Việt kiều 3 lần lọt top đẹp nhất thế giới: Về Việt Nam làm Á hậu là phụ, kinh doanh thứ này là chính

Nhắc đến Thảo Nhi Lê, hình ảnh hiện lên đầu tiên trong tâm trí khán giả thường không phải một Á hậu xa cách, mà là cô nàng Việt kiều Đức với chất giọng "lơ lớ" đặc trưng, làn da nâu bánh mật giòn tan cùng nguồn năng lượng vô cùng phóng khoáng. Đằng sau diện mạo cuốn hút ấy hay danh hiệu Á hậu 1 Miss Universe Vietnam 2022 có được sau một cuộc thi, Thảo Nhi Lê vẫn đang kiên trì với định danh mà mình tâm huyết nhất: một người khởi nghiệp làm thời trang.

Bước sang năm thứ 8 điều hành thương hiệu cá nhân Daphale Studios, Thảo Nhi vẫn miệt mài đứng ở vai trò nhà sáng lập, tự tay xây dựng sản phẩm, quản trị vận hành và truyền cảm hứng khởi nghiệp cho cộng đồng người theo dõi.

Trên mạng xã hội, người ta có thể thấy một Á hậu Thảo Nhi Lê biến hóa lộng lẫy trên thảm đỏ Cannes hay các sự kiện thượng lưu. Nhưng thông qua góc nhìn ở chuỗi video Baby CEO series, nơi cô xuất hiện với tư cách một nhà sáng lập đầy thực tế, sẵn sàng "bóc tách" những mảng tối căng thẳng trong quy trình sản xuất thời trang tại Việt Nam.

Ở một tập trong chuỗi video truyền cảm hứng này, Thảo Nhi Lê không ngần ngại chia sẻ về những "cú tát" thực tế khi làm mẫu thử. Tại Việt Nam, dù xưởng sản xuất thường hứa hẹn hoàn thiện mẫu trong một tuần, nhưng thực tế thời gian kéo dài thường rơi vào mười ngày, thậm chí team cô phải dự phòng tới 4 tuần để chỉnh sửa, hay có những thiết kế phức tạp ngốn tới 8 tuần.

Đứng trước sự chậm trễ đó, người làm chủ bắt buộc phải đưa ra những quyết định cứng rắn và dứt khoát: chấp nhận hủy bỏ thiết kế để không làm lùi tiến độ toàn bộ BST, hoặc sẵn sàng thay đổi xưởng sản xuất nếu sau 4 vòng thử nghiệm sản phẩm vẫn không đạt yêu cầu.

Chia sẻ kinh nghiệm về vận hành brand thời trang của Thảo Nhi Lê trong series Baby CEO.

Thảo Nhi nhấn mạnh vai trò tiên quyết của một bản thông số kỹ thuật chi tiết với đầy đủ phác thảo, ghi chú chiều dài, kích thước hay mẫu đối chiếu thực tế để xưởng làm đúng ý. Sự trăn trở ấy từng được đền đáp bằng chiếc Helena dress - một thiết kế đầy thử thách ở khâu phát triển ban đầu nhưng sau đó lại trở thành sản phẩm bestseller qua nhiều mùa.

"Khách hàng sẽ cảm nhận được tâm huyết và nỗ lực bạn đặt vào mỗi thiết kế", Thảo Nhi nhắn nhủ. Với cô, nếu khâu thiết kế đã áp lực thì giai đoạn sản xuất và kiểm tra chất lượng còn căng thẳng hơn gấp nhiều lần, đòi hỏi một niềm tin sắt đá vào quy trình.

Sự bản lĩnh và dứt khoát trong kinh doanh của Thảo Nhi Lê không phải tự nhiên mà có, nó được tôi luyện từ tinh thần tự lập từ rất sớm. Sinh ra tại Đức trong một gia đình có 4 anh chị em với điều kiện kinh tế khá giả, cô từng trở nên nổi tiếng khi xuất hiện trên trang "Hội con nhà giàu Việt Nam" sau chuyến du lịch Hy Lạp. Tuy nhiên, thay vì tận hưởng cái mác "rich kid", người đẹp lại cảm thấy áp lực khi mọi nỗ lực cá nhân dễ bị quy chụp là do cha mẹ chu cấp.

Thực tế, Thảo Nhi Lê đã bắt đầu tự kiếm tiền từ năm 13 tuổi bằng công việc giao báo giấy. Đến năm 15 tuổi, cô làm thêm tại các nhà hàng, 16 tuổi thử sức làm mẫu ảnh và trong suốt những năm học đại học chuyên ngành thời trang tại Đức, cô vẫn duy trì công việc làm nhân viên bán hàng tại cửa tiệm quần áo để tự trang trải cuộc sống. Tự lập từ thiếu niên giúp cô hiểu rõ giá trị của lao động:

"Hãy xem tôi như một cô gái trở về từ Đức, mang cảm hứng thời trang đến với giới trẻ. Tiền bạc quan trọng để có cuộc sống tốt đẹp, nhưng tôi sẽ không đánh đổi tất cả chỉ để có tiền", cô từng chia sẻ.

Tháng 4/2018, Thảo Nhi Lê chính thức về Việt Nam lập nghiệp và thành lập thương hiệu Daphale Studios. Khởi đầu bằng niềm yêu thích đặc biệt với thời trang nội y - dòng sản phẩm đòi hỏi sự tỉ mỉ trong từng chi tiết nhỏ - mục tiêu ban đầu của cô là giúp mọi phụ nữ tự tin vào vóc dáng của chính mình. Từ mảng nội y ban đầu, khi bộ máy vận hành ổn định, cô mở rộng quy mô sang trang phục ứng dụng, đồ mặc ở nhà và đồ bơi.

Định hình thương hiệu theo phong cách minimalism kết hợp nét quyến rũ, thanh lịch và khoẻ khoắn, Thảo Nhi Lê chứng minh thời trang không cần quá cầu kỳ để trở nên nổi bật. Những show diễn cá nhân được đầu tư chỉn chu cùng sự đồng hành của nhiều nhãn hàng lớn đã đưa tên tuổi Daphale Studios trở thành thương hiệu uy tín trong lòng giới trẻ.

Bên cạnh con đường kinh doanh, nhan sắc của Thảo Nhi Lê cũng gặt hái những cột mốc ấn tượng trên trường quốc tế. Từ năm 2020 đến 2022, cô có 3 năm liên tiếp được chuyên trang TC Candler bình chọn vào Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới, với thứ hạng tăng dần từ vị trí 81 (năm 2020), lên 67 (năm 2021) và đạt vị trí 57 (năm 2022).

Cũng trong năm 2022, người đẹp sinh năm 1994 giành ngôi vị Á hậu 1 Miss Universe Vietnam. Dẫu vậy, danh hiệu Á hậu hay những bảng xếp hạng nhan sắc quốc tế chỉ là đòn bẩy giúp cô lan tỏa tầm ảnh hưởng. Sau tất cả, Thảo Nhi Lê ngày thường vẫn chọn định vị bản thân là một doanh nhân thời trang và influencer truyền cảm hứng.

Nhìn vào hành trình từ cô gái 13 tuổi đi rải báo ở Đức cho đến nhà sáng lập của một thương hiệu thời trang vững vàng, Thảo Nhi Lê chính là minh chứng cho mẫu phụ nữ hiện đại: tự tin, độc lập và làm chủ hoàn toàn cuộc đời mình.

Ảnh, Clip: IGNV