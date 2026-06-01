Văn Mai Hương cùng loạt KOLs nổi bật check-in tại ốc đảo mùa hè PEDRO Summer Escape

PEDRO Summer Escape diễn ra tại CLAY Saigon, quy tụ nhiều gương mặt nổi bật trong lĩnh vực thời trang và sáng tạo. Lấy cảm hứng từ những kỳ nghỉ ven biển, không gian sự kiện được PEDRO tái hiện như một ốc đảo mùa hè giữa lòng Sài Gòn, nơi dàn khách mời cùng khám phá các thiết kế trong Bộ sưu tập Hè 2026 và trải nghiệm những hoạt động được thương hiệu chuẩn bị riêng cho mùa hè năm nay.

Ca sĩ Văn Mai Hương nổi bật với phong cách thanh lịch và hiện đại

Văn Mai Hương thu hút sự chú ý khi xuất hiện tại PEDRO Summer Escape với hình ảnh thanh lịch và hiện đại. Nữ ca sĩ có phần giao lưu gần gũi cùng khách mời, đồng thời chia sẻ những cảm nhận riêng về câu chuyện mùa hè mà PEDRO mang đến trong sự kiện lần này.

Bên cạnh đó, sự kiện còn thu hút sự tham gia của nhiều gương mặt KOLs và Influencers như Huang Long, Alissa Hồ, cặp đôi Sabrina Uyên Lưu – Triệu Quân, Dương Quý, Tống Khánh Linh, Peter Thiên Phú,… Tất cả cùng hòa nhịp vào không khí mùa hè thanh lịch của PEDRO, tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ giữa không gian đầy cảm hứng.

Tại PEDRO Summer Escape vừa qua, dàn KOLs và fashion influencers đã mang đến loạt khoảnh khắc thời trang đầy ấn tượng trong không gian “ốc đảo mùa hè” của PEDRO tại CLAY Saigon.

Không chỉ quy tụ dàn khách mời nổi bật, sự kiện còn là dịp để thương hiệu giới thiệu các thiết kế thuộc Bộ sưu tập Hè 2026 - mang tinh thần mùa hè qua những thiết kế túi, giày và phụ kiện thanh lịch, dễ ứng dụng. Từ chất liệu cọ Raffia nhẹ nhàng, bảng màu gợi nắng biển đến diện mạo mới của túi Demi Summer 26 với quai xách da bện thủ công, charm đính hạt, bộ sưu tập mở ra một mùa hè rất PEDRO: hiện đại, phóng khoáng nhưng vẫn tinh tế trong từng chi tiết.

Bộ sưu tập mở ra một mùa hè rất PEDRO: hiện đại, phóng khoáng nhưng vẫn tinh tế trong từng chi tiết.

PEDRO là thương hiệu thời trang phụ kiện đến từ Singapore. Trải qua hành trình hơn 20 năm hình thành và phát triển, PEDRO mở rộng sự hiện diện tại nhiều thị trường trên thế giới, mang đến các dòng sản phẩm giày, túi xách và phụ kiện dành cho nam và nữ. Với tinh thần thiết kế hiện đại, thanh lịch và đề cao tính ứng dụng, PEDRO hướng đến những cá nhân yêu thích phong cách thời trang tinh tế trong đời sống thường ngày.

Tại Việt Nam, PEDRO tiếp tục mở rộng hệ thống cửa hàng tại các thành phố lớn, đồng thời không ngừng giới thiệu những bộ sưu tập mới mang cảm hứng đương đại bằng nhiều hoạt động sáng tạo và sự kiện định kỳ. Qua đó, từng bước xây dựng một không gian thời trang và trải nghiệm mua sắm cao cấp giúp khách hàng khám phá phong cách cá nhân một cách tự nhiên, hiện đại và giàu cảm hứng