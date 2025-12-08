Vì sao Tiên Nguyễn phải học lại catwalk chỉ vài giờ trước lễ cưới?

Thông qua stylist Kye Nguyễn, ái nữ nhà doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn đã mời người mẫu – HLV catwalk Phan Linh hỗ trợ riêng. Với kinh nghiệm nhiều năm trong nghề, từng đào tạo nhiều người mẫu và KOL, Phan Linh cho biết cô vô cùng hào hứng khi lần đầu hướng dẫn catwalk cho… một cô dâu ngay trước lễ cưới.

Theo chia sẻ, mẫu váy cưới đặc biệt của Jimmy Choo được đính hàng nghìn viên pha lê và đá quý, khiến trọng lượng lên tới 30 kg. Vì độ nặng và độ “cuốn” của váy lớn, cô dâu buộc phải nắm vững kỹ thuật giữ trọng tâm, bước nhịp đều và hạn chế khom lưng để bộ váy giữ được form chuẩn. “Với thiết kế cồng kềnh như thế này, kỹ thuật bước chân, lực người, thậm chí cách xử lý phần mũi chân cũng khác hoàn toàn thông thường”, Phan Linh cho biết.

Buổi tập chỉ diễn ra vài tiếng trước giờ cử hành hôn lễ do lịch trình dày đặc, nhưng Tiên Nguyễn – vốn quen với giày cao gót và không xa lạ với thảm đỏ – nhanh chóng làm chủ bộ váy. Phan Linh ấn tượng với sự chỉn chu và năng lượng tích cực của cô dâu, dù tập với váy nặng vẫn giữ được thần thái và nụ cười.

Trong tiệc cưới, Tiên Nguyễn xuất hiện như một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích, diện thiết kế cúp ngực lấp lánh, phần tùng váy xòe bồng và sải bước tự tin giữa không gian trang trí như khu vườn mộng mơ.

Tiên Nguyễn (sinh năm 1997) – con gái “vua hàng hiệu” Johnathan Hạnh Nguyễn và bà Lê Hồng Thủy Tiên – hiện là CEO một công ty thuộc tập đoàn gia đình. Cô được biết đến như fashionista nổi bật của giới thượng lưu, thường xuyên góp mặt tại các tuần lễ thời trang lớn ở Paris, Milan, London. Năm 2022, cô được vinh danh “Người có sức ảnh hưởng của năm”.

Chồng cô, Justin Cohen, là người gốc Dubai, lớn lên tại Canada, hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo. Cặp đôi hẹn hò nhiều năm trước khi quyết định về chung một nhà.

Về phía Phan Linh – chân dài sinh năm 1992, từng thi Vietnam’s Next Top Model và Siêu mẫu Việt Nam – hiện là một trong những HLV catwalk được nhiều người đẹp và KOL tin tưởng.