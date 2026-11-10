Vì sao trẻ cứ thích nhặt nhạnh đủ thứ dưới đất mang về nhà?

Lúc ra khỏi nhà, hai túi áo của con còn rỗng. Đến khi về, bố mẹ thò tay vào mới thấy nào sỏi, lá khô, cành cây, cả mấy mẩu quả dính đất. Người lớn nhìn đống đồ lấm lem, chỉ muốn đổ ngay vào thùng rác. Còn con có thể cuống lên tìm đúng chiếc lá vừa bị vứt, dù ven đường vẫn còn cả đống lá trông gần như giống hệt.

Vì sao một chiếc lá bình thường lại đáng để con tiếc đến thế?

Món đồ quý vì chính con đã tìm thấy

Phần lớn đồ chơi trong nhà do người lớn chọn mua. Viên sỏi ven đường thì khác. Chính con phát hiện nó giữa đám cỏ, nhặt lên, lật qua lật lại rồi quyết định bỏ túi. Có khi con chọn viên ấy vì nó có một vệt trắng chạy ngang, hoặc vì sờ vào thấy nhẵn hơn những viên còn lại. Bố mẹ đi ngang qua có thể chẳng nhìn thấy chi tiết đó.

Đó cũng là lý do một món đồ khác trông đẹp hơn chưa chắc đã thay thế được thứ con vừa nhặt. Với trẻ, chiếc lá có thể gắn với một đoạn đường cụ thể, với lúc con phát hiện nó nằm dưới gốc cây hay với ý tưởng đem về làm thuyền. Nếu bố mẹ hỏi “Chiếc lá này có gì đặc biệt?”, có khi con sẽ kể cả một câu chuyện.

Những lần dừng lại ven đường còn cho trẻ dịp quan sát bằng cả mắt lẫn tay. Con thấy lá này mép trơn, lá kia có răng cưa. Viên đá này tròn và mát, viên kia thô ráp, cầm hơi cấn tay. Từ những khác biệt nhỏ ấy, con tập so sánh, phân loại và tìm ra đặc điểm mình thích.

Về đến nhà, có bé bày sỏi thành hàng từ nhỏ đến lớn, đặt lá riêng một góc rồi dặn cả nhà đừng xáo trộn. Có bé lại dành một lúc để lật xem từng món. Bộ sưu tập có thể chẳng theo quy tắc nào người lớn nghĩ ra, nhưng con biết vì sao viên đá này nằm cạnh viên kia.

Cho con một chiếc hộp, rồi để con tự chọn thứ muốn giữ

Bố mẹ vẫn cần đặt giới hạn khi con nhặt đồ ngoài đường. Có thể nói trước với con rằng những vật sắc nhọn, dính nhớp, có mùi lạ hoặc chưa biết là gì thì để nguyên. Nếu con muốn mang về một chiếc lá hay viên sỏi, người lớn có thể xem qua cùng con. Những món phù hợp có thể được làm sạch, để khô rồi cất vào một chiếc hộp riêng.

Chiếc hộp ấy giải quyết được cả chuyện túi áo lấm đất lẫn chuyện con đi tìm từng viên sỏi vì quên mình đã cất ở đâu. Bố mẹ cũng có thể thống nhất từ đầu rằng khi hộp đầy, con sẽ tự chọn món giữ lại. Có hôm con giữ chiếc lá nguyên vẹn nhất. Có hôm con nhất quyết giữ chiếc lá rách vì trông giống cánh buồm. Để con tự chọn cũng là một cách cho con tập cân nhắc và chấp nhận bỏ bớt.

Nếu con muốn chơi tiếp với những món đã nhặt, lá có thể dùng để in vân hoặc làm tranh dán. Sỏi nhẵn có thể được tô màu rồi bày trên bàn. Có khi con chỉ muốn mở hộp, kể lại mình đã tìm thấy từng món ở đâu. Bố mẹ cứ nghe, vì đó cũng là cách con kể về buổi đi dạo qua những gì mình nhớ nhất.

Với một đứa trẻ thích nhặt sỏi, bố mẹ có thể để ý thêm cách con chơi và giao tiếp trong những lúc khác. Nếu con thường xuyên ít đáp lại khi được gọi, gặp khó khăn khi chuyển sang hoạt động khác hoặc có dấu hiệu chậm phát triển ngôn ngữ rõ rệt, gia đình có thể trao đổi với bác sĩ nhi khoa về những biểu hiện đã quan sát được.

Còn lần tới, nếu con lại ngồi xuống bên đường và chìa ra một viên đá, bố mẹ có thể nán lại hỏi “Con thích viên này ở chỗ nào?”. Biết đâu con sẽ chỉ cho bố mẹ thấy cái vệt trắng rất nhỏ mà cả nhà đã đi ngang qua bao nhiêu lần.

Nguồn: Sohu