NTK Thảo Nguyễn chính thức trình làng bộ sưu tập couture Golden Heart Veil tại Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam (Aquafina Vietnam International Fashion Week - AVIFW).

Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp nội tâm của người phụ nữ, Golden Heart Veil mở ra một không gian thị giác ngập tràn ánh sáng. Trên sàn diễn, sắc vàng champagne trở thành gam màu chủ đạo, được xử lý trên nền voan cao cấp và organza xuyên sáng, tạo nên hiệu ứng mềm mại như những vệt nắng chuyển động.

Ảnh: BTC

Điểm nhấn xuyên suốt bộ sưu tập là các chi tiết trái tim ánh vàng cùng pha lê đính kết thủ công xuất hiện trên nhiều thiết kế. Dưới ánh đèn sân khấu, những chi tiết này phản chiếu lấp lánh như các tia sáng nhỏ đang chuyển động theo từng bước chân người mẫu, góp phần làm nổi bật tinh thần mà nhà thiết kế muốn gửi gắm: vẻ đẹp đích thực luôn bắt đầu từ một trái tim bằng vàng.

Ảnh: BTC

Bên cạnh chất liệu và màu sắc, kỹ thuật couture tiếp tục là thế mạnh được Thảo Nguyễn khai thác. Những lớp vải được xử lý nhiều tầng, các đường tạo hình thiết kế mềm mại cùng kỹ thuật đính kết tỉ mỉ. Thay vì tạo cảm giác xa cách của thời trang trình diễn đơn thuần, các thiết kế vẫn giữ được sự gần gũi thông qua câu chuyện cảm xúc mà chúng truyền tải..

Ảnh: BTC

Sàn diễn Golden Heart Veil trở nên nổi bật hơn khi quy tụ dàn mỹ nhân quen thuộc của showbiz Việt. Hoa hậu H'Hen Niê, Hoa hậu Tata và Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu lần lượt xuất hiện trong những thiết kế được NTK Thảo Nguyễn lựa chọn riêng nhằm thể hiện các cung bậc khác nhau của người phụ nữ hiện đại.

Ảnh: BTC

Khoảnh khắc nhận được nhiều tràng pháo tay nhất trong đêm diễn thuộc về màn xuất hiện của vedette H'Hen Niê. Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 bước ra sân khấu trong thiết kế kết màn được thực hiện công phu với những chi tiết ánh vàng và pha lê nổi bật.

Vedette H'Hen Niê

Vedette H'Hen Niê

Sải bước với phong thái tự tin cùng thần thái đặc trưng, H'Hen Niê mang đến hình ảnh người phụ nữ hiện đại mà Thảo Nguyễn theo đuổi: mạnh mẽ, độc lập nhưng vẫn giữ được sự ấm áp và nhân ái trong tâm hồn.

Sự xuất hiện của nàng hậu giúp thông điệp của bộ sưu tập được truyền tải rõ nét hơn, đồng thời tạo nên một điểm nhấn cảm xúc cho phần kết show.



