Vì sao Lưu Hiểu Khánh được mệnh danh là “Nữ hoàng phỉ thúy” của showbiz Hoa ngữ?

Niềm đam mê phỉ thúy vượt xa chuyện trang sức

Không ít lần, công chúng bắt gặp Lưu Hiểu Khánh xuất hiện trên sân khấu hoặc sự kiện với những món trang sức phỉ thúy đắt đỏ. Từ dây chuyền, mặt dây đến chuỗi hạt, tất cả đều mang chất ngọc trong suốt, xanh biếc, lấp lánh dưới ánh đèn, khiến bà toát lên vẻ quyền quý khó ai sánh kịp.

Trong một lần biểu diễn vở kịch "Phong Hoa Tuyệt Đại" tại sân khấu Nhân Nghệ Thiên Tân, bà đã đeo chiếc mặt dây chuyền phỉ thúy lớn, lập tức gây bão mạng. Sau đó, ở nhiều sự kiện khác, chiếc mặt dây này tiếp tục theo bà sải bước, chứng minh tình yêu đặc biệt mà bà dành cho loại ngọc quý này. Với Lưu Hiểu Khánh, phỉ thúy không chỉ là trang sức, mà còn là sự khẳng định cá tính và thái độ sống.

Bộ sưu tập bạc nghìn tỷ – mỗi món đều là độc bản

Theo ước tính, toàn bộ phỉ thúy của bà có giá trị khoảng 100 tỷ NDT (350 nghìn tỷ VNĐ). Con số khổng lồ này không chỉ đến từ số lượng mà còn ở chất lượng thượng hạng, hiếm có. Mỗi món đều là độc bản, không thể tìm thấy phiên bản thứ hai, càng làm nổi bật sự xa xỉ và vị thế "Nữ hoàng phỉ thúy" của bà.

Trong số đó, đặc biệt có chuỗi niệm châu 108 hạt phỉ thúy trong suốt. Người ta đồn rằng chuỗi hạt này từng thuộc sở hữu của Từ Hy Thái Hậu, khiến giá trị tăng lên gấp bội, đúng nghĩa "vô giá". Ngoài ra, Lưu Hiểu Khánh còn có một miếng ngọc bội khổng lồ, được giới sành chơi gọi là "Vua của phỉ thúy", với giá trị lên tới hàng chục tỷ NDT (tức hàng trăm nghìn tỷ VNĐ).

Không chỉ đeo, mà còn gìn giữ văn hóa phỉ thúy

Điều khiến công chúng ngưỡng mộ ở Lưu Hiểu Khánh không chỉ là khối tài sản đồ sộ, mà còn ở cách bà trân trọng và thấu hiểu văn hóa phỉ thúy. Với bà, phỉ thúy là biểu tượng của may mắn, trường thọ, cát tường, là tinh hoa văn hóa Á Đông được lưu truyền qua nhiều thế hệ.

Trong cuộc đời đầy thăng trầm và huyền thoại của mình, Lưu Hiểu Khánh chọn phỉ thúy như một phần bản ngã – vừa là tài sản, vừa là phong cách sống, vừa là dấu ấn văn hóa. Chính vì vậy, danh xưng "Nữ hoàng phỉ thúy" dường như được sinh ra để dành riêng cho bà.