh dưỡng và giáo dục trẻ nhỏ, cùng các hoạt động giao lưu, minigame và chương trình tương tác dành cho gia đình. Một trong những hoạt động nổi bật là cuộc thi Đường Đua Bé Bò, do Tiny Steps phối hợp tổ chức, hứa hẹn mang đến những khoảnh khắc đáng yêu và sôi động.

Một điểm nhấn khác là workshop "Nghề Tay Trái" của Nestlé NAN và Nutren Junior, mang đến những gợi ý giúp các mẹ tìm kiếm cơ hội tạo thêm thu nhập trong thời gian chăm con. Không chỉ xoay quanh việc chăm sóc trẻ nhỏ, chương trình còn dành không gian để các mẹ chia sẻ, tìm hiểu và khám phá những hướng đi mới cho bản thân.

Bên cạnh đó, khách tham quan còn có thể tham gia trò chơi Stamp Tour Săn Tem Đổi Quà và chụp, in ảnh miễn phí tại khu vực photobooth Life Four Cuts.

Đặc biệt, dành riêng cho các mẹ bầu, Ban Tổ chức phối hợp cùng hai thương hiệu Femfresh và Oillan, do Trần Gia Distribution phân phối, chuẩn bị 800 phần quà chăm sóc cá nhân. Các mẹ bầu còn có cơ hội tham gia chương trình Rút thăm trúng thưởng với nhiều phần quà hấp dẫn.

Cơ hội giao thương dành cho doanh nghiệp và nhà mua hàng

Bên cạnh các hoạt động dành cho người tiêu dùng, VIETBABY HANOI 2026 tiếp tục chú trọng thúc đẩy kết nối thương mại trong ngành hàng Mẹ & Bé. Triển lãm là dịp để các chủ cửa hàng, nhà phân phối, đại lý, đơn vị bán lẻ và đại diện doanh nghiệp trực tiếp gặp gỡ nhà sản xuất, tìm kiếm nguồn hàng, cập nhật xu hướng sản phẩm và phát triển quan hệ hợp tác kinh doanh.

Đặc biệt, chương trình kết nối giao thương (Biz-Matching) hỗ trợ các nhà mua hàng tiếp cận đối tác phù hợp, trao đổi nhu cầu hợp tác và tìm kiếm cơ hội kinh doanh mới. Ban Tổ chức cũng bố trí khu vực Buyer Lounge dành riêng cho các nhà mua hàng đủ điều kiện, tạo không gian để nghỉ ngơi, gặp gỡ và trao đổi cùng đối tác trong suốt thời gian tham dự.

Ngoài ra, chương trình rút thăm trúng thưởng dành riêng cho Buyer sẽ được tổ chức vào lúc mỗi ngày, với tổng cộng 18 giải thưởng hấp dẫn, bao gồm iPad A16, DJI Osmo Pocket 4 cùng nhiều phần quà khác.

Với sự kết hợp giữa hoạt động trưng bày sản phẩm, kết nối giao thương và nhiều chương trình dành cho gia đình, VIETBABY HANOI 2026 kỳ vọng tiếp tục là điểm hẹn của cộng đồng doanh nghiệp ngành Mẹ & Bé, đồng thời mang đến không gian mua sắm, khám phá và vui chơi bổ ích cho các gia đình tại Hà Nội và khu vực phía Bắc.

Thông tin tham quan Thời gian: Từ ngày 15 đến 18/10/2026. Địa điểm: Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội. Giờ mở cửa: 10:00-18:00 từ ngày 15-17/10; 10:00-16:00 ngày 18/10. Vé tham quan: Miễn phí. Xem thêm tại website: https://vietbabyfair.vn/



