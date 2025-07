Vì sao giới tinh hoa xem đồng hồ như tài sản và bản sắc cá nhân?

Một chiếc đồng hồ không chỉ để xem giờ. Trong thế giới của giới tinh hoa – những doanh nhân, nhà đầu tư, chính khách hay người có tầm ảnh hưởng – đồng hồ là lời tuyên ngôn thầm lặng về đẳng cấp, tư duy và cá tính.

Từ Patek Philippe đến Audemars Piguet, từ Rolex đến Richard Mille, những chiếc đồng hồ cơ học tinh xảo được coi là vật phẩm vừa mang giá trị tài sản, vừa là biểu tượng nhận diện bản sắc cá nhân.

Đồng hồ – Biểu tượng của địa vị trong thế giới không cần phô trương

Trong thế giới mà logo thương hiệu dần trở nên kém ý nghĩa với giới siêu giàu, đồng hồ là một trong số ít phụ kiện còn giữ được tính nhận diện tầng lớp mà không cần quá lời.

Đồng hồ Patek Philippe - tinh hoa của giới thượng lưu

Tom Van Laere, Giám đốc thương hiệu Patek Philippe khu vực châu Á chia sẻ với Financial Times (2023): “Một chiếc đồng hồ không dành để gây ấn tượng cho người lạ, mà là dấu hiệu tinh tế để ‘người trong giới’ nhận ra nhau.”

Không giống như xe sang hay quần áo – những thứ dễ bị gắn mác "khoe của" – đồng hồ là tín hiệu xã hội tế nhị. Nó nằm dưới cổ tay áo sơ mi, kín đáo nhưng sắc sảo, và nói lên nhiều điều hơn bất kỳ chiếc thẻ danh thiếp nào.

Tài sản di động: Đồng hồ cơ cao cấp giữ giá, thậm chí tăng giá qua thời gian

Giới thượng lưu không chỉ xem đồng hồ như món đồ trang sức, mà là một dạng tài sản đầu tư đặc biệt.

Theo báo cáo của Knight Frank Luxury Investment Index 2024, giá trị các mẫu đồng hồ đeo tay cao cấp như Rolex Daytona, Patek Philippe Nautilus hay Audemars Piguet Royal Oak tăng trung bình 7–10% mỗi năm trong vòng 10 năm qua. Một số mẫu hiếm, sản xuất giới hạn, thậm chí có thể tăng giá tới 300–500% sau vài năm sở hữu.

Một ví dụ điển hình: "Patek Philippe Nautilus 5711/1A (giá niêm yết khoảng 35.000 USD) từng được bán lại với mức giá hơn 130.000 USD trên thị trường thứ cấp vào năm 2022 (theo WatchPro, 2023).

Không những giữ giá tốt, đồng hồ còn dễ cất giữ, không mất giá theo thời gian sử dụng, và được xem là "tài sản di động" lý tưởng – đặc biệt trong bối cảnh bất động sản, vàng và chứng khoán liên tục biến động.

Đồng hồ thể hiện tư duy, gu sống và bản lĩnh của người sở hữu

Khác với các món hàng hiệu theo mùa, đồng hồ cơ học cao cấp thường được sản xuất thủ công, tốn hàng trăm giờ lắp ráp, có lịch sử và ý nghĩa riêng biệt. Chọn đồng hồ giống như chọn một phần tính cách để gắn bó lâu dài.

Trấn Thành sở hữu bộ sưu tập đồng hồ trị giá hàng chục tỷ đồng

- Một chiếc Rolex Submariner gắn với hình ảnh người đàn ông thực dụng, kỷ luật, và luôn sẵn sàng hành động.

- Một chiếc Patek Philippe Calatrava thể hiện phong cách cổ điển, tri thức và hướng đến giá trị lâu dài.

- Trong khi đó, Richard Mille đại diện cho tinh thần sáng tạo, phá cách, dám nổi bật giữa đám đông.

Giá trị truyền đời – Một chiếc đồng hồ, ba thế hệ sở hữu

Patek Philippe – một trong những nhà sản xuất đồng hồ danh tiếng nhất thế giới – từng dùng khẩu hiệu marketing đi vào lịch sử: “You never actually own a Patek Philippe. You merely look after it for the next generation.” (Bạn không thực sự sở hữu một chiếc Patek Philippe. Bạn chỉ giữ gìn nó cho thế hệ kế tiếp.)

Mai Phương Thúy cũng là một trong những nghệ sĩ Việt yêu thích sưu tầm đồng hồ

Đồng hồ cao cấp, đặc biệt là dòng truyền thống, không chỉ mang giá trị cá nhân mà còn trở thành di sản văn hóa trong gia đình. Giới tinh hoa chọn đồng hồ không chỉ để đeo, mà để truyền lại – như một biểu tượng cho hành trình phấn đấu, thành công và bản lĩnh.

Đồng hồ – Tài sản đắt giá nhất nằm ở chỗ không ai cần thấy

Đối với đàn ông bình thường, đồng hồ là phụ kiện. Nhưng với giới tinh hoa, nó là vật định danh tầng lớp, giá trị sống và lịch sử cá nhân.

Không cần phô trương, không cần lời giải thích. Một chiếc đồng hồ chọn đúng, đeo đúng, nói lên tất cả.

Và có lẽ đó là lý do, giữa một thế giới nhiễu loạn của hàng hóa xa xỉ, đồng hồ vẫn giữ nguyên vị thế: là món đồ vừa đo thời gian, vừa thể hiện giá trị vượt thời gian.

Nguyễn Phượng