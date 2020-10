Váy cưới Công nương Diana bất ngờ gây sốt trở lại: 3,5 tỷ VNĐ, tốn vải nhất lịch sử Hoàng gia và nhiều bật mí bất ngờ

The Crown, series do Netflix sản xuất với nội dung xoay quanh gia đình Hoàng gia Anh đang là một trong những bộ phim được yêu thích nhất. Mùa thứ 4 dự kiến lên sóng vào 15/11 tới đây đang rất được mong chờ bởi nó sẽ tái hiện lại đám cưới hoành tráng của Thái tử Charles và Công nương Diana năm 1981. Mới đây, hình ảnh nữ diễn viên Emma Corrin, người thủ vai Diana trong chiếc váy cưới được thiết kế sao y bản chính đã khiến cả hội ghiền phim lẫn các tín đồ thời trang xôn xao. Cũng bởi vậy mà một lần nữa, bộ váy cưới lộng lẫy của Công nương Diana trở thành chủ đề nóng hổi trên hàng loạt chuyên trang lớn về thời trang.

Nữ diễn viên Emma Corrin, người thủ vai Công nương Diana trong series The Crown diện bộ váy cưới được "sao y bản chính"...

... từ bộ váy trứ danh mà Công nương Diana diện trong đám cưới với Thái tử Charles vào năm 1981.

Đã gần 40 năm trôi qua nhưng bộ váy cưới lộng lẫy mà Công nương Diana diện trong đám cưới Hoàng gia vào năm 1981 vẫn được một tượng đài trong làng váy cưới Hoàng gia. Người ta có thể mê mệt bộ váy ren Alexander McQueen quyến rũ của Kate Middleton hay tán thưởng sự tinh giản của chiếc váy Givenchy mà Meghan Markle chọn nhưng vẫn không thể nào quên bộ váy của Diana, đơn giản vì nó quá đồ sộ và lộng lẫy.

Cuộc hôn nhân nhiều sóng gió với cái kết buồn của Công nương Diana tốn giấy mực của báo giới bao nhiêu thì bộ váy cưới của bà cũng được ôn lại với tần suất nhiều như vậy. Những thông tin về bộ váy cưới trứ danh này đã được đăng tải nhiều không đếm xuể trong hàng chục năm qua nhưng vẫn có nhiều điều thú vị mà không phải ai cũng biết về nó.

Giá trị ước tính: 3,5 tỷ VNĐ

Váy cưới của Công nương Diana do cặp vợ chồng NTK David - Elizabeth Emanuel sáng tạo nên. Bộ váy được làm từ lụa taffeta thượng hạng và ren được ước tính có giá lên tới 150.000 USD ~ 3,5 tỷ VNĐ, thuộc hàng đắt nhất trong số những bộ váy cưới Hoàng gia từng được ghi nhận.

Bộ váy cưới "tốn vải" nhất trong lịch sử Hoàng gia

Theo tiết lộ từ 2 vợ chồng NTK David - Elizabeth Emanuel, Công nương Diana nhất định muốn bộ váy cưới của mình phải có phần đuôi thật dài. Thể theo yêu cầu của chính chủ, phần đuôi của bộ váy đã được thiết kế dài tới 7,6 mét đi kèm với chiếc khăn voan thậm chí còn dài hơn. Để làm nên chiếc khăn voan tương xứng, người ta đã phải sử dụng tới 139 mét vải tulle. Đây là chiếc khăn voan dài nhất trong lịch sử Hoàng gia.

Đính 10.000 hạt kim sa và ngọc trai

Thoạt nhìn, bộ váy cưới bồng bềnh của Công nương Diana dường như không đính chút "sương sa hạt lựu" nào nhưng trên thực tế, nó được dát tới 10.000 hạt trang trí, bao gồm kim sa ngọc trai và ngọc trai.

Đủ 4 thứ: Mới, cũ, đi mượn và màu xanh

Theo truyền thống lâu đời của người phương Tây, cô dâu nên diện đủ 4 thứ trên người trong ngày cưới để lấy may, bao gồm một món cũ, một món mới, một món đi mượn và một món màu xanh dương. Bộ váy cưới của Diana cũng không phải ngoại lệ với đủ 4 món: "món cũ" là một mảnh vải ren từ thời Nữ hoàng Mary được may vào chiếc váy, "món mới" là một mảnh vải lụa được sản xuất độc quyền từ một trang trại tại Anh, "món đi mượn" là vương miện của gia tộc Spencer (nhà Diana) và "món xanh dương" là một chiếc nơ màu xanh dương được khâu vào váy.

Có một chiếc móng ngựa bằng vàng 18K trên mác váy

Cũng theo tiết lộ từ 2 vợ chồng NTK, trên mác của bộ váy cưới được đính một chiếc móng ngựa làm từ chất liệu vàng 18K đính kim cương trắng. Tất nhiên, phần mác được may bên trong váy nên công chúng không thể soi được chi tiết này.

Bản phác thảo váy cưới của Công nương Diana

Bộ váy được sửa cấp tốc trước giờ G

Được biết, vào ngày diễn ra đám cưới, Công nương Diana đã sụt cân, eo giảm tới chục phân so với thời điểm tiến hành may đo chiếc váy. Rất may là êkip đã lường trước điều này và may sẵn 5 phiên bản với các số đo khác nhau cho phần thân trên của bộ váy. Trước giờ G, bộ váy đã được khâu trực tiếp trên người Công nương để đảm bảo độ vừa vặn.

Diana đã trót "bôi bẩn" bộ váy

Mãi về sau này, Barbara Daly, chuyên gia trang điểm cho Diana trong ngày cưới mới bật mí rằng Công nương đã vô tình làm đổ nước hoa lên chiếc váy ngay trong lúc chuẩn bị. Êkip đã phải bàn bạc và hiến kế cho Diana khéo léo kéo phần trước của chiếc váy một cách tự nhiên khi bước đi. Và mọi sự đã thành công, không ai phát hiện ra sự cố trang phục đó.

Đôi giày đặc biệt thêu tên Diana và Charles

Dù bị chiếc váy đồ sộ che khuất nhưng đôi giày của Công nương Diana cũng là "hàng thửa". Đôi giày này được làm bằng lụa, đính 542 hạt kim sa và 132 hạt trai, được thêu hình trái tim vô cùng xinh xắn. Hoa văn trên đế giày được vẽ bằng tay, có chữ C và D viết tắt cho Charles và Diana.

Nguồn: Marie Claire