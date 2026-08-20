Việt Nam mới có 1 cặp đôi tự nhận là Timothée Chalamet và Kylie Jenner, đi Hàn mặc cũng đẹp phết chứ đùa!

Anh Tú Atus và Diệu Nhi không chỉ được yêu mến bởi chuyện tình đẹp, tính cách hài hước nhiều năng lượng, mà còn là một trong những cặp đôi showbiz có phong cách thời trang trẻ trung, cuốn hút. Cả hai gần đây lại tiếp tục khiến dân mạng thích thú khi xả loạt ảnh trong chuyến đi Hàn Quốc, thậm chí tự ví mình như couple nổi tiếng Timothée Chalamet và Kylie Jenner.

Đặc biệt, lần này spotlight phải dành cho Anh Tú khi "đánh úp" với loạt ảnh khoe street style vừa cool vừa chất. Nam diễn viên gây ấn tượng với cách phối đồ hiện đại, phóng khoáng nhưng vẫn giữ được vẻ nam tính. Từ những set đồ đơn giản đến cách layer trang phục, chọn phụ kiện hay tạo điểm nhấn bằng phom dáng, mỹ nam sinh năm 1993 cho thấy gout thời trang ngày càng ổn định, không cần quá cầu kỳ nhưng vẫn đủ để trở nên nổi bật.

Anh Tú mang đến 1 bản phối rất high fashion, lạnh lùng và thời thượng trong set đồ đồng bộ gồm áo khoác dáng ngắn và quần suông màu xanh olive pha xám. Phần cổ áo với chất liệu da cùng thiết kế áo đứng form fit một cách vừa vặn với tỷ lệ cơ thể của ông xã Diệu Nhi. Nam diễn viên tạo nên điểm nhấn tương phản màu trên nền trang phục trung tính khi kết hợp cùng mũ len xanh cobalt và kính râm đen, đồng thời giúp tổng thể outfit trở nên cá tính và trẻ trung hơn.

Set đồ vừa chất vừa nịnh mắt của Anh Tú.

Vẫn với phong cách đậm màu streetwear thoải mái và trẻ trung, Anh Tú diện một chiếc áo thun màu cam đất dáng rộng, kết hợp cùng quần short màu tím, hoàn thiện với sneaker và tất trắng cổ cao. Outfit này cũng phần nào thể hiện khả năng "chơi màu" tinh tế của nam diễn viên, với việc phối những gam màu nổi nhưng không hề bị chói hay rối mắt. Việc lựa chọn sắc màu xanh dương cho túi - xanh than cho mũ đã tạo nên sự dung hòa về màu sắc cho tổng thể, mang đến vẻ ngoài phóng khoáng, casual nhưng không hề đơn điệu.

Outfit màu sắc được Anh Tú phối đầy tinh tế, thể hiện được dụng ý mà vẫn rất thời trang.

Một bộ outfit cũng ấn tượng không kém của mỹ nam sinh năm 1993 mang hơi hướng sporty pha streetwear. Nam diễn viên diện full set đen của adidas. với áo sweater và quần cargo pants, tạo cảm giác khỏe khoắn và năng động. Phụ kiện đáng chú ý là chiếc mũ trucker màu đen đồng điệu của Chrome Heart. Cách phối toàn bộ tông đen – trắng khiến outfit của anh trông mạnh mẽ, tối giản nhưng vẫn rất cá tính, bụi bặm.

Gam màu trắng - đen được Anh Tú lựa chọn nhiều nhất cho chuyến đi Hàn lần này. Tuy nhiên, anh không đi theo một khuôn mẫu mẫu nhất định mà thử sức với đa dạng kiểu dáng, phong cách. Nếu như set đồ trên mang hơi hướng sporty, năng động thì nam diễn viên lại mang đến 1 bản phối khác tối giản hơn, với áo T-shirt ôm body phồi cùng quần short và các phụ kiện đồng màu. Outfit này tưởng chừng đơn giản nhưng lại tôn được trọn vẹn lợi thế hình thể của ông xã Diệu Nhi.

2 gam màu đen trắng vẫn đươc Anh Tú trưng dụng nhiều nhất.

Dù "xả ảnh" ít hơn chồng nhưng Diệu Nhi cũng mang đến 2 phong cách hoàn toàn khác biệt. Nữ diễn viên vẫn chuộng style casual, năng động và quyến rũ với áo baby tee tối màu, quần ống loe và mũ lưỡi trai. Ở 1 khung hình khác đầy tình tứ của cặp đôi, Diệu Nhi lại xuất hiện với diện mạo nữ tính và điệu đà, khoe đôi chân thon và thần thái nhẹ nhàng, tạo nên tổng thể thú vị với set đồ tối giản của Anh Tú.

Style couple vừa xinh vừa cool của cặp đôi Anh Tú - Diệu Nhi.

Ảnh: FBNV.