Váy của Thùy Tiên chưa là gì với váy của Miss Universe 2006: Nặng, chật, hại chính chủ ngất xỉu ngay trên sân khấu

Dư âm về màn đăng quang của Thùy Tiên tại Miss Grand International 2021 vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, Thùy Tiên vẫn là tâm điểm chú ý của mạng xã hội gần đây khi những bài chia sẻ về cô, đặc biệt là tại sân khấu ở Thái Lan vừa qua vẫn thu hút lượng tương tác khổng lồ. Bên cạnh trí tuệ và các kỹ năng mềm khác, trang phục phù hợp, giúp Thùy Tiên tỏa sáng cũng là yếu tố giúp cô chạm tay đến vương miện danh giá.

Bộ váy táo bạo với đường dây bắt chéo trước bụng Thùy Tiên mặc tại đêm chung kết còn được netizen tinh ý nhận ra có màu sắc trùng với vương miện và dải sash khi đều lấy màu xanh lá làm điểm nhấn, màu vàng nhạt làm nền. Tuy nhiên, không nhiều người biết bộ váy này tiềm ẩn nguy cơ khiến nàng Hậu gặp nguy hiểm do phần đuôi váy mỏng, dễ dính vào giày hay nếu lỡ chân đạp lên hột ở lai thì rất dễ bị té. Nhưng nếu váy của Thùy Tiên chỉ mới có nguy cơ và may mắn không có sự cố nào xảy ra thì Zuleyka Rivera Mendoza - Miss Universe 2006 lại không may mắn được như thế.

Năm 2006, Zuleyka Rivera Mendoza đại diện cho Puerto Rico đã giành được ngôi vị cao nhất tại đấu trường sắc đẹp khốc liệt nhất thế giới là Miss Universe. Trong phần thi váy dạ hội đêm chung kết, người đẹp có một lựa chọn khác biệt so với đại đa số các thí sinh có xu hướng diện váy đuôi cá dáng dài. Váy của Mendoza làm từ các sợi xích kim loại cực kỳ thanh mảnh, khi đính kết vào nhìn tựa như những sợi bạc lấp lánh. Ở các đường viền cũng được thêu vào những viên đá nhỏ, màu sắc lấp lánh.

Đại diện Puerto Rico chải ngược tóc về phía sau, đánh phồng chân tóc, đeo khuyên tai pha lê cầu kỳ. Dưới ánh sáng sân khấu, người đẹp như tỏa ra một vầng hào quang êm dịu, cực kỳ bắt mắt. Bộ váy sau này cũng được có mặt trong danh sách Những bộ váy dạ hội đẹp nhất lịch sử Miss Universe. Nhưng vì làm từ kim loại nên bộ váy rất nặng, lại ôm sát vào người, cản trở Mendoza thở một cách bình thường. Cộng thêm cảm xúc vỡ òa lúc đăng quang, người đẹp không chịu được nên đã ngất xỉu ngay sau khi đội vương miện và vẫy chào khán giả.

Chính Mendoza đã chia sẻ lý do cô ngất xỉu như trên vì tại thời điểm đó, nhiều nguồn tin đã đồn nàng Hậu ngất xỉu do tự bỏ đói bản thân. Mendoza cho biết cô ăn rất khỏe, thậm chí một ngày cô ăn đến 6 bữa dưới sự hướng dẫn của chuyên gia dinh dưỡng. Cũng như Thùy Tiên, nàng Hậu Puerto Rico đã phải chịu đựng để có thể có được khoảnh khắc tỏa sáng trên sân khấu. May mắn thay, mọi cố gắng của cả hai cô gái đều đã được đền đáp xứng đáng.

Ảnh: Internet