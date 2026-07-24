Giữa thời điểm những chiếc váy cưới tối giản hay đính kết cầu kì vẫn đang thống trị xu hướng bridal, người mẫu Gabbriette lại khiến mạng xã hội "đứng ngồi không yên" với màn thử váy cưới hoàn toàn trái ngược. Đoạn video do Vogue chia sẻ, ghi lại buổi fitting cùng thương hiệu avant-garde Matières Fécales, nhanh chóng thu hút gần 5 triệu lượt xem cùng hàng trăm nghìn lượt thích trên Instagram.

Hai video thử váy cưới của Gabbriette được Vogue đăng tải thu hút hàng triệu lượt xem.

3 thiết kế váy cưới đầy ấn tượng của mỹ nhân sinh năm 1997.

Hàng nghìn bình luận và vô số bài đăng chia sẻ đã biến buổi thử đồ riêng tư này thành một trong những khoảnh khắc thời trang được bàn tán nhiều nhất những ngày qua. Điều đặc biệt không chỉ nằm ở các thiết kế couture đầy tính điêu khắc, mà còn ở việc chúng dường như được tạo ra dành riêng cho người mẫu sinh năm 1997.

Không phải những chiếc váy cưới lấp lánh hay hình ảnh nàng dâu dịu dàng quen thuộc, Gabbriette bước vào phòng thử đồ với mái tóc đen vuốt gọn, gương mặt phấn khích nhưng đầy sắc lạnh. Chính thần thái lạnh lùng ấy khiến ba thiết kế couture của Matières Fécales càng trở nên siêu thực, như thể được tạo ra dành riêng cho cô.

Ít ai biết, đây cũng là lần đầu tiên Matières Fécales nhận thực hiện một dự án váy cưới couture. Theo chia sẻ từ thương hiệu, hành trình bắt đầu bằng một tin nhắn trực tiếp từ Gabbriette. Ý tưởng nhanh chóng được hai bên thống nhất, để rồi nhà đồng sáng lập Steven Raj Bhaskaran phác thảo hơn 30 bản thiết kế ngay trên một chuyến bay.

Sau hơn 5 tháng làm việc cùng xưởng may, ba bộ trang phục couture cuối cùng đã hoàn thành. Thay vì chỉ tạo nên một chiếc váy cưới duy nhất, Matières Fécales xây dựng trọn vẹn tủ đồ cho ngày trọng đại của Gabbriette, gồm váy cưới chính có tên “Gabriella”, thiết kế rehearsal “Leigh” và bộ suit tailoring diện trong tiệc after-party “Healy”. Bộ ba thiết kế cũng đánh dấu sự ra đời của "cô dâu Matières Fécales" đầu tiên.

Thiết kế váy cưới chính có tên “Gabriella”.

Bộ váy cho đêm rehearsal có tên “Leigh”.

Và bộ suit tailoring diện trong tiệc after-party “Healy”

Chiếc váy cưới chính mang tên Gabriella là thiết kế được xuất hiện nhiều nhất trong đoạn video viral. Lấy cảm hứng từ phom dáng Victoria, bộ váy được xử lý theo tinh thần "mutated" - biến đổi và phá cách - vốn là ADN của Matières Fécales. Chất liệu lụa taffeta màu ngà được xếp thành những nếp gấp siêu nhỏ ôm xoắn quanh cơ thể, trong khi phần cổ và tay áo được điểm bằng những lớp tulle mềm như bọt sóng. Phía sau, phần corset bustle bốn tầng mở rộng thành chiếc đuôi váy dài được xé thủ công, vừa lãng mạn vừa mang vẻ đẹp có phần ma mị.

Nếu "Gabriella" vẫn gợi nhắc đến hình ảnh cô dâu truyền thống, thì "Leigh" lại là tuyên ngôn rõ ràng hơn về cá tính của Gabbriette. Thiết kế được tái sinh từ một chiếc váy đen vintage của Martin Margiela mà người mẫu đã sở hữu từ trước, trở thành món đồ "something old" theo truyền thống cưới phương Tây. Matières Fécales giữ lại phần thân váy nguyên bản rồi bổ sung hiệu ứng tulle phía sau bằng kỹ thuật cắt và xử lý thủ công đặc trưng của thương hiệu.

Thành phẩm là một chiếc váy cưới đen với phần đuôi voan trắng bồng bềnh - sự đối lập giữa hai gam màu tạo nên một hình ảnh gothic đầy mê hoặc.

Khép lại là bộ đồ dự tiệc mang tên Healy - một bộ suit da cừu trắng được may đo với phần vai dựng mạnh, gấu áo để mép cắt thô và những cụm voan chiffon cũ kỹ phía sau tạo độ chuyển động khi bước đi hoặc khiêu vũ. Đây là cách Matières Fécales diễn giải trang phục after-party theo hướng avant-garde thay vì những chiếc váy ngắn quen thuộc.

Thiết kế "Healy" dành cho buổi tiệc after party của đám cưới.

Đám cưới của Gabbriette và chồng Matty Healy vừa được diễn ra vào ngày 19/7 theo giớ địa phương.

Không ít người cho rằng sẽ rất khó tìm được một người phù hợp hơn Gabbriette để hiện thực hóa những thiết kế này. Bởi từ lâu, cô đã trở thành biểu tượng của thế hệ It Girl mới - nơi cá tính được đề cao hơn những chuẩn mực sắc đẹp truyền thống. Sinh năm 1997 tại California, Gabbriette Bechtel khởi đầu với vai trò ca sĩ của nhóm nhạc punk Nasty Cherry do Charli XCX thành lập. Tuy nhiên, chính thời trang mới là lĩnh vực đưa tên tuổi cô vươn xa. Không sở hữu vẻ đẹp theo tiêu chuẩn Hollywood, Gabbriette ghi dấu ấn bằng gương mặt góc cạnh, đôi mắt sâu, hàng lông mày siêu mảnh và thần thái lạnh lùng đầy bí ẩn.

Sự xuất hiện của Gabbriette cũng trùng với thời điểm indie sleaze (xu hướng thời trang từng thống trị cuối thập niên 2000 với tinh thần nổi loạn, bụi bặm và có phần "lộn xộn có chủ đích”) quay trở lại mạnh mẽ. Mỹ nhân 1997 nổi bật với visual mái tóc đen, hàng lông mày siêu mảnh, lớp trang điểm sắc lạnh cùng tủ đồ phủ kín da thuộc, ren, corset và những gam màu tối giúp cô nhanh chóng trở thành gương mặt tiêu biểu cho làn sóng thẩm mỹ này.

Từ một gương mặt được giới mộ điệu yêu thích, Gabbriette dần trở thành cái tên được nhiều nhà mốt săn đón. Cô xuất hiện trong các chiến dịch của Gucci, Miu Miu, Marc Jacobs, Diesel, SKIMS..., đồng thời góp mặt trên trang bìa và các bộ hình của Vogue , Interview , i-D , Perfect Magazine . Không chỉ dừng ở vai trò người mẫu ảnh, Gabbriette còn nhiều lần sải bước trên sàn diễn của Gucci, Saint Laurent, Miu Miu, Coperni, Dilara Fındıkoğlu, Dsquared2,... những thương hiệu có cùng tinh thần phá cách và nổi loạn với hình ảnh mà cô theo đuổi.

Không chỉ gây ấn tượng trên các bộ hình tạp chí hay chiến dịch quảng cáo, mỹ nhân 1997 còn xuất hiện tại nhiều runway của các thương hiệu lớn.

Điều đáng nói là Gabbriette gần như chưa bao giờ thay đổi bản sắc để chạy theo xu hướng. Trong khi "clean girl aesthetic" hay phong cách "quiet luxury" lần lượt lên ngôi, cô vẫn trung thành với vẻ đẹp gothic hiện đại cùng thần thái sắc sảo đặc trưng. Chính sự nhất quán ấy giúp Gabbriette trở thành một trong những biểu tượng của phong cách dark feminine (nữ tính u tối) và là đại diện tiêu biểu cho thế hệ It Girl mới - nơi cá tính được đặt lên trên những tiêu chuẩn sắc đẹp truyền thống.

Gabbriette là đại diện tiêu biểu cho It-girl thế hệ mới.

"Clean girl aesthetic" hay Quiet Luxury là những khái niệm không nằm trong từ điển của người đẹp Gen Z.

Ngoài các chiến dịch và sàn runway, street style của Gabbriette cũng có sức ảnh hưởng không kém. Mỗi lần xuất hiện trên đường phố Paris, Milan hay New York trong mùa Fashion Week, cô đều trở thành tâm điểm của các nhiếp ảnh gia nhờ cách phối đồ không lẫn với ai: áo corset, váy ren vintage, áo khoác da oversized, quần tất xuyên thấu, boots cao cổ, áo tank, quần jeans cùng phụ kiện kính mắt bản to, túi xách ở bảng màu đen gần như tuyệt đối.

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Không ít bản phối đời thường của cô nhanh chóng được người hâm mộ lưu lại như nguồn cảm hứng cho phong cách dark feminine và gothic chic.

Gabbriette và chồng Matty Healy cũng có nhiều khoảnh khắc street style đáng nhớ.

Trên thảm đỏ, Gabbriette cũng giữ nguyên tinh thần ấy thay vì thay đổi để phù hợp với những quy chuẩn hào nhoáng của Hollywood. Cô thường lựa chọn các thiết kế ôm sát cơ thể, phom corset, ren xuyên thấu hoặc những đường cắt táo bạo từ Dilara Fındıkoğlu, Ludovic de Saint Sernin, Rick Owens hay Marc Jacobs. Chính sự nhất quán giữa hình ảnh trên sàn diễn, ngoài đời và trên thảm đỏ đã giúp Gabbriette trở thành một trong những It Girl có bản sắc rõ nét nhất của thế hệ Gen Z.

Có lẽ vì thế mà khi Matières Fécales viết rằng: "Chúng tôi biết Gabbriette là cô dâu hoàn hảo vì cô ấy nhìn nhận cái đẹp giống như chúng tôi." - nhiều người trong giới mộ điệu đều đồng tình.

Đoạn video gần 5 triệu lượt xem không chỉ viral vì những chiếc váy cưới couture khác thường, mà còn bởi cảm giác hiếm có khi một thiết kế và người mặc dường như sinh ra để dành cho nhau. Với Gabbriette, cô không cần biến mình thành một nàng công chúa trong ngày cưới. Chỉ cần là chính mình, cô đã tạo nên một trong những hình ảnh cô dâu đáng nhớ nhất của thời trang năm nay.

- Ảnh: IGNV, Instagram, Vogue.