Vì sao cả MXH điên đảo vì một cô dâu phá cách?
Không cần một chiếc váy cưới truyền thống, mỹ nhân này vẫn khiến cả mạng xã hội mê mẩn với hình ảnh cô dâu gothic đầy cá tính. Đằng sau khoảnh khắc viral gần 5 triệu lượt xem là câu chuyện về một It Girl đang định nghĩa lại vẻ đẹp của thế hệ mới.
Giữa thời điểm những chiếc váy cưới tối giản hay đính kết cầu kì vẫn đang thống trị xu hướng bridal, người mẫu Gabbriette lại khiến mạng xã hội "đứng ngồi không yên" với màn thử váy cưới hoàn toàn trái ngược. Đoạn video do Vogue chia sẻ, ghi lại buổi fitting cùng thương hiệu avant-garde Matières Fécales, nhanh chóng thu hút gần 5 triệu lượt xem cùng hàng trăm nghìn lượt thích trên Instagram.
|3 thiết kế váy cưới đầy ấn tượng của mỹ nhân sinh năm 1997.
Không phải những chiếc váy cưới lấp lánh hay hình ảnh nàng dâu dịu dàng quen thuộc, Gabbriette bước vào phòng thử đồ với mái tóc đen vuốt gọn, gương mặt phấn khích nhưng đầy sắc lạnh. Chính thần thái lạnh lùng ấy khiến ba thiết kế couture của Matières Fécales càng trở nên siêu thực, như thể được tạo ra dành riêng cho cô.
Ít ai biết, đây cũng là lần đầu tiên Matières Fécales nhận thực hiện một dự án váy cưới couture. Theo chia sẻ từ thương hiệu, hành trình bắt đầu bằng một tin nhắn trực tiếp từ Gabbriette. Ý tưởng nhanh chóng được hai bên thống nhất, để rồi nhà đồng sáng lập Steven Raj Bhaskaran phác thảo hơn 30 bản thiết kế ngay trên một chuyến bay.
Sau hơn 5 tháng làm việc cùng xưởng may, ba bộ trang phục couture cuối cùng đã hoàn thành. Thay vì chỉ tạo nên một chiếc váy cưới duy nhất, Matières Fécales xây dựng trọn vẹn tủ đồ cho ngày trọng đại của Gabbriette, gồm váy cưới chính có tên “Gabriella”, thiết kế rehearsal “Leigh” và bộ suit tailoring diện trong tiệc after-party “Healy”. Bộ ba thiết kế cũng đánh dấu sự ra đời của "cô dâu Matières Fécales" đầu tiên.
Chiếc váy cưới chính mang tên Gabriella là thiết kế được xuất hiện nhiều nhất trong đoạn video viral. Lấy cảm hứng từ phom dáng Victoria, bộ váy được xử lý theo tinh thần "mutated" - biến đổi và phá cách - vốn là ADN của Matières Fécales. Chất liệu lụa taffeta màu ngà được xếp thành những nếp gấp siêu nhỏ ôm xoắn quanh cơ thể, trong khi phần cổ và tay áo được điểm bằng những lớp tulle mềm như bọt sóng. Phía sau, phần corset bustle bốn tầng mở rộng thành chiếc đuôi váy dài được xé thủ công, vừa lãng mạn vừa mang vẻ đẹp có phần ma mị.
Nếu "Gabriella" vẫn gợi nhắc đến hình ảnh cô dâu truyền thống, thì "Leigh" lại là tuyên ngôn rõ ràng hơn về cá tính của Gabbriette. Thiết kế được tái sinh từ một chiếc váy đen vintage của Martin Margiela mà người mẫu đã sở hữu từ trước, trở thành món đồ "something old" theo truyền thống cưới phương Tây. Matières Fécales giữ lại phần thân váy nguyên bản rồi bổ sung hiệu ứng tulle phía sau bằng kỹ thuật cắt và xử lý thủ công đặc trưng của thương hiệu.
Khép lại là bộ đồ dự tiệc mang tên Healy - một bộ suit da cừu trắng được may đo với phần vai dựng mạnh, gấu áo để mép cắt thô và những cụm voan chiffon cũ kỹ phía sau tạo độ chuyển động khi bước đi hoặc khiêu vũ. Đây là cách Matières Fécales diễn giải trang phục after-party theo hướng avant-garde thay vì những chiếc váy ngắn quen thuộc.
Không ít người cho rằng sẽ rất khó tìm được một người phù hợp hơn Gabbriette để hiện thực hóa những thiết kế này. Bởi từ lâu, cô đã trở thành biểu tượng của thế hệ It Girl mới - nơi cá tính được đề cao hơn những chuẩn mực sắc đẹp truyền thống. Sinh năm 1997 tại California, Gabbriette Bechtel khởi đầu với vai trò ca sĩ của nhóm nhạc punk Nasty Cherry do Charli XCX thành lập. Tuy nhiên, chính thời trang mới là lĩnh vực đưa tên tuổi cô vươn xa. Không sở hữu vẻ đẹp theo tiêu chuẩn Hollywood, Gabbriette ghi dấu ấn bằng gương mặt góc cạnh, đôi mắt sâu, hàng lông mày siêu mảnh và thần thái lạnh lùng đầy bí ẩn.
Từ một gương mặt được giới mộ điệu yêu thích, Gabbriette dần trở thành cái tên được nhiều nhà mốt săn đón. Cô xuất hiện trong các chiến dịch của Gucci, Miu Miu, Marc Jacobs, Diesel, SKIMS..., đồng thời góp mặt trên trang bìa và các bộ hình của Vogue , Interview , i-D , Perfect Magazine . Không chỉ dừng ở vai trò người mẫu ảnh, Gabbriette còn nhiều lần sải bước trên sàn diễn của Gucci, Saint Laurent, Miu Miu, Coperni, Dilara Fındıkoğlu, Dsquared2,... những thương hiệu có cùng tinh thần phá cách và nổi loạn với hình ảnh mà cô theo đuổi.
Điều đáng nói là Gabbriette gần như chưa bao giờ thay đổi bản sắc để chạy theo xu hướng. Trong khi "clean girl aesthetic" hay phong cách "quiet luxury" lần lượt lên ngôi, cô vẫn trung thành với vẻ đẹp gothic hiện đại cùng thần thái sắc sảo đặc trưng. Chính sự nhất quán ấy giúp Gabbriette trở thành một trong những biểu tượng của phong cách dark feminine (nữ tính u tối) và là đại diện tiêu biểu cho thế hệ It Girl mới - nơi cá tính được đặt lên trên những tiêu chuẩn sắc đẹp truyền thống.
Ngoài các chiến dịch và sàn runway, street style của Gabbriette cũng có sức ảnh hưởng không kém. Mỗi lần xuất hiện trên đường phố Paris, Milan hay New York trong mùa Fashion Week, cô đều trở thành tâm điểm của các nhiếp ảnh gia nhờ cách phối đồ không lẫn với ai: áo corset, váy ren vintage, áo khoác da oversized, quần tất xuyên thấu, boots cao cổ, áo tank, quần jeans cùng phụ kiện kính mắt bản to, túi xách ở bảng màu đen gần như tuyệt đối.
Trên thảm đỏ, Gabbriette cũng giữ nguyên tinh thần ấy thay vì thay đổi để phù hợp với những quy chuẩn hào nhoáng của Hollywood. Cô thường lựa chọn các thiết kế ôm sát cơ thể, phom corset, ren xuyên thấu hoặc những đường cắt táo bạo từ Dilara Fındıkoğlu, Ludovic de Saint Sernin, Rick Owens hay Marc Jacobs. Chính sự nhất quán giữa hình ảnh trên sàn diễn, ngoài đời và trên thảm đỏ đã giúp Gabbriette trở thành một trong những It Girl có bản sắc rõ nét nhất của thế hệ Gen Z.
Đoạn video gần 5 triệu lượt xem không chỉ viral vì những chiếc váy cưới couture khác thường, mà còn bởi cảm giác hiếm có khi một thiết kế và người mặc dường như sinh ra để dành cho nhau. Với Gabbriette, cô không cần biến mình thành một nàng công chúa trong ngày cưới. Chỉ cần là chính mình, cô đã tạo nên một trong những hình ảnh cô dâu đáng nhớ nhất của thời trang năm nay.
- Ảnh: IGNV, Instagram, Vogue.