Victoria Beckham xoạc chân 90 độ, con dâu ngổ ngáo xoạc gấp đôi: Hơn thua nhau đến cỡ này rồi?

Một bức ảnh tưởng chừng chỉ để flexing thành quả tập luyện của Nicola Peltz lại bất ngờ bị cho là động thái hơn thua với mẹ chồng. Cụ thể, trên trang cá nhân, vừa qua nữ diễn viên đã đăng tải khoảnh khắc chụp trước gương khi thực hiện động tác xoạc chân gần như 180 độ trên sàn. Động tác nói trên là một tư thế đòi hỏi độ dẻo và sức bền không hề nhỏ.

Được biết, Nicola đã dành khoảng 4 tháng tập luyện cường độ cao, kết hợp chế độ ăn uống nghiêm ngặt để chuẩn bị cho vai diễn vũ công ballet trong bộ phim sắp tới mang tên Prima . Tuy nhiên, thay vì chỉ tập trung vào quá trình lột xác vì vai diễn, cư dân mạng lại nhanh chóng liên tưởng đến một nhân vật khác: mẹ chồng của cô - Victoria Beckham.

Không phải ngẫu nhiên mà cái tên Victoria bị gọi tên, trong suốt nhiều năm, nhà thiết kế đình đám này đã biến động tác giơ chân 90 độ thành thương hiệu cá nhân nhờ quá trình tập luyện ballet từ bé. Từ lần đầu gây sốt vào năm 2017 với bức ảnh vừa sơn móng vừa xoạc chân trên sofa, dáng pose này nhanh chóng lan rộng thành trào lưu với hashtag #VBPose. Kể từ đó, mỗi lần xuất hiện tại hậu trường show diễn hay trong các chuyến công tác, Victoria đều không ngại tái hiện động tác khó nhằn này như một cách khẳng định phong độ. Không chỉ Nicola, nhiều ngôi sao quốc tế hay ở Việt Nam có Thanh Hằng, Minh Tú, Tóc Tiên... cũng từng bắt chước dáng pose nổi tiếng của Victoria.

Nicola Peltz từng có mối quan hệ thân thiết với gia đình Beckham, thậm chí chụp ảnh Victoria hướng dẫn con gái Harper tập động tác này vào năm 2020. Việc Nicola đăng tải hình ảnh xoạc chân với biên độ gần như gấp đôi khiến không ít người cho rằng đây là một màn "đối đầu" của nàng dâu với mẹ chồng. Đặc biệt trong bối cảnh mối quan hệ giữa Nicola, Brooklyn Beckham và gia đình Beckham được cho là đang có nhiều rạn nứt, mọi động thái nhỏ đều dễ dàng bị soi xét dưới lăng kính nhạy cảm hơn.

Dẫu vậy, nếu tách khỏi yếu tố drama, không thể phủ nhận việc Nicola đạt được độ dẻo dai ấn tượng như vậy là kết quả của quá trình luyện tập nghiêm túc với ballet. Bộ môn này từ lâu đã được xem là "chuẩn mực vàng" trong việc cải thiện hình thể. Việc tập ballet không chỉ giúp tăng độ linh hoạt của cơ thể, mà còn kéo giãn cơ, cải thiện tư thế và định hình vóc dáng thanh thoát. Những động tác như xoạc chân, nâng chân hay giữ thăng bằng đều đòi hỏi sự phối hợp giữa sức mạnh cơ bắp và độ dẻo, qua đó giúp cơ thể săn chắc nhưng vẫn mềm mại.

Ngoài ra, ballet còn tác động tích cực đến sức bền, khả năng kiểm soát cơ thể và cả thần thái. Đây cũng là lý do nhiều ngôi sao, người mẫu lựa chọn bộ môn này như một hình thức luyện tập lâu dài để duy trì vóc dáng và phong thái high fashion.

Quay trở lại với câu chuyện của Nicola và Victoria, thực tế cả hai đều đang thể hiện hai phiên bản khác nhau của cùng một giá trị: sự kỷ luật với cơ thể. Một người biến nó thành dấu ấn thời trang kéo dài gần một thập kỷ, người còn lại dùng nó để phục vụ nghệ thuật. Còn việc đây là màn hơn thua hay chỉ là sự trùng hợp thú vị, có lẽ vẫn là câu hỏi mà chỉ người trong cuộc mới có câu trả lời.