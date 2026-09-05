Lương Thùy Linh từ lâu đã được nhắc đến như một trong những mỹ nhân sở hữu đôi chân ấn tượng bậc nhất Vbiz. Với chiều cao gần 1m8 cùng đôi chân được biết đến dài tới 1,22m, nàng hậu có tỷ lệ hình thể đủ khiến nhiều người phải trầm trồ. Nếu lấy mốc chiều cao 1,78m để tính theo công thức 122 : 178 x 100, đôi chân của cô chiếm khoảng 68,5% tổng chiều cao, tức xấp xỉ 70% cơ thể.

Tỷ lệ chân dài vượt trội cũng trở thành "vũ khí" thời trang cực mạnh của Lương Thùy Linh. Bởi khi đã sở hữu vóc dáng cao ráo cùng đôi chân miên man, cô gần như chẳng cần những công thức phối đồ quá phức tạp để tạo hiệu ứng. Thậm chí, càng là những item basic, lợi thế hình thể của nàng hậu lại càng có cơ hội lên tiếng. Style đời thường của Lương Thùy Linh vì thế khá đáng tham khảo cho hội những cô nàng sở hữu dáng dấp cao ráo.

Ở set đầu tiên, chiếc váy hai dây xanh navy có phần thân trên ôm gọn, trong khi chân váy ngắn xòe nhẹ và được xử lý họa tiết đục lỗ ở gấu. Phom váy tạo điểm chuyển ngay quanh hông, nhờ vậy phần thân trên trông gọn trong khi đôi chân được khoe tối đa. Đây chính là kiểu váy rất có lợi với người sở hữu tỷ lệ chân dài như Lương Thùy Linh: chẳng cần cut-out hay thiết kế quá cầu kỳ vẫn đủ nổi bật. Chiếc túi mini màu trắng tạo độ tương phản vừa phải, khiến tổng thể mang đúng tinh thần nữ tính, trẻ trung nhưng vẫn có nét sang.

Nơi mua: MANGO

Đến set thứ hai, một chiếc áo lụa hai dây màu xanh nhạt với viền ren mềm mại được Lương Thùy Linh phối cùng jeans ống rộng. Phần áo mảnh và nữ tính cân bằng độ nặng của chiếc quần denim, trong khi ống quần dài rộng lại tận dụng triệt để chiều cao của nàng hậu. Túi tote cỡ lớn cùng giày bệt giữ cho outfit thoải mái, có chút phóng khoáng. Đây cũng là công thức phối đồ hack tỉ lệ cơ thể hoàn hảo, dễ "matching" với nhiều kiểu vóc dáng.

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Người đẹp Gen Z khoe vẻ đẹp nền nã trong set all-white gồm áo dệt kim tay ngắn ôm vừa vặn đi cùng chân váy midi trắng - kín đáo nhưng không hề nhạt. Điểm đáng chú ý nằm ở cách cô nàng phân chia tỷ lệ rất gọn: áo vừa người, phần eo rõ ràng rồi nối xuống chân váy dáng thẳng. Những chi tiết nhấn nhá màu nâu nhỏ ở cạp váy cùng túi xách mini giúp outfit trắng bớt đơn điệu, trong khi sandal quai mảnh tiếp tục giữ tổng thể thanh thoát hơn.

Nơi mua tương tự: Áo - Chân váy

Thay vì luôn nhấn eo, Lương Thùy Linh cũng có lúc chọn áo satin dáng suông phối cùng quần dài màu trắng. Chính chất liệu bắt sáng và sắc hồng phấn khiến một thiết kế khá đơn giản trở nên mềm mại, nữ tính hơn. Đáng nói, áo dài che qua hông vốn có thể khiến tỷ lệ chân bị rút ngắn, nhưng chi tiết cổ yếm khoe trọn bờ vai thánh mảnh lại giúp cân bằng lại đáng kể. Bên cạnh đó, phụ kiện túi đen dáng đứng tạo một điểm chặn màu sắc, giúp outfit không bị quá "kẹo ngọt".

Nơi mua tương tự: Áo - Quần

Set cuối cùng có lẽ là outfit khai thác trực diện nhất lợi thế hình thể của nàng hậu. Tank top hai dây, quần short cạp cao và sơ mi trắng xuyên thấu khoác ngoài đều là những item quen thuộc cho kỳ nghỉ biển. Nhưng quần ngắn đã khoe khéo tỷ lệ chân ấn tượng của Lương Thùy Linh - cũng trực tiếp cộng điểm sang chảnh cho outfit. Việc giữ cả cây trong một gam trắng cũng hạn chế những đường chia cắt thị giác, tạo cảm giác cơ thể liền mạch và thanh thoát hơn.



