Có những mỹ nhân càng hoạt động lâu càng cho thấy sự thay đổi rõ rệt về cả nhan sắc lẫn phong cách, và Uyển Ân đang là một trong những cái tên như vậy. Nữ diễn viên sinh năm 1999 vốn ghi điểm với gương mặt xinh xắn, đường nét ngọt ngào, nhưng vài năm trở lại đây, diện mạo của cô ngày càng cuốn hút theo một cách rất khác. Sau khi giảm 12kg, Uyển Ân không chỉ sở hữu vóc dáng thanh thoát hơn mà thần thái cũng thêm phần sắc sảo, tự tin, giúp mỗi lần xuất hiện đều dễ dàng gây chú ý.

Đáng nói, đi cùng màn thăng hạng nhan sắc ấy là gu thời trang cũng ngày một lên tay. Uyển Ân không đóng khung mình trong một hình ảnh nhất định mà liên tục biến hóa, khi nữ tính và yêu kiều, lúc trẻ trung, cá tính, có khi lại quyến rũ vừa đủ. Cách chọn trang phục, phối màu hay làm tóc, trang điểm đều cho thấy sự ăn ý với vóc dáng và khí chất hiện tại. Chính màn “thăng hạng kép” này khiến Uyển Ân ngày càng có sức hút. Đặc biệt, cô cũng chẳng cần lên đồ quá cầu kỳ để tạo hiệu ứng bắt mắt, phần lớn đều là những công thức khá gần gũi, dễ ứng dụng nên chị em muốn học theo cũng chẳng hề khó.

Mới đây, Uyển Ân tiếp tục gây chú ý với bộ ảnh khoe visual rạng rỡ cùng phong cách trẻ trung, sành điệu. Không cần váy áo quá cầu kỳ, cô chọn một thiết kế dáng ngắn tông xám đậm, phần thân trên ôm vừa vặn kết hợp chân váy xòe nhẹ, vừa tôn vóc dáng vừa tạo cảm giác nữ tính. Điểm khiến set đồ trông thú vị hơn nằm ở đôi loafer phối cùng tất trắng cao cổ, giúp tổng thể có thêm nét tinh nghịch, năng động mà vẫn rất nịnh mắt. Đây cũng là công thức khá dễ để các cô gái “sao chép” trong những ngày muốn ăn diện xinh xắn mà không phải đau đầu phối đồ: chỉ cần một chiếc váy ngắn có phom gọn gàng, thêm loafer và tất cao cổ là đã đủ tạo nên diện mạo trẻ trung, có gu.

Gợi ý mua sắm: Váy - Giày loafer - Tất trắng cổ cao

Trong một outfit khác, cô nàng ghi điểm với cách phối áo khoác cùng chân váy jeans, layer bên trong là áo trắng dáng ôm, tạo nên tổng thể trẻ trung mà vẫn cực sành điệu. Một chiếc áo khoác chất liệu kaki, da hoặc các chất liệu đứng phom sẽ là item rất đáng sắm cho mùa thu đông, vừa giúp outfit trông có điểm nhấn hơn vừa dễ dàng kết hợp với nhiều kiểu trang phục khác nhau. Chị em cũng đừng quên bổ sung item tương tự vào tủ đồ để tha hồ biến hóa khi thời tiết se lạnh.

Gợi ý mua sắm: Áo - Váy

Một lần khác, Uyển Ân tiếp tục chứng minh gu ăn mặc nịnh mắt với set đồ trắng gồm áo dáng ngắn và chân váy đồng điệu, kết hợp cùng guốc xỏ ngón tạo cảm giác trẻ trung, phóng khoáng. Cô khoác thêm áo kẻ sọc đỏ bên ngoài để tạo điểm nhấn, giúp tổng thể bắt mắt hơn mà không cần phối quá cầu kỳ. Công thức đơn giản nhưng có hiệu quả này cũng rất dễ để chị em học theo.

Gợi ý mua sắm: Set váy áo - Guốc xỏ ngón

Style đời thường của Uyển Ân rất hợp gu những nàng yêu thích phong cách trẻ trung, năng động. Cô nàng diện một chiếc áo crop phối hai tông trắng - xanh, mix đơn giản cùng quần short màu hồng và đôi dép sục màu nâu. Toàn những item quen thuộc, không cầu kỳ nhưng khi đặt cạnh nhau lại tạo nên tổng thể vô cùng bắt mắt nhờ cách phối màu hài hòa, có điểm nhấn. Nhờ vậy, outfit trông vừa tươi trẻ, phóng khoáng lại vẫn đủ cuốn hút và ấn tượng.

Gợi ý mua sắm: Áo - Quần - Dép sục

Chị em tranh thủ đi biển, đi nghỉ dưỡng đừng vội bỏ qua những mẫu đồ bơi trendy, tinh tế. Nếu không thích phong cách quá phô trương hay hở bạo, Uyển Ân gợi ý một lựa chọn rất đáng tham khảo là đồ bơi liền thân. Thiết kế cô nàng đang diện ghi điểm với tông xanh dương bắt mắt cùng kiểu dáng yếm khoe trọn bờ vai thanh mảnh. Item này vừa mang đến vẻ gợi cảm vừa đủ, vừa giữ được nét tinh tế, trẻ trung, cực kỳ hợp cho những chuyến du lịch biển.

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