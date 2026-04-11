UNIQLO ra mắt BST Linen Xuân/Hè 2026: Nhẹ, thoáng và bền vững hơn bao giờ hết

Chất liệu tự nhiên đạt chứng nhận toàn cầu

Những năm gần đây, trang phục linen ngày càng được ưa chuộng nhờ chất liệu tự nhiên và đặc tính thoáng mát, nhanh khô, phù hợp với nhiều hoàn cảnh và điều kiện thời tiết. Tại UNIQLO, chất liệu này được phát triển với sự chú trọng xuyên suốt từ khâu lựa chọn nguyên liệu đến quá trình hoàn thiện sản phẩm.

Nổi bật là dòng Áo Sơ Mi Linen Cao Cấp, được làm từ 100% sợi lanh trồng tại Tây Âu, nơi có điều kiện tự nhiên lý tưởng cùng kinh nghiệm canh tác lâu đời. Đây là nền tảng quan trọng để tạo ra các sợi lanh đạt chuẩn toàn cầu.

Bên cạnh đó, nguồn nguyên liệu của UNIQLO cũng đạt chứng nhận Masters of FLAX FIBRE™ - đảm bảo khả năng truy xuất nguồn gốc được kiểm chứng bởi bên thứ ba. Cây lanh tại đây được trồng theo phương pháp thân thiện với môi trường, cây trồng không cần tưới tiêu, không biến đổi gen và sử dụng ít phân bón. Sau khi thu hoạch, cây lanh được xử lý thông qua quy trình cơ học không tạo ra chất thải. Từ xơ sợi, phần lõi gỗ đến hạt, toàn bộ cây đều được tận dụng cho quá trình sản xuất.

Thủ công tỉ mỉ đến từng chi tiết

Quy trình sản xuất Áo Sơ Mi Linen Cao Cấp của UNIQLO bắt đầu từ công đoạn kéo sợi lanh. Sau khi loại bỏ tạp chất khỏi nguyên liệu thô, các sợi được chải kỹ và làm thẳng, lặp lại tổng cộng năm lần để tạo ra loại sợi sáng bóng và bền đẹp.

Trong giai đoạn nhuộm, công thức màu được tạo ra thông qua sự kết hợp của 120 loại thuốc nhuộm, giúp chất liệu vải hoàn thiện có màu sắc phong phú, chất lượng cao và bề mặt bóng mượt.

Các xơ vải thô tiếp tục được xử lý bằng phương pháp thủ công, thông qua kiểm tra trực quan và thao tác bằng tay. Sản phẩm đồng thời được hoàn thiện bằng các kỹ thuật may khác nhau cho từng bộ phận, như may phần gấu tay áo dưới hoặc may nẹp áo với ba lớp gấp, nhằm tăng độ bền trong quá trình giặt và sử dụng .

Đa dạng màu sắc và thiết kế mới cho mùa Xuân/Hè 2026

Trong mùa Xuân/Hè 2026, UNIQLO tiếp tục cập nhật dòng Linen Cao Cấp với 36 lựa chọn màu sắc và họa tiết mới dành cho cả nam và nữ. Bên cạnh bảng màu được mở rộng, UNIQLO còn giới thiệu thiết kế Áo Sơ Mi Vải Linen Cao Cấp Cổ Mở Dáng Boxy, mang đến lựa chọn mới cho tủ đồ thường ngày.

Ngoài dòng Linen Cao Cấp, UNIQLO cũng giới thiệu thêm dòng Pha Linen và Cotton Linen. Vải Pha Linen dành cho nữ sở hữu bề mặt mềm mịn, độ rũ tự nhiên, đem đến vẻ thanh lịch và uyển chuyển. Vải Cotton Linen đứng phom hơn, là lựa chọn phù hợp dành cho nam.

