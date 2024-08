Viên uống trẻ hóa và bảo vệ da Polyphenols Codeage có xứng đáng để đầu tư không?

Về Polyphenols, đây là một trong những chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ cơ thể và trung hòa các gốc tự do gây hại cho tế bào. Các gốc tự do là các phân tử oxy có phản ứng cao được tạo ra bởi stress, các quá trình tế bào bình thường và các yếu tố bên ngoài như bức xạ, ô nhiễm không khí và tiếp xúc với hóa chất. Nếu không có chất chống oxy hóa để trung hòa các gốc tự do, các tế bào sẽ bị hư hại, làm tăng nguy cơ mắc bệnh.

Review chi tiết sản phẩm

Viên uống trẻ hóa và bảo vệ da Polyphenols Codeage được nhập khẩu chính hãng từ Mỹ và đạt chuẩn cGMP về độ an toàn tuyệt đối. Đặc biệt, viên uống được chiết xuất từ 15 loại Polyphenols trái cây và thực vật chống oxy hóa: Lựu, nho, nghệ, trà xanh,… Sự kết hợp giữa các thành phần tự nhiên đang là sự lựa chọn hàng đầu trong xu hướng làm đẹp.

Do yếu tố địa lí, ảnh hưởng bởi khí hậu nhiệt đới nóng ẩm nên hầu hết làn da của phụ nữ Việt Nam đều không được trắng sáng, mềm mịn. Mặt khác, tình trạng môi trường ngày càng báo động. Vì vậy, bên cạnh việc chăm sóc từ bên ngoài thì bổ sung dưỡng chất bên trong vô cùng quan trọng. Kết hợp hai yếu tố bên trong và bên ngoài sẽ tăng khả năng làm đẹp da. Viên uống Polyphenols Codeage chính là bảo bối giúp chị em tỏa sáng mọi lúc mọi nơi. Polyphenols Codeage là dòng sản phẩm giúp trẻ hóa, tái tạo da; chống lại gốc tự do; chống UVA, UVB và cải thiện sắc tố da từ bên trong.

Trải nghiệm khi sử dụng

Sản phẩm ở dạng bột, được bào chế dưới dạng viên con nhộng rất tiện lợi. Mình sử dụng với liều dùng là 2 viên mỗi ngày và uống trước bữa ăn để bảo vệ da khỏi tia UV. Còn nếu bạn phải thường xuyên hoạt động dưới trời nắng thì có thể tăng lên 3 - 4 viên/ngày, chia làm 2 lần.

Để tránh làm giảm tác dụng của sản phẩm, khi sử dụng tốt nhất bạn nên bổ sung trước bữa sáng 30 phút hoặc trước khi tiếp xúc ánh nắng 1 tiếng, cũng không nên uống khi ăn no.

Sau thời gian sử dụng sản phẩm, mình đã trải qua những trải nghiệm tích cực. Khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, da của mình không bị rát đỏ và kích ứng. Những vấn đề về mụn viêm cũng giảm đáng kể, da trở nên sáng hơn và mịn màng hơn. Đặc biệt, sau khi treatment hay đi spa, mình nhận thấy rằng vết thương trên da của mình lành nhanh hơn, không còn để lại sẹo hay vết thâm như trước.



Đánh giá ưu điểm và nhược điểm

Ưu điểm:

- Sản phẩm cung cấp cho người dùng lượng Polyphenols cao. Đặc biệt, khi đi vào trong cơ thể là prebiotic tốt cho hệ tiêu hóa và miễn dịch.

- Sản phẩm có độ lành tính cao. Không chứa carb, GMO, không chứa gluten, sữa, chất bảo quản, chất tạo màu, tạo mùi.

- Bên cạnh việc bảo vệ da khỏi tác động của môi trường, Polyphenols Codeage còn hỗ trợ cải thiện sức khỏe tổng thể.

Nhược điểm:

- Sản phẩm có giá 1.250.000 đ, mức giá này khá cao so với một số sản phẩm chăm sóc da khác trên thị trường.

- Sản phẩm phải uống theo liều lượng nên cần lưu ý để ghi nhớ.

Dựa trên trải nghiệm cá nhân và hiệu quả sau khi sử dụng, mình thấy đây là sản phẩm xứng đáng để sử dụng, đặc biệt là trong điều kiện môi trường ngày càng ô nhiễm và tác động của ánh nắng mặt trời ngày càng mạnh. Mặc dù sản phẩm có mức giá không hề rẻ, nhưng “tiền nào của nấy”, tương xứng với hiệu quả mà nó đem lại và thời gian uống được 1 - 2 tháng nên mình thấy khá hợp lý.