Văn Mai Hương khoe mặt mộc khiến netizen chung 1 thái độ

Văn Mai Hương mới đây thu hút sự chú ý khi chia sẻ thành quả sau khi thực hiện một phương pháp làm đẹp không xâm lấn, không cần ủ tê lên MXH. Nữ ca sĩ cho biết cô khá hài lòng với diện mạo hiện tại khi gương mặt trở nên gọn gàng hơn, đường line cằm rõ nét, làn da căng bóng như “soi gương”. Bên cạnh đó, rãnh cười và vùng trũng dưới mắt cũng cải thiện đáng kể, giúp tổng thể khuôn mặt trông tươi tắn và ít mệt mỏi hơn trước. Dưới phần bình luận, nhiều người bày tỏ sự tò mò về phương pháp làm đẹp mà giọng ca sinh năm 1994 đã áp dụng. Tuy nhiên, điều khiến dân mạng trầm trồ hơn cả lại chính là làn da mộc mịn màng, căng mướt của Văn Mai Hương – yếu tố góp phần giúp visual của cô thêm phần rạng rỡ, cuốn hút ngay cả khi không trang điểm.

Văn Mai Hương chia sẻ thành quả mỹ mãn khi sử dụng liệu trình làm đẹp không xâm lấn. Nữ ca sĩ cũng chia sẻ thành quả này sẽ còn đẹp hơn nữa trong 1-2 tuần tới.

Hình ảnh mặt mộc được Văn Mai Hương khẳng định "tuyệt đối, chỉ xin chút son nhẹ" khiến nhiều người trầm trồ bởi làn da căng mướt, gần như không tì vết. Có thể thấy, bề mặt da của nữ ca sĩ rất mướt mịn, lỗ chân lông hầu như không lộ kể cả ở vùng chữ T – nơi thường dễ bóng dầu. Làn da có độ căng nhẹ, tạo hiệu ứng “glow” tự nhiên dưới ánh đèn, nhưng không phải kiểu bóng nhờn mà thiên về độ căng ẩm và đàn hồi tốt. Tông da tương đối đều màu, ít thấy vùng xỉn hay mảng đỏ, cho thấy khả năng phục hồi và chăm sóc da ổn định. Đặc biệt, khu vực dưới mắt – vốn dễ lộ quầng thâm và rãnh trông khá mượt, không bị khô hay nhăn, góp phần giúp tổng thể gương mặt tươi tắn hơn. Ngay cả vùng trán và hai bên má cũng không thấy dấu hiệu bong tróc hay texture rõ rệt, chứng tỏ làn da được dưỡng ẩm kỹ và duy trì ở trạng thái cân bằng.

Cộng đồng mạng liên tục "xin info" vì làn da mộc của Văn Mai Hương quá đỉnh.

Văn Mai Hương thời gian gần đây liên tục gây chú ý khi nhan sắc có sự lột xác rõ rệt, thậm chí được nhận xét như trẻ ra đến chục tuổi. Không còn hình ảnh trưởng thành, đôi phần sắc sảo trước đây, nữ ca sĩ mang đến một phong cách tươi tắn, rạng rỡ và tràn đầy năng lượng hơn. Đặc biệt, làn da nâu bóng khỏe, mướt mịn đã góp phần không nhỏ trong hành trình "lão hoá ngược" và thăng hạng nhan sắc của Văn Mai Hương. Nền da tốt cũng giúp nữ ca sĩ ghi điểm ngay cả trong những khoảnh khắc đời thường, ít trang điểm hay thậm chí để mặt mộc.

Làn da nâu bóng khoẻ vạn người mê của Văn Mai Hương.