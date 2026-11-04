Vì sao vợ Jang Don Gun 48kg ở tuổi 54?

Ở tuổi ngoài 50, Ko So Young vẫn khiến công chúng chú ý bởi vóc dáng thon gọn và diện mạo trẻ trung. Mới đây, bà xã Jang Dong Gun còn chia sẻ một mẹo kiểm soát khẩu phần ăn khá đơn giản: thay vì cắt giảm thức ăn đến mức khắt khe, cô chọn cách bày cơm đầy vun trong một chiếc bát nhỏ để đánh lừa thị giác, khiến bản thân có cảm giác đang ăn một phần khá lớn.

Trong video mới đăng tải trên kênh YouTube cá nhân, Ko So Young giới thiệu món canh mực từng nấu cho ông xã Jang Dong Gun vào thời hai người còn hẹn hò. Khi chuẩn bị dùng bữa cùng ê-kíp, nữ diễn viên cầm chiếc bát nhỏ đầy cơm và chia sẻ: "Tôi chỉ ăn từng này thôi". Nghe vậy, một thành viên trong ê-kíp hỏi liệu đây có phải bí quyết giúp cô duy trì cân nặng ở mức 48kg hay không. Ko So Young giải thích lượng cơm thực tế không nhiều, nhưng khi được vun đầy trong bát, phần ăn trông có vẻ thịnh soạn hơn hẳn.

Ko So Young chia sẻ về khẩu phần ăn.

Chia sẻ ngắn gọn này nhanh chóng hé lộ một trong những nguyên tắc ăn uống mà Go So Young áp dụng để kiểm soát cân nặng. Thay vì sử dụng một chiếc bát lớn với lượng cơm vừa phải, cô chọn bát nhỏ rồi vun cơm đầy lên trên. Cách trình bày khiến khẩu phần trông đầy đặn, tạo cảm giác bản thân vẫn được ăn một bữa thịnh soạn dù lượng thức ăn thực tế không quá nhiều. Ở độ tuổi mà việc duy trì vóc dáng thường đòi hỏi sự kiên trì hơn, những thói quen nhỏ như vậy có thể giúp nữ diễn viên kiểm soát lượng ăn mà không tạo cảm giác phải liên tục nhịn đói.

Go So Young sinh năm 1972, là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Hàn Quốc, từng ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim và được chú ý bởi vẻ đẹp thanh lịch, sang trọng. Cô kết hôn với tài tử Jang Dong Gun vào năm 2010 và hiện có hai con. Dù không còn hoạt động nghệ thuật với tần suất dày đặc như trước, nữ diễn viên vẫn nhận được sự quan tâm mỗi khi cập nhật cuộc sống cá nhân. Những hình ảnh đời thường cho thấy cô duy trì phong cách chỉn chu, vóc dáng gọn gàng cùng thần thái tự tin. Đặc biệt, việc vẫn giữ được cân nặng khoảng 48kg ở tuổi 54 càng khiến bí quyết ăn uống của cô trở thành chủ đề được quan tâm.

Vóc dáng đáng ngưỡng mộ ở tuổi U55 của Ko So Young.

Mẹo của Ko So Young cũng có cơ sở từ một số nghiên cứu về tâm lý ăn uống. Một thử nghiệm công bố năm 2022 trên tạp chí chuyên ngành của Hiệp hội Dinh dưỡng Hàn Quốc, do nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Dongduk thực hiện, đã khảo sát 36 phụ nữ trong vòng 3 tuần. Những người tham gia được phục vụ cơm chiên kim chi bằng hai loại bát khác nhau. Với bát thông thường, mỗi phần ăn có khối lượng 400g. Trong khi đó, loại bát được thiết kế nâng cao phần đáy chỉ chứa 300g nhưng vẫn tạo cảm giác phần cơm đầy đặn hơn.

Kết quả cho thấy, khi được phục vụ 400g cơm trong bát thông thường, những người tham gia ăn trung bình khoảng 314g. Với khẩu phần 300g trong chiếc bát tạo hiệu ứng thị giác, lượng thức ăn tiêu thụ giảm xuống còn khoảng 249g. Như vậy, họ ăn ít hơn khoảng 65g, tương đương 21%, nhưng cảm giác no sau bữa ăn không có sự khác biệt rõ rệt. Ở một thử nghiệm khác, khi cùng một lượng cơm 300g được đặt trong hai loại bát, nhóm sử dụng bát tạo hiệu ứng thị giác cũng ghi nhận cảm giác no cao hơn.

Bên cạnh việc lựa chọn bát đựng, sử dụng thìa nhỏ cũng là cách đơn giản để điều chỉnh lượng thức ăn trong mỗi lần ăn. Một nghiên cứu đăng trên British Journal of Nutrition năm 2018, thực hiện với 29 nam giới trẻ tuổi, ghi nhận nhóm dùng thìa nhỏ ăn ít hơn khoảng 8% so với nhóm sử dụng thìa lớn khi thưởng thức cháo yến mạch.

Một nguyên tắc khác được Hiệp hội Đái tháo đường Mỹ khuyến nghị là chia đĩa ăn thành các phần rõ ràng để dễ kiểm soát dinh dưỡng. Với chiếc đĩa có đường kính khoảng 23cm, một nửa nên dành cho các loại rau ít tinh bột; một phần tư dành cho thực phẩm giàu protein như cá, thịt gà hoặc đậu phụ; phần còn lại là nhóm tinh bột, chẳng hạn cơm. Những cách làm này giúp người ăn dễ hình dung tỷ lệ các nhóm thực phẩm, thay vì chỉ tập trung vào việc cắt giảm lượng cơm.

Dù vậy, nghiên cứu về bát ăn tạo hiệu ứng thị giác sử dụng thiết kế đặc biệt chưa đủ cơ sở để khẳng định mọi chiếc bát nhỏ đều mang lại hiệu quả tương tự hoặc giúp giảm cân về lâu dài. Vóc dáng của mỗi người còn phụ thuộc vào tổng năng lượng nạp vào, chất lượng dinh dưỡng, vận động và thể trạng. Tuy nhiên, từ chia sẻ của Ko So Young, có thể thấy việc kiểm soát khẩu phần đôi khi bắt đầu từ những điều rất nhỏ trong thói quen ăn uống hằng ngày.

Ảnh: Instagram.