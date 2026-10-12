Vì sao Jeon Ji Hyun lão hoá?

Sự xuất hiện của Jeon Ji Hyun tại Paris Fashion Week mới đây thu hút sự chú ý, nhưng bên cạnh những lời khen dành cho khí chất thời trang, diện mạo của nữ diễn viên cũng trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội. Một số ý kiến cho rằng cô trông gầy đi đáng kể, thậm chí đặt nghi vấn về dấu hiệu lão hóa. Ngược lại, nhiều người cho rằng ánh sáng tại sự kiện có thể ảnh hưởng đến diện mạo trong ảnh, đồng thời đánh giá cao vẻ ngoài tự nhiên của mỹ nhân xứ Hàn.

Dù nguyên nhân thực sự là gì, chỉ qua vài bức ảnh rất khó xác định một người có giảm cân hay lão hóa hay không. Tuy nhiên, sự việc cũng gợi ra câu hỏi đáng quan tâm: Vì sao gương mặt có xu hướng hóp lại theo tuổi tác và làm thế nào để duy trì vẻ đầy đặn, săn chắc?

Gương mặt dần hóp lại khi có tuổi

Để hiểu hiện tượng này, cần nhìn vào cấu trúc của làn da. Bên dưới lớp biểu bì là lớp trung bì chứa collagen, giúp nâng đỡ và duy trì độ đàn hồi của da; sâu hơn nữa là lớp mỡ dưới da, góp phần tạo nên đường nét đầy đặn cho gương mặt. Theo Cleveland Clinic (Mỹ), lượng collagen trong cơ thể bắt đầu suy giảm dần từ độ tuổi 20. Khi collagen giảm, da mất đi một phần độ đàn hồi, dễ hình thành nếp nhăn và chảy xệ theo thời gian.

Bên cạnh đó, lượng mỡ và cách phân bố mỡ trên khuôn mặt cũng thay đổi khi chúng ta già đi. Những vùng vốn đầy đặn như má và khu vực dưới mắt có thể mất thể tích, khiến gương mặt trông hốc hác hơn, đồng thời làm đường nét xương gò má trở nên nổi bật. Đây cũng là lý do một số người nhận thấy khuôn mặt thay đổi rõ rệt dù cân nặng không biến động quá nhiều.

Một nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học quốc tế Plastic and Reconstructive Surgery đã so sánh hình ảnh chụp CT của 19 người trưởng thành, với khoảng cách trung bình giữa hai lần chụp là 11,3 năm. Kết quả cho thấy lượng mỡ nông ở vùng giữa khuôn mặt giảm trung bình 11,3%, trong khi lượng mỡ ở lớp sâu giảm 18,4%. Phát hiện này cho thấy vẻ ngoài già đi không chỉ liên quan đến tình trạng mô mỡ dịch chuyển xuống dưới mà còn có thể bắt nguồn từ việc thể tích mỡ thực sự suy giảm.

Giảm cân quá nhanh cũng có thể khiến má hóp

Không chỉ tuổi tác, việc giảm cân đáng kể trong thời gian ngắn cũng có thể làm thay đổi đường nét khuôn mặt. Khi lượng mỡ trong cơ thể giảm, phần mỡ dưới da ở vùng má có thể mất đi thể tích, khiến gương mặt trông gầy gò, xương xẩu hơn. Một bài tổng quan đăng trên Aesthetic Surgery Journal Open Forum ghi nhận tình trạng giảm thể tích vùng má và da chùng ở mặt, cổ ở những người giảm cân nhiều nhờ điều trị béo phì.

Điều này không có nghĩa cứ giảm cân là sẽ già đi, bởi diện mạo sau giảm cân còn phụ thuộc vào cơ địa, độ đàn hồi của da, lượng cân nặng đã giảm và tốc độ giảm cân. Tuy nhiên, nếu cần kiểm soát cân nặng, việc điều chỉnh chế độ ăn và vận động một cách từ từ sẽ hợp lý hơn so với ép cân cấp tốc.

Trung tâm Thông tin Ung thư Quốc gia Hàn Quốc khuyến nghị người cần giảm cân có thể hướng đến mức giảm khoảng 0,5–1 kg mỗi tuần thông qua điều chỉnh chế độ ăn. Đây là mức tham khảo phục vụ quản lý cân nặng lâu dài, không phải cam kết giúp giữ nguyên lượng mỡ trên mặt. Tùy tình trạng sức khỏe và cân nặng ban đầu, tốc độ phù hợp có thể khác nhau.

Muốn da săn chắc, đừng bỏ qua chống nắng

Bên cạnh việc duy trì cân nặng ổn định, bảo vệ làn da trước tác động của môi trường cũng là bước quan trọng trong quá trình chăm sóc da lâu dài. Tia cực tím có thể làm tổn thương collagen và các sợi đàn hồi, thúc đẩy hình thành nếp nhăn, khiến da kém săn chắc theo thời gian. Vì vậy, chống nắng không chỉ dành cho những người muốn duy trì làn da trắng sáng mà còn đóng vai trò trong việc hạn chế các dấu hiệu lão hóa sớm.

Theo Học viện Da liễu Hoa Kỳ (AAD), nên sử dụng kem chống nắng phổ rộng có chỉ số SPF từ 30 trở lên, đồng thời kết hợp các biện pháp che chắn khi ra ngoài như đội mũ rộng vành, dùng ô hoặc hạn chế tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng trong thời gian dài. Bên cạnh đó, bỏ thuốc lá cũng là một lựa chọn quan trọng, bởi hút thuốc có thể thúc đẩy sự xuất hiện của nếp nhăn và làm suy giảm độ đàn hồi của da.

Dù vậy, cần hiểu rằng chăm sóc da đúng cách chủ yếu giúp hạn chế những tổn thương có thể phòng ngừa, chứ không thể ngăn chặn hoàn toàn quá trình lão hóa tự nhiên hay bảo đảm gương mặt luôn đầy đặn. Thay vì chạy theo một khuôn mặt không có dấu hiệu tuổi tác, duy trì cân nặng phù hợp, ăn uống cân bằng và bảo vệ da đều đặn vẫn là những nền tảng thiết thực hơn cho vẻ ngoài khỏe khoắn, tươi tắn về lâu dài.

Ảnh: Getty Images, Instagram.