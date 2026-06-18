Nổi lên như một hiện tượng nhan sắc thế hệ mới, Trương Diệu Linh (Linh Trương) nhanh chóng thu hút lượng người hâm mộ đông đảo nhờ gu thẩm mỹ thời thượng cùng gương mặt sắc sảo. Thế nhưng, đi kèm với sự nổi tiếng và cuộc sống sang chảnh toát ra "mùi tiền" trên mạng xã hội, chân dài sinh năm 2001 cũng phải đối mặt với không ít thị phi bủa vây đời tư.

Trong giới mẫu ảnh phía Bắc, cái tên Linh Trương từ lâu đã không còn quá xa lạ. Cô nàng bắt đầu thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng từ năm 2019 khi vừa tròn 18 tuổi nhờ loạt khoảnh khắc thanh thuần trong bộ đồng phục quân nhân. Được đào tạo bài bản về múa và thanh nhạc tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, mỹ nhân gốc Hà Tĩnh sở hữu gương mặt oval thanh tú, sống mũi cao thẳng, cằm V-line sắc lẹm cùng thần thái kiêu kỳ.

Nhiều người hâm mộ không ngần ngại ví von đường nét của cô có nhiều điểm tương đồng với đại mỹ nhân Hong Kong Lý Gia Hân, hay ưu ái gọi bằng nickname: Phạm Băng Băng phiên bản Việt từ khi gây sốt ở vòng casting The Face Vietnam 2022.

Dù sở hữu bệ phóng nhan sắc ấn tượng, Linh Trương chia sẻ lý do cô quyết định ghi danh tham gia The Face là vì muốn chứng minh thực lực của bản thân. Người đẹp khao khát thoát khỏi những định kiến khắt khe từ công chúng khi luôn bị gắn mác là "bình hoa di động" hay "chỉ được mỗi gương mặt đẹp".

Tại sân chơi năm đó, hot girl 2k1 đã liên tục khiến ban giám khảo lẫn khán giả phải đi từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác. Đỉnh điểm là ở vòng thử thách mặt mộc - một phần thi được xem là "cơn ác mộng" đối với nhiều thí sinh dưới ống kính cam thường xét nét.

Xuất hiện trước hội đồng giám khảo với diện mạo hoàn toàn không son phấn, Linh Trương gây choáng khi sở hữu làn da trắng mịn màng, căng bóng tựa pha lê và gần như không có bất kỳ khuyết điểm nào. Sự hoàn hảo đến khó tin này ngay lập tức khiến Host Nam Trung phải nghi ngờ có sự can thiệp của các thủ thuật trang điểm. Vị giám khảo khó tính tiến sát lại gần để kiểm tra lớp biểu bì và liên tục chất vấn nghiêm khắc: "Đây có phải là mặt mộc của em?".

Trước áp lực lớn, người đẹp vẫn vô cùng bản lĩnh khẳng định mình hoàn toàn tuân thủ đúng quy định nghiêm ngặt của ban tổ chức. Phong độ visual điểm 10 đã chinh phục hoàn toàn cả 4 vị huấn luyện viên quyền lực là Anh Thư, Vũ Thu Phương, Minh Triệu và Kỳ Duyên, giúp cô giành tấm vé thuyết phục vào vòng trong và chính thức đóng đinh với danh xưng "hot girl mặt mộc".

Sau bước đệm từ cuộc thi, Linh Trương ngày càng thăng hạng về cả nhan sắc lẫn phong cách thời trang. Trên các nền tảng mạng xã hội, nơi nữ người mẫu 25 tuổi sở hữu kênh TikTok với hơn 716.000 người theo dõi và Instagram với 242.000 lượt follow, cô nàng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc check-in tại các nhà hàng xa hoa hay các chuyến du lịch sang chảnh đẳng cấp. Cuộc sống "nay đây mai đó" của Linh Trương là thứ đã giúp cô xây dựng một trang cá nhân ấn tượng nhưng cũng đầy rẫy lời ra tiếng vào về sự giàu có nhanh chóng của một cô gái ngoài 20.

Đối diện với những sóng gió này, Linh Trương từng có lần chọn cách lên tiếng trực diện và thẳng thắn. Hot girl khẳng định mình không sở hữu Porsche hay villa vài chục tỷ như nhiều suy đoán. Hình ảnh trên mạng xã hội là định hướng cá nhân cô chủ động xây dựng thông qua trang phục, không gian và những trải nghiệm xa xỉ nhờ sự đồng hành của các nhãn hàng và stylist. Linh Trương cũng phản pháo lại suy nghĩ cho rằng cô không xứng đáng giàu có, bằng việc nhấn mạnh thứ bản thân giàu nhất ở hiện tại chính là trải nghiệm.

Đặc biệt, mỹ nhân sinh năm 2001 cũng không hề giấu diếm việc bản thân từng trải qua phẫu thuật thẩm mỹ để có được diện mạo hoàn hảo như hiện tại. Cô thẳng thắn bày tỏ quan điểm rằng việc chăm chút cho vẻ ngoài, cậy nhờ dao kéo ở mức độ phù hợp để phục vụ cho công việc trong môi trường giải trí và thời trang là nhu cầu hoàn toàn chính đáng, không cần thiết phải che giấu.

Sự chuyển mình từ hình tượng thanh thuần sang những layout trang điểm đậm, sắc, có độ tương phản cao như hình mẫu Phạm Băng Băng giúp Linh Trương ngày càng định hình rõ nét thương hiệu cá nhân của một quý cô hiện đại, thẳng thắn, sẵn sàng đối diện với dư luận để tận hưởng cuộc sống theo cách của riêng mình.

Ảnh: FBNV, Internet