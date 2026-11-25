Mới đây, trên trang Instagram cá nhân, Hari Won thu hút sự chú ý của người hâm mộ khi đăng tải đoạn clip ngắn quay cận cảnh cánh tay của mình. Không khoe trang phục lộng lẫy hay túi hiệu đắt đỏ, nữ ca sĩ lại hào hứng zoom sát vào vết hằn đỏ hình bông hoa bốn cánh in rõ trên da, đi kèm dòng chú thích tiếng Hàn đầy dí dỏm, tạm dịch: "Vòng tay Louis Vuitton trên người tôi hahaha".

Hari Won thích thú quay cận vết hằn hoạ tiết bốn cánh trên cánh tay kèm dòng chú thích tiếng Hàn dí dỏm.

Dù chỉ là khoảnh khắc đời thường mang tính giải trí, những tín đồ hàng hiệu vẫn nhanh chóng nhận ra "thủ phạm" để lại dấu ấn đặc biệt này chính là mẫu vòng tay Idylle Blossom Monogram trứ danh của nhà mốt Pháp. Thiết kế thuộc bộ sưu tập tôn vinh họa tiết hoa Monogram kinh điển do Georges-Louis Vuitton sáng tạo từ năm 1896, nổi bật với phom dáng mảnh mai, thanh lịch nhưng vẫn đủ sức tạo điểm nhấn sang trọng cho cổ tay.

Mẫu vòng tay của bà xã Trấn Thành được xác định là Idylle Blossom Monogram, thiết kế mảnh mai tôn vinh họa tiết hoa kinh điển của nhà mốt Pháp.

Thiết kế nhỏ nhắn, thanh mảnh là thế nhưng mức giá của món phụ kiện này cũng không phải dạng vừa. Trên website chính thức của hãng, dòng vòng tay Idylle Blossom Monogram có giá khởi điểm từ 220 triệu đồng (phiên bản vàng 18K đính kim cương) và 235 triệu đồng (phiên bản vàng trắng 18K). Với những phiên bản cao cấp được chế tác từ vàng hồng hoặc vàng trắng 750/1000 nạm tới 72 viên kim cương (khoảng 0,77 carat), giá trị của chiếc vòng chạm ngưỡng 440 triệu đến 455 triệu đồng.

Phiên bản vàng trắng 750/1000 nạm 72 viên kim cương có mức giá niêm yết lên tới 455 triệu đồng.

Kiểu dáng thanh lịch, nhỏ nhắn giúp thiết kế dễ dàng tạo điểm nhấn sang trọng cho cổ tay người đeo.

Nhìn cách Hari Won ưa chuộng những món trang sức mảnh mai, tinh tế thay vì phô trương kích thước, khán giả lại nhớ ngay đến câu chuyện dở khóc dở cười xoay quanh món quà hàng hiệu mà Trấn Thành tặng cô hồi đầu năm.

Cụ thể, sau chuyến du lịch Thượng Hải, nam đạo diễn từng khiến hội chị em ngưỡng mộ khi bất ngờ "đánh úp" bà xã bằng chiếc nhẫn My Happy Hearts đến từ thương hiệu đồng hồ và trang sức cao cấp Thụy Sĩ Chopard. Được chế tác từ vàng hồng 18K kết hợp mặt đá mã não đỏ nằm gọn trong khung trái tim nhỏ xinh, thiết kế mang tinh thần tối giản này có mức giá 1.620 USD (hơn 42 triệu đồng).

Thế nhưng, trái với sự phấn khích của người trong cuộc, kiểu dáng bé xinh của chiếc nhẫn lại vô tình tạo nên một cuộc tranh luận rôm rả trên mạng xã hội. Một bộ phận netizen nhận xét thiết kế trông giống "cục kẹo me", thậm chí ví von với "nhẫn Shopee 11K" hay đồ chơi trẻ con bày bán ở cổng trường nếu không biết trước giá trị thật.

Trấn Thành từng thẳng thắn lên tiếng bảo vệ quan điểm thẩm mỹ khi thiết kế bé xinh này bị một bộ phận dân mạng ví như "cục kẹo me".

Trước những bình luận chê món quà của mình trông "rẻ tiền", Trấn Thành đã thẳng thắn lên tiếng bảo vệ lựa chọn của bản thân lẫn bà xã. Nam đạo diễn bày tỏ sự bất bình một cách dí dỏm trước quan niệm cho rằng trang sức đẹp bắt buộc phải nạm kim cương "ký ký" hay "một dề một bệt" mới toát lên vẻ sang trọng. Theo anh, đẳng cấp của trang sức cao cấp nằm ở đường nét tinh xảo, sự tối giản và tính ứng dụng cao khi phối đồ hằng ngày.

Vợ chồng Trấn Thành – Hari Won luôn ưu tiên những món phụ kiện tối giản, tinh xảo thay vì phô trương kích thước.

Từ chiếc nhẫn Chopard hơn 42 triệu đồng từng gây tranh cãi cho đến chiếc vòng tay Louis Vuitton gần nửa tỷ đồng in hằn trên da, có thể thấy vợ chồng Trấn Thành - Hari Won vẫn luôn trung thành với triết lý "nhỏ nhưng có võ". Không cần phô trương hào nhoáng, những món phụ kiện mảnh mai, tinh tế mới chính là điểm nhấn khẳng định độ chịu chi và gu thẩm mỹ riêng của cặp đôi.

Ảnh: FBNV, Louis Vuitton