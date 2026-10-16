Vì sao hình ảnh cam thường của Bảo Thy gây xôn xao?

Ở tuổi 38, Bảo Thy khiến công chúng phải ngưỡng mộ bởi nhan sắc trẻ trung cùng vóc dáng ngày càng thon gọn, săn chắc. Mới đây, “công chúa bong bóng” thu hút sự chú ý khi xuất hiện tại sự kiện ủng hộ đàn em Lohan. Qua ống kính cam thường, nữ ca sĩ vẫn ghi điểm với gương mặt rạng rỡ, làn da mịn màng và những đường nét hài hòa, tươi tắn, trẻ trung hơn nhiều so với tuổi thật. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, có thể thấy Bảo Thy vẫn duy trì phong độ nhan sắc đáng ngưỡng mộ, hình ảnh tràn đầy năng lượng ở tuổi U40.

Nhan sắc rạng rỡ của Bảo Thy tại sự kiện. (Nguồn: TikTok)

Chiếc váy dạ hội màu vàng champagne lấp lánh mang đến cho Bảo Thy vẻ đẹp sang trọng, kiêu sa nhưng vẫn đầy nét nữ tính. Thiết kế cúp ngực ôm sát phần thân trên, khéo léo tôn lên bờ vai trần thanh mảnh và đường xương quai xanh quyến rũ. Phần corset được đính kết tỉ mỉ bằng những hạt đá và chi tiết ánh kim, tạo hiệu ứng bắt sáng nổi bật mỗi khi cô di chuyển. Những tầng váy xếp lớp mềm mại kết hợp cùng phần chân váy dài xuyên thấu đính sequin giúp tổng thể vừa lộng lẫy, vừa uyển chuyển như một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích. Người đẹp sinh năm 1988 gây ấn tượng với thân hình thon gọn, vòng eo được chiếc váy ôm sát làm nổi bật cùng tỷ lệ cơ thể hài hòa. Bờ vai thanh thoát và thần thái tự tin càng làm tăng vẻ yêu kiều, cuốn hút.

Bảo Thy lộng lẫy như công chúa trong bộ váy xếp tầng lấp lánh.

Qua ống kính người hâm mộ, nhan sắc của nữ ca sĩ cũng khiến người nhìn khó rời mắt. Gương mặt thanh tú, làn da sáng mịn ít khuyế điẻm, đôi mắt được trang điểm sắc sảo vừa đủ và nụ cười rạng rỡ tạo nên thần thái trẻ trung, ngọt ngào. Mái tóc nâu dài uốn bồng bềnh buông nhẹ trên vai giúp tăng thêm vẻ kiều diễm, nổi bật.

Mái tóc dài bồng bềnh cùng đường nét thanh tú, cử chỉ nhẹ nhàng khiến Bảo Thy như đúng là 1 nàng công chúa bước ra từ trong truyện.

Với Bảo Thy, vóc dáng lý tưởng không nằm ở việc phải thật gầy mà quan trọng hơn cả là sự cân đối, săn chắc và khỏe mạnh. Bà mẹ 1 con cho rằng khi sở hữu cơ thể gọn gàng, tràn đầy sức sống, phụ nữ sẽ thêm tự tin trong cuộc sống thường ngày. Quan điểm ấy cũng cho thấy cô ngày càng ưu tiên sức khỏe và cảm giác thoải mái với chính mình, thay vì bị cuốn theo những con số trên bàn cân hay các chuẩn mực ngoại hình khắt khe.

Điểm đáng chú ý trong hành trình lấy lại vóc dáng của Bảo Thy là nữ ca sĩ không lựa chọn những phương pháp giảm cân cực đoan mà ưu tiên xây dựng lối sống lành mạnh, bền vững. Người đẹp áp dụng chế độ ăn eat clean, chú trọng bổ sung protein, rau xanh và tinh bột tốt để đảm bảo cơ thể được cung cấp đầy đủ dưỡng chất, hạn chế đồ uống có cồn. Thay vì nhịn ăn hay cắt giảm khẩu phần quá mức, Bảo Thy duy trì 4 bữa mỗi ngày nhằm giữ năng lượng ổn định, hạn chế cơn đói và tránh ăn uống mất kiểm soát. Song song với dinh dưỡng, người đẹp tích cực chơi pickleball khoảng 3-4 buổi mỗi tuần ở cường độ cao, vừa tăng cường vận động vừa tạo cảm giác hứng thú. Sự kết hợp giữa ăn uống khoa học và tập luyện đều đặn giúp Bảo Thy hướng đến vóc dáng săn chắc mà vẫn đảm bảo sức khỏe.

Sắc vóc đáng ngưỡng mộ của Bào Thy ở tuổi U40.

Ảnh: TikTok, FB.