Lưu Diệc Phi từ lâu đã được xem là biểu tượng của vẻ đẹp tự nhiên trong làng giải trí Hoa ngữ. Điều khiến khán giả ngưỡng mộ ở cô không chỉ là đường nét thanh tú mà còn là khả năng giữ được thần thái cuốn hút ngay cả khi gần như để mặt mộc hoàn toàn.

Mới đây, loạt ảnh đời thường của nữ diễn viên được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, cùng với từ khóa “Lưu Diệc Phi mặt mộc như sinh viên” lên hot search. Trong những khoảnh khắc giản dị với mái tóc buông tự nhiên và gương mặt không trang điểm, nhan sắc của mỹ nhân sinh năm 1987 vẫn chinh phục mọi ánh nhìn.

Loạt ảnh đời thường của Lưu Diệc Phi gây sốt cõi mạng.

Lưu Diệc Phi tiếp tục chứng minh vì sao cô được xem là biểu tượng nhan sắc tự nhiên của Cbiz. Nữ diễn viên gần như để mặt mộc hoàn toàn, không thấy lớp nền dày hay các bước trang điểm cầu kỳ, nhưng làn da vẫn trắng mịn, đều màu và căng bóng đáng ngưỡng mộ. Gương mặt cô toát lên vẻ trong trẻo với sống mũi thanh thoát và đôi mắt đen láy đầy sức sống. Mái tóc dài đen buông tự nhiên càng làm nổi bật đường nét mềm mại, nữ tính đặc trưng của "thần tiên tỷ tỷ". Khoảnh khắc vừa uống cà phê vừa nhìn vào ống kính tạo cảm giác gần gũi, đời thường nhưng vẫn cuốn hút khó rời mắt.

Làn da trắng mịn không tì vết của Lưu Diệc Phi.

Bên cạnh đó, minh tinh xứ Trung cũng ghi điểm với phong cách đời thường tối giản nhưng cực kỳ trẻ trung. Nữ diễn viên phối áo hai dây cùng sơ mi trắng dáng rộng khoác ngoài, kết hợp quần short denim cạp cao và mũ lưỡi trai màu xám nhạt, tạo nên tổng thể năng động, thoải mái. Những gam màu sáng như trắng và xanh denim giúp diện mạo của cô trông tươi tắn hơn, đồng thời tôn làn da trắng mịn nổi bật. Cô kết hợp cùng các phụ kiện như mũ lưỡi trai, kính râm để hoàn thiện vẻ ngoài cá tính.

Phong cách đời thường trẻ trung, tôn được vóc dáng thon gọn của Lưu Diệc Phi.

Netizen mê mẩn trước nhan sắc của Lưu Diệc Phi.

Là một trong những minh tinh hàng đầu làng giải trí Hoa ngữ, những khoảnh khắc đời thường của Lưu Diệc Phi nhận được nhiều sự chú ý cũng là điều dễ hiểu. Ngay cả khi không trang điểm, "thần tiên tỷ tỷ" vẫn đẹp nổi bật và đầy khí chất. Từ những khoảnh khắc được "người qua đường" bắt gặp hay ảnh mặt mộc tự đăng tải, đường nét thanh tú cùng thần thái điềm tĩnh đặc trưng giúp cô luôn toát lên vẻ sang trọng rất riêng.

Nữ diễn viên từng chia sẻ cô đặc biệt chú trọng ngủ đủ giấc, uống nhiều nước và duy trì chế độ ăn thanh đạm, hạn chế đồ ăn nhiều dầu mỡ và đường để giữ làn da ổn định. Lưu Diệc Phi cũng yêu thích các hình thức vận động nhẹ nhàng như yoga, giãn cơ và đi bộ, giúp cơ thể dẻo dai và giữ tinh thần thư thái. Ngoài ra, cô luôn ưu tiên chống nắng và dưỡng ẩm kỹ lưỡng, coi đây là hai bước quan trọng nhất để bảo vệ làn da trước tác động của tuổi tác. Nhiều chuyên trang làm đẹp Trung Quốc nhận xét chính sự kiên trì với những thói quen đơn giản nhưng đều đặn này đã giúp Lưu Diệc Phi duy trì vẻ ngoài trẻ trung, làn da căng mịn và khí chất nhẹ nhàng suốt nhiều năm qua.

Vẻ đẹp rạng rỡ, ngày càng trẻ đẹp của Lưu Diệc Phi.

Ảnh: Instagram.