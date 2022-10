Victoria Beckham có phá sản không?

Thương hiệu thời trang cao cấp của Victoria đang gánh khoản nợ 53,9 triệu bảng Anh sau khi đại dịch COVID-19 gây khó dễ cho ngành bán lẻ.

Nhất quyết không phá sản

Cựu thành viên Spice Girls bắt tay vào công việc kinh doanh thời trang từ năm 2008 với bộ sưu tập váy ngắn. Sau này, cô tiếp tục lấn sang các mảng khác trong thời trang như giày dép, túi xách, phụ kiện... Tính đến nay, theo Mail Online, tổng doanh thu của tập đoàn Victoria Beckham Holdings đã giảm 6% vì đại dịch toàn cầu.

Cựu thành viên Spice Girls bắt đầu kinh doanh thời trang từ năm 2008.

Đại diện của Mail Online nói: “Victoria Beckham Holdings nhanh chóng phản ứng với các tác động của đại dịch, dẫn đến khoản lỗ khổng lồ từ hoạt động kinh doanh.

Bù lại, Victoria Beckham Beauty tiếp tục mở rộng danh mục đầu tư của mình với một số sản phẩm ra mắt thành công trong năm nay, đặc biệt là những sản phẩm tốt nhất trong dòng sản phẩm chăm sóc da và làm đẹp sang trọng, tinh khiết”.

Có thể nói, Victoria đang cố gắng bấu víu vào lĩnh vực mỹ phẩm để gánh nợ cho thương hiệu quần áo. Thực tế, khó khăn của Vitoria cũng là khó khăn chung của ngành thời trang. Trong những ngày gần đây, hàng hóa nói chung đã giảm giá mạnh - một chiếc váy đã giảm 1.300 bảng Anh trên trang web giảm giá The Outnet.

Trang web thường giảm giá 30% các mặt hàng của Victoria nhưng có nhiều mặt hàng hiện được giảm giá 70%. Một chiếc áo có họa tiết da báo đã được giảm từ 650 euro xuống còn 228 euro và một chiếc váy midi hiện đang được bán với giá 554 euro (trước đó chiếc váy này có giá 1,845 euro).

Nhưng đó chưa phải là tất cả. Sự ảm đạm đối với cựu thành viên Spice Girls không phải ở tình trạng tài chính kém. Theo các tài khoản hàng năm nộp cho Công ty House, thu nhập của cô kết hợp với chồng mình - David Beckham – là khoảng 11,6 triệu bảng vào năm 2020 - cao hơn gấp đôi so với những gì họ kiếm được vào năm 2019 - 4,5 triệu bảng.

Mặc Victoria đang gánh khoản nợ lớn, người ta vẫn không cho rằng công ty của cô sẽ ngừng hoạt động. Người phát ngôn của Victoria nói với Mail Online: “Mặc dù 2019 là một năm đầy thách thức, việc kinh doanh đã giảm được một nửa số lỗ - một bước quan trọng trên con đường thu lợi nhuận.

Ngoài ra, việc ra mắt dòng sản phẩm làm đẹp cực kỳ thành công trong cùng năm đã giúp doanh thu tổng thể tăng 7% so với năm 2018 và cả hai hoạt động kinh doanh đều tập trung vào tăng trưởng lợi nhuận.

Thất bại với thời trang nhưng Victoria khá thành công với kinh doanh mỹ phẩm.

Buổi giới thiệu bộ sưu tập thời trang AW21 gần đây của Victoria đã được các nhà phê bình thời trang đón nhận nồng nhiệt. Ngành kinh doanh làm đẹp cũng đã chứng kiến nhiều sản phẩm bán hết veo trong những tháng gần đây”.

Victoria chưa bao giờ nản chí với thời trang, thương hiệu cao cấp của cô đã ra mắt các thiết kế mới cho mùa lạnh - bao gồm váy lụa dài chấm gót chân (850 euro), áo sơ mi (290 euro) và quần ống suông (320 euro).

Áp lực của người nổi tiếng khi làm doanh nhân

Victoria Beckham bị soi mói và giám sát chặt chẽ về thất bại kinh doanh trong lĩnh vực thời trang. Cô thường bị mỉa mai rằng mặc dù là một trong những gương mặt nổi tiếng trong làng thời trang thế giới, nhưng cô lại không tạo được sóng gió với hãng quần áo của mình.

Theo The Mirror, các khoản nợ tích lũy tính đến thời điểm hiện tại đã lên tới 64 triệu euro, nhiều hơn 11 triệu euro so với năm ngoái, càng làm trầm trọng thêm tình hình kinh doanh của nữ ca sĩ. Báo cáo cho biết vào năm 2019, công ty đã trả thêm 18,4 triệu euro nợ và 7,8 triệu euro khác vào năm 2020. Ngoài ra, còn có 34 triệu euro khác do các công ty khác mà gia đình Beckham có cổ phần nợ.

Nhà Beckham luôn chiến thắng

Tuy nhiên, bất chấp những con số trên, theo The Mirror, David và Victoria Beckham vẫn là một trong những cặp đôi có khả năng kiếm lời cao nhất về mặt tài chính. Năm 2020, nhà Beckham kiếm được 13,7 triệu euro, nhiều hơn năm trước đó 7 triệu euro.

David & Victoria Beckham vẫn là một trong những cặp đôi có khả năng kiếm lời tài chính cao.

Cũng theo nguồn tin này, một trong những thành công của công ty là hành động ngay lập tức và kiểm soát chi phí, giảm lỗ hoạt động của công ty xuống 57%.

Căng thẳng trong gia đình Beckham

Bất ổn về thương hiệu thời trang của Victoria có liên quan đến sự bất hòa trong gia đình, đặc biệt là giữa Victoria và cậu con trai Brooklyn. Mối quan hệ giữa hai người đã trở nên căng thẳng trong một thời gian và có vẻ như cựu thành viên Spice Girls đã thiết kế một chiếc váy cho Petz, vợ của Brooklyn, trong ngày cưới. Tuy nhiên, con dâu của Victoria lại tín nhiệm một chiếc váy của thương hiệu Valentino.

Ngoài ra, mối quan hệ giữa Victoria và con trai trở nên bất ổn hơn khi Brooklyn bị một thương hiệu thời trang nổi tiếng sa thải, nơi mà Victoria đã giới thiệu các dịch vụ của con trai một cách nồng nhiệt khi xuất hiện trong các buổi họp.