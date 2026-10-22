Vì sao một item “cơ bản” lại có chỗ trong tủ đồ của những người nổi tiếng toàn cầu này?

Với những tín đồ xê dịch có lịch trình dày đặc đi qua các địa điểm mà nhiệt độ đôi khi đối lập, trang phục mùa lạnh không đơn thuần là lớp khiên chắn gió. Trong những khoảnh khắc bước ra khỏi sân bay, hay cần tham gia một sự kiện thể thao ngoài trời, tủ đồ Thu Đông đòi hỏi một chuẩn mực khắt khe hơn: giữ ấm tuyệt đối nhưng không đánh mất phong thái. Đó nên là những thiết kế có chất liệu mỏng nhẹ, đi cùng phom dáng tinh tế để tôn tỉ lệ cơ thể. Năm nay, nhu cầu ấm áp và thời trang ấy từ giới mộ điệu đã được thỏa mãn bởi một “item” thú vị của mùa này: những chiếc áo thun giữ nhiệt pha Cashmere. Đây vốn là các thiết kế từng gắn liền với định kiến "lớp lót ẩn mình" nay được nâng cấp với quyền năng định hình phong cách mạnh mẽ.

Những ưu thế giúp HEATTECH pha Cashmere bước ra ánh sáng

Dòng sản phẩm HEATTECH Extra Warm Pha Cashmere từ UNIQLO xuất hiện như một bước tiến đột phá về chất liệu. Mang khả năng giữ ấm cao hơn khoảng 1,5 lần so với dòng HEATTECH thông thường* nhưng lại nhẹ hơn đến 30%. Những thiết kế này là sự kết hợp tinh tế giữa công nghệ giữ nhiệt tiên tiến và 9% sợi len cashmere thượng hạng. Tỷ lệ pha trộn hoàn hảo này tạo nên bề mặt vải mềm mịn vuốt ve làn da cùng độ co giãn linh hoạt theo từng cử động của cơ thể. Không còn chịu cảnh giam mình dưới những lớp áo dày cộm, chiếc áo giờ đây sở hữu phom dáng và kết cấu đủ đắt giá để kiêu hãnh đứng độc lập hoặc trở thành tâm điểm của nghệ thuật phối lớp.

Không dừng lại ở chất liệu, các sản phẩm HEATTECH Extra Warm Pha Cashmere còn có một bảng màu thú vị. Đứng sau cuộc cách mạng thị giác này là Clare Waight Keller, Giám đốc Sáng tạo của UNIQLO, người đã trực tiếp giám sát việc mở rộng bảng màu cho dòng Cashmere Blend mùa này.

Nữ giám đốc sáng tạo cho biết cô lấy cảm hứng màu sắc cho các thiết kế được lấy từ bảng màu tuyệt đẹp của những viên kem. Đó là những màu sắc rất thuận mắt và vui tươi như vàng chanh, hồng phấn, xanh bạc hà. Mùa Thu Đông vốn là thời điểm được thống trị bởi những gam màu trầm, sự xuất hiện của bảng màu tươi sáng cùng hiệu ứng dệt mỏng nhẹ tựa làn da thứ hai đã thổi bừng lên nguồn sinh khí mới, biến chiếc áo giữ nhiệt thành một tuyên ngôn thẩm mỹ đầy chất thơ.

Đối với Clare Waight Keller, HEATTECH pha cashmere không chỉ nên là một lớp đồ lót mà nên được nhìn nhận là một phần chính thức của bộ trang phục. Vị giám đốc sáng tạo khuyến khích các tín đồ thời trang phá vỡ lối mòn bằng cách thử nghiệm những bản phối giàu tính tương phản: mặc lớp áo giữ nhiệt mỏng mịn bên trong những chiếc Áo Hoodie Nỉ Chui Đầu Dáng Rộng phóng khoáng, kết hợp cùng Áo Nỉ Mềm Cổ Kéo Khóa mang hơi hướng thể thao, hay đầy ngẫu hứng khi diện Áo Thun Giữ Nhiệt Len Pha Cashmere Cổ Lọ bên dưới một chiếc Áo Thun Cổ Tròn ngắn tay.

Item mùa đông không thể thiếu của Cate Blanchett và Roger Federer

Khi được hỏi về điều thiết yếu nhất trong cuộc sống, Cate Blanchett từng chia sẻ rằng theo thời gian, cô càng trân trọng sự chân thành trong những mối quan hệ cá nhân và công việc, cũng như những kết nối giữa người với người. Tinh thần đề cao những điều thiết yếu cũng được thể hiện trong cách nữ diễn viên lựa chọn trang phục: tối giản, tinh tế nhưng vẫn có dấu ấn riêng. Đây cũng là điểm tương đồng với triết lý LifeWear của UNIQLO - tập trung vào các trang phục thiết yếu, chỉn chu và đáp ứng trọn vẹn nhịp sống thường nhật.

Là lớp áo tiếp xúc trực tiếp với làn da, chiếc áo HEATTECH pha Cashmere mang lại cảm giác mềm mại từ sợi len cao cấp cho các hoạt động hàng ngày. Đây cũng là nền tảng cho bộ trang phục thanh lịch yêu thích của Cate Blanchett: áo thun giữ nhiệt cổ lọ màu đen sơ vin gọn gàng cùng quần nhung dáng rộng màu trắng, nhấn nhá thêm chiếc thắt lưng da Ý cổ điển để hoàn thiện tổng thể.





Sức hút của bản phối đến từ sự tương phản chất liệu và phom dáng chuẩn mực. Tông đen ôm nhẹ của chiếc áo cổ lọ đóng vai trò như điểm neo, tương phản với sắc trắng mềm mại của chất vải nhung. Khác với những chiếc áo len dày truyền thống dễ tạo cảm giác cồng kềnh khi sơ vin, độ mỏng nhẹ của dòng len pha cashmere giữ cho phần hông luôn thanh thoát và tôn trọn tỉ lệ cơ thể.

Trong khi đó, Roger Federer cho biết điều thiết yếu nhất với anh là biết trân trọng thời gian và tập trung vào những giá trị thực sự quan trọng. Với lịch trình bận rộn, các thiết kế mỏng nhẹ giúp nam vận động viên tiết kiệm thời gian chuẩn bị mà vẫn giữ được phong thái lịch sự.

Trang phục yêu thích trong mùa Thu/Đông của anh là Áo Thun Giữ Nhiệt Extra Warm Pha Cashmere cổ tròn màu xám với quần tây tối màu và thắt lưng da, tạo nên tổng thể nam tính, tinh giản. Cái hay của “công thức” outfit này là tính linh hoạt khi tiết trời chuyển lạnh hơn: người mặc có thể dễ dàng khoác thêm blazer, áo khoác denim trucker hay những mẫu áo khoác kéo khóa dáng ngắn.

Dù theo đuổi những phong cách khác nhau, Cate Blanchett và Roger Federer đều cho thấy sức hút của trang phục thiết yếu nằm ở sự cân bằng giữa cảm giác thoải mái, khả năng giữ ấm và vẻ ngoài tự nhiên.

Tủ đồ của bạn cần những item nào?

Để biến chiếc áo giữ nhiệt pha Cashmere thành dấu ấn cá nhân trong mùa Thu Đông này, việc lựa chọn dáng cổ và thiết kế phù hợp với nhịp sống là bước khởi đầu đầy cảm hứng.

Với những ai tôn thờ chủ nghĩa linh hoạt, thiết kế Áo Thun Giữ Nhiệt Len Pha Cashmere Cổ Tròn chính là khoản đầu tư thông minh. Đường viền cổ tròn kinh điển dễ dàng ẩn mình làm lớp nền hoàn hảo dưới áo sơ mi hay áo cardigan, tạo nên một lớp nền gọn gàng mà vẫn giữ được cảm giác mềm mại, ấm áp.

Trong khi đó, vào những ngày gió mùa gõ cửa hay những không gian đòi hỏi sự trang trọng, thiết kế cổ cao cổ lọ như Áo Thun Giữ Nhiệt Len Pha Cashmere Cổ Lọ dành cho nam và nữ luôn giữ vững ngôi vương của sự thanh lịch vượt thời gian. Phần cổ áo được dệt mềm mại, ôm nhẹ lấy vùng cổ mà không gây cảm giác gò bó, vừa bảo vệ cơ thể khỏi những cơn gió lạnh, vừa mang đến điểm nhấn sang trọng khi kết hợp dưới áo blazer sắc sảo hay chiếc trench coat kinh điển.

Và khi hành trình đưa bạn đến những vùng đất có nền nhiệt hạ sâu, sự bảo vệ toàn diện nhưng vẫn giữ trọn phom dáng thon gọn sẽ được hoàn thiện với thiết kế mới: Quần Leggings Pha Cashmere (chứa 6% cashmere) dành cho nữ hoặc các dòng Quần Tất Giữ Nhiệt HEATTECH dành cho nam giới, giúp giữ ấm trọn vẹn đôi chân bên dưới những chiếc quần âu hay quần nhung ống rộng mà không làm thay đổi dù chỉ một milimet phom dáng trang phục.

Sau tất cả, thời trang đích thực không nằm ở sự phô trương, mà ở cảm giác tự tin và thoải mái tuyệt đối từ lớp trang phục chạm vào làn da đầu tiên. Bạn không cần phải là một Giám đốc Sáng tạo danh tiếng, một minh tinh màn bạc hay một nhà vô địch thế giới để sở hữu phong thái đỉnh cao ấy. Chỉ cần thấu hiểu cơ thể và nhịp sống của chính mình, bất kỳ ai cũng có thể chọn được một thiết kế HEATTECH Extra Warm Pha Cashmere theo cách riêng: một chút sắc màu ngọt ngào, một sự kết hợp chất liệu thông minh, để luôn ấm áp, mềm mại và kiêu hãnh trên mọi hành trình mùa đông.

*Mức ấm được tính theo chỉ số CLO (thước đo khả năng cách nhiệt của trang phục), đặt trong phép so sánh với dòng sản phẩm HEATTECH thông thường.