Vì sao gội đầu ở nhà tóc không mềm mướt, tơi phồng như ở tiệm?

Không ít người từng thắc mắc: cùng một loại dầu gội, thậm chí mang chính sản phẩm ở salon về nhà sử dụng nhưng mái tóc vẫn không thể mềm mượt, bồng bềnh như sau khi được gội ngoài tiệm. Thực tế, sự khác biệt không nằm hoàn toàn ở mỹ phẩm chăm sóc tóc mà chủ yếu đến từ kỹ thuật gội, xả và sấy tóc. Chỉ cần thay đổi một vài thao tác nhỏ, bạn cũng có thể cải thiện đáng kể độ suôn mượt và độ phồng của mái tóc ngay tại nhà.

1. Kỹ thuật gội đầu: Tạo bọt trước khi đưa lên tóc

Một trong những điểm khác biệt lớn nhất giữa salon và việc tự gội đầu tại nhà là cách sử dụng dầu gội. Thợ làm tóc hiếm khi đổ dầu gội trực tiếp lên da đầu. Thay vào đó, họ sẽ pha loãng hoặc xoa kỹ trong lòng bàn tay để tạo lớp bọt bông mịn rồi mới thoa lên tóc. Lớp bọt này giúp chất làm sạch phân bổ đều hơn, giảm ma sát giữa các sợi tóc, đồng thời hạn chế việc chất tẩy rửa đậm đặc tiếp xúc trực tiếp với da đầu. Nhờ vậy, tóc được làm sạch hiệu quả nhưng vẫn giữ được độ ẩm tự nhiên, ít bị khô xơ sau khi gội.

2. Massage đúng cách giúp tóc khỏe và ít rối hơn

Khi gội ở salon, nhiều người cảm thấy vô cùng thư giãn nhờ kỹ thuật massage chuyên nghiệp. Điều này không chỉ mang lại cảm giác dễ chịu mà còn có lợi cho mái tóc. Thợ thường dùng phần thịt của các đầu ngón tay để massage theo chuyển động tròn, kết hợp bấm huyệt nhẹ nhàng trên da đầu. Cách làm này giúp loại bỏ dầu thừa và bụi bẩn hiệu quả, đồng thời kích thích tuần hoàn máu quanh nang tóc. Ngược lại, nhiều người có thói quen dùng móng tay cào mạnh khi gội. Điều này dễ khiến da đầu bị trầy xước, kích ứng, làm tóc rối hơn và thậm chí khiến tóc gãy rụng nhiều hơn.

3. Dầu xả chỉ nên dùng từ thân đến ngọn tóc

Một sai lầm phổ biến khiến tóc nhanh bết sau khi gội là bôi dầu xả lên sát chân tóc hoặc da đầu. Tại các salon, dầu xả hoặc kem ủ gần như chỉ được thoa từ phần thân đến ngọn tóc - nơi tóc đã cũ, dễ khô và hư tổn hơn. Sau khi dưỡng, thợ sẽ dành khá nhiều thời gian để xả sạch hoàn toàn sản phẩm. Đây là bước nhiều người thường làm qua loa ở nhà. Nếu dầu xả còn sót lại trên tóc, tóc sẽ nhanh bết, nặng và mất đi độ tơi phồng chỉ sau một thời gian ngắn. Một mái tóc được xả sạch đúng cách sẽ có cảm giác "ráo" khi chạm vào nhưng vẫn mềm mượt, nhẹ và bồng bềnh tự nhiên.

4. Cách sấy tóc quyết định độ bóng mượt

Nhiều người chỉ tập trung vào bước gội mà quên rằng kỹ thuật sấy cũng ảnh hưởng rất lớn đến vẻ ngoài của mái tóc. Ở salon, thợ luôn hướng luồng gió từ trên xuống dưới theo đúng chiều mọc của tóc. Cách sấy này giúp lớp biểu bì tóc nằm sát vào thân tóc, phản chiếu ánh sáng tốt hơn nên tóc nhìn bóng khỏe và mềm mại. Trong khi đó, nếu sấy lộn xộn nhiều hướng hoặc để máy quá gần tóc, lớp biểu bì dễ bị bung lên khiến tóc xù, khô và mất độ óng ả. Ngoài ra, các salon thường điều chỉnh nhiệt độ linh hoạt thay vì chỉ dùng mức nóng cao liên tục. Điều này giúp hạn chế tình trạng tóc mất nước và hư tổn.

5. Bí quyết tạo độ phồng như vừa bước ra khỏi salon

Một điều khiến nhiều người yêu thích sau mỗi lần gội ngoài tiệm là phần chân tóc luôn bồng bềnh, tạo cảm giác khuôn mặt thanh thoát hơn. Để làm được điều này, thợ thường kết hợp máy sấy với lược tròn hoặc nâng chân tóc ngay trong lúc sấy. Luồng khí nóng sẽ giúp cố định độ nâng tự nhiên ở chân tóc trước khi được làm nguội. Trong khi đó, nhiều người ở nhà chỉ cúi đầu sấy hoặc để tóc khô tự nhiên. Hai cách này tuy tiện lợi nhưng khó tạo được độ phồng lâu dài, đặc biệt với người có tóc mỏng hoặc tóc dễ bết. Nếu muốn tóc bồng bềnh hơn, bạn có thể thử sấy khô khoảng 70-80%, sau đó dùng lược tròn nâng nhẹ phần chân tóc và tiếp tục sấy theo chiều từ trên xuống. Chỉ vài phút cũng đủ tạo sự khác biệt rõ rệt.

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Dầu gội ngăn ngừa tóc gãy rụng (thường/ khô) - Kerastase Genesis Bain Hydra-Fortifiant 250ml

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Dầu Gội Nuôi Dưỡng Tóc Bồng Bềnh Và Chắc Khoẻ L'Occitane VD Shampoo

Tinh chất dưỡng tóc, ngăn rụng tóc 50 Megumi Hair Essence 120ml

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Tinh chất tăng mật độ làm dày tóc chuyên nghiệp L'Oréal Professionnel Serioxyl Advanced

Thực tế, dầu gội đắt tiền không phải yếu tố duy nhất quyết định mái tóc đẹp. Một mái tóc mềm mượt, bóng khỏe và lâu bết phụ thuộc rất nhiều vào kỹ thuật gội, xả và sấy đúng cách. Chỉ cần tạo bọt trước khi gội, massage nhẹ nhàng bằng đầu ngón tay, bôi dầu xả đúng vị trí, xả thật sạch và sấy theo chiều tóc mọc, bạn đã có thể cải thiện đáng kể vẻ ngoài của mái tóc mà không cần thay đổi toàn bộ sản phẩm đang dùng. Đôi khi, điều tạo nên khác biệt giữa mái tóc "ở nhà" và mái tóc "ở salon" chỉ đơn giản là những thao tác nhỏ nhưng được thực hiện đúng kỹ thuật.