Son Ye Jin mới đây trở thành tâm điểm bàn luận khi chia sẻ loạt ảnh du lịch Nhật Bản với phong cách ăn mặc thoải mái, giản dị. Không còn những bộ cánh chỉn chu thường thấy trên thảm đỏ hay trong các sự kiện thời trang, nữ diễn viên lựa chọn áo phông, quần jeans và chân váy trắng rộng rãi để tận hưởng kỳ nghỉ. Tuy nhiên, chính diện mạo đời thường này lại khiến cô nhận về những bình luận trái chiều, thậm chí có ý kiến so sánh phong cách của minh tinh với hình ảnh các bà nội trợ bình thường.

Trên trang cá nhân, bà xã Hyun Bin gửi lời chúc mọi người có một ngày Chủ nhật vui vẻ, đồng thời đăng tải những khoảnh khắc vui chơi tại Nhật Bản. Trong một bức ảnh, nữ diễn viên hào hứng giơ hai tay khi ngồi trên trò chơi giải trí; ở khung hình khác, cô tạo dáng chữ V bên bờ biển. Không khí thư thái, vui vẻ cho thấy minh tinh xứ Hàn đang tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi thay vì chăm chút cho hình ảnh trước ống kính.

Trang phục của Son Ye Jin cũng mang tinh thần tương tự. Cô diện áo phông đen cùng quần jeans xanh, ở 1 outfit khác, nữ diễn viên phối áo sweater với chân váy trắng phồng rộng và giày thể thao. Đây đều là những món đồ quen thuộc, ưu tiên sự thoải mái và thuận tiện khi di chuyển. Dẫu vậy, một số cư dân mạng lại để lại bình luận như "trông chẳng khác gì một cô trung niên bình thường" hay cho rằng nữ diễn viên nên giao cả việc phối đồ đời thường cho stylist. Những nhận xét này khiến câu chuyện về phong cách ăn mặc của Son Ye Jin trở thành chủ đề tranh luận trên các trang MXH xứ Hàn, khi một bộ phận khán giả dường như vẫn kỳ vọng minh tinh phải giữ hình ảnh chỉn chu ngay cả trong những khoảnh khắc đời thường.

Chân váy càng phồng, áo càng rộng càng dễ khiến tổng thể trông xuề xòa?

Nhìn vào cách phối đồ của Son Ye Jin, điểm đáng chú ý không hẳn nằm ở tuổi tác hay những món đồ cô lựa chọn, mà là tỷ lệ giữa các phần trang phục. Áo sweater có phom rộng kết hợp cùng chân váy trắng xòe lớn tạo nên tổng thể nhiều thể tích, khiến đường nét cơ thể và vòng eo ít được thể hiện rõ. Khi cả phần trên lẫn phần dưới đều có độ rộng đáng kể, trang phục dễ mang lại cảm giác phóng khoáng, thoải mái nhưng cũng có thể khiến vóc dáng trông kém gọn gàng hơn trong một số góc chụp.

Bản thân chân váy phồng không phải lựa chọn khó mặc. Thiết kế này tạo độ mềm mại, nữ tính và có khả năng biến những bộ trang phục đơn giản trở nên nổi bật hơn. Tuy nhiên, khi kết hợp với một chiếc áo nỉ dài, rộng và buông tự nhiên bên ngoài, phần eo bị che khuất, ranh giới giữa thân trên và thân dưới cũng trở nên mờ nhạt. Tổng thể vì vậy dễ tạo cảm giác liền khối, đặc biệt khi nhìn từ xa hoặc qua những bức ảnh chụp toàn thân.

Đây cũng là lý do những món đồ cơ bản đôi khi vẫn cần được cân nhắc kỹ về phom dáng. Không nhất thiết phải diện trang phục bó sát mới có thể tạo hiệu ứng cân đối. Chỉ cần tạo ra sự tương phản về độ rộng giữa áo và váy, tổng thể đã có thể trở nên hài hòa hơn.

Chỉ cần chỉnh lại độ dài áo, diện mạo có thể khác hẳn

Một yếu tố khác ảnh hưởng đáng kể đến tỷ lệ trang phục là vị trí kết thúc của phần áo. Khi áo dài phủ qua phần cạp váy, vòng eo gần như biến mất khỏi tổng thể. Đặc biệt với chân váy xòe rộng từ trên xuống dưới, cách phối này khiến phần thân trên và thân dưới nối liền thành một khối lớn, làm giảm cảm giác phân chia tỷ lệ cơ thể.

Ngược lại, nếu lựa chọn áo có độ dài vừa phải hoặc sơ vin nhẹ phần vạt trước, vóc dáng sẽ dễ dàng được tôn lên hơn. Chân váy vẫn giữ được độ bồng bềnh vốn có, trong khi tổng thể trở nên gọn gàng và có điểm nhấn. Với những người yêu thích phong cách thoải mái, việc chọn áo có phần vai và gấu được định hình rõ cũng là cách cân bằng độ phồng của trang phục mà không cần đánh đổi sự dễ chịu.

Dù vậy, 2 outfit này của Son Ye Jin đều không phải là xấu, một phần còn do cả ánh sáng, góc chụp và chuyển động cũng ảnh hưởng đến cảm nhận về trang phục. Hơn nữa, quần áo casual vốn cũng không nhất thiết phải đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe như trang phục dự sự kiện, thay vào đó nó ưu tiên sự thoải mái và tính ứng dụng cho người mặc.

Trước đó, bà xã Hyun Bin từng gây sốt MXH với style đi biển mang phong cách trẻ trung, năng động và gần gũi. Từ áo phông, quần jeans đến những trang phục nữ tính, mỹ nhân sinh năm 1982 thường ưu tiên những item casual tối giản nhưng vẫn ghi điểm nhờ cách phối đồ tinh tế, vóc dáng mảnh mai cùng visual rạng rỡ. Những khoảnh khắc đời thường này cũng cho thấy sức hút riêng của Son Ye Jin nằm ở vẻ đẹp tự nhiên, gu ăn mặc thoải mái mà vẫn hiện đại, không cần lên đồ cầu kỳ vẫn toát lên khí chất của một minh tinh hàng đầu màn ảnh Hàn.

Phong cách đời thường casual, thoải mái và trẻ trung của Son Ye Jin vẫn luôn ghi điểm với công chúng.

Ảnh: IGNV.