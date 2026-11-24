Uyển Ân (sinh năm 1999) là nữ diễn viên được khán giả biết đến qua nhiều web-drama và bộ phim điện ảnh đình đám, đồng thời là em gái của nghệ sĩ Trấn Thành. Không chỉ gây ấn tượng bởi nhan sắc ngọt ngào và lối diễn xuất tự nhiên, cô nàng còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi màn lột xác ngoạn mục sau khi giảm tổng cộng 12kg. Sự thay đổi này giúp Uyển Ân sở hữu vóc dáng thon gọn, gương mặt thanh thoát và nhan sắc ngày càng thăng hạng. Không dừng lại ở ngoại hình, phong cách thời trang của nữ diễn viên cũng ngày càng được chú ý. Cô thường xuyên xuất hiện với những set đồ trẻ trung, sành điệu, vừa tôn dáng vừa có tính ứng dụng cao, trở thành nguồn cảm hứng mặc đẹp cho nhiều chị em.

Bên cạnh những màn xuất hiện lộng lẫy trên thảm đỏ hay tại các sự kiện, phong cách đời thường của Uyển Ân cũng vô cùng cuốn hút. Mỗi lần xuất hiện, nữ diễn viên đều khiến chị em xuýt xoa với những màn lên đồ trẻ trung, sành điệu mà không kém phần tôn dáng. Cùng ngắm một số outfit đẹp mắt của Uyển Ân để có thêm cảm hứng mặc đẹp nhé!

Uyển Ân ghi điểm với thiết kế đầm lụa dáng dài mang sắc vàng champagne sang trọng, nổi bật ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Chiếc váy có kiểu cổ yếm quyến rũ, phần lưng hở tinh tế giúp tôn lên bờ vai thanh mảnh và vóc dáng thon gọn của người mặc. Chất liệu lụa mềm mại, óng ánh nhẹ theo từng chuyển động càng làm tăng vẻ nữ tính, kiêu sa. Đặc biệt, chi tiết nhún vải và đính kết trang trí ở phần hông tạo điểm nhấn bắt mắt, đồng thời khéo léo tôn đường cong cơ thể. Không cần phối đồ cầu kỳ, chỉ với thiết kế này, Uyển Ân đã có diện mạo vừa quyến rũ, vừa sang trọng và đầy cuốn hút.

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Style đi chơi, dạo phố của Uyển Ân gây ấn tượng bởi sự trẻ trung, năng động mà vẫn vô cùng bắt mắt. Nữ diễn viên lựa chọn công thức phối đồ đơn giản với áo hai dây trắng ôm nhẹ, kết hợp cùng quần jeans ống rộng cá tính. Cách mix match này không chỉ giúp tôn vóc dáng mà còn mang đến vẻ ngoài phóng khoáng, thoải mái. Để tổng thể không bị đơn điệu, Uyển Ân khéo léo tạo điểm nhấn bằng đôi sneaker phối màu đỏ nổi bật, vừa tăng nét khỏe khoắn vừa giúp set đồ thêm phần hút mắt. Đây cũng là công thức diện đồ đơn giản, dễ ứng dụng mà chị em có thể lưu lại để đi chơi, dạo phố hay cà phê cuối tuần.

Gợi ý mua sắm: Áo -Quần

Khó có thể chê cách mix match khéo léo của Uyển Ân. Trong một lần xuống phố, nữ diễn viên lựa chọn thiết kế áo họa tiết hoa của Zara với tông đỏ nổi bật, mang hơi hướng cổ điển và nữ tính. Để cân bằng vẻ rực rỡ của chiếc áo, cô kết hợp cùng quần ống rộng màu nâu be nhẹ nhàng. Hai gam màu đỏ và be vốn rất hợp cạ, vừa tạo cảm giác hài hòa, dễ chịu cho tổng thể vừa giúp set đồ thêm phần sang mắt. Kiểu phối này còn mang đến vẻ ngoài trẻ trung, thanh lịch mà không hề nhàm chán. Chị em hoàn toàn có thể học hỏi công thức này để làm mới phong cách thường ngày.

Gợi ý mua sắm: Áo -Quần

Ăn vận đơn giản nhưng vẫn xinh sang, Uyển Ân tiếp tục ghi điểm với một công thức phối đồ dễ ứng dụng. Nữ diễn viên lựa chọn chiếc đầm trơn, thiết kế dáng ngắn, xòe nhẹ cùng phần cổ thuyền thanh lịch. Không cần họa tiết cầu kỳ hay phụ kiện rườm rà, kiểu váy này vẫn giúp người mặc trông nữ tính, trẻ trung và khéo léo tôn lên đôi chân thon dài. Uyển Ân hoàn thiện outfit bằng đôi giày loafer, tất trắng và túi xách đen đồng điệu. Cách kết hợp tối giản nhưng hài hòa này mang đến vẻ ngoài vừa năng động, vừa thanh lịch, rất đáng để chị em tham khảo khi xuống phố.

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Uyển Ân gợi ý cho chị em một set đồ mùa lạnh vừa đẹp mắt vừa dễ ứng dụng với công thức phối áo khoác da cực kỳ thời thượng. Bên trong, cô layer áo trắng đơn giản cùng chân váy ngắn kẻ caro xếp tầng, tạo vẻ ngoài trẻ trung, cá tính mà vẫn có nét nữ tính. Đôi boots cao cổ được lựa chọn để hoàn thiện outfit, giúp tổng thể thêm sành điệu và tôn dáng. Trong những ngày trời lạnh, chị em có thể kết hợp thêm quần tất để giữ ấm mà không làm mất đi vẻ đẹp của set đồ.

Gợi ý mua sắm: Áo khoác - Chân váy