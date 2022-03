UNIQLO giới thiệu bộ sưu tập LifeWear Xuân/Hè 2022 với chủ đề The Joys of Clothing

Theo đó, thương hiệu bán lẻ thời trang UNIQLO vừa tổ chức sự kiện ra mắt bộ sưu tập (BST) LifeWear Xuân/Hè 2022, mở cửa tự do chào đón công chúng tại Thành phố Hồ Chí Minh từ 25 – 27/02. Chủ đề của BST LifeWear Xuân/Hè 2022, "The Joys of Clothing", mang đến làn gió mới, tràn đầy năng lượng từ UNIQLO với những gam màu mới, đa dạng, tràn ngập cảm hứng Xuân/Hè dành cho tất cả mọi người, trong mọi khoảnh khắc của đời thường.

Đặc biệt, nhằm mang đến góc nhìn đa dạng, có chiều sâu về chủ đề của BST mới, phong cách sống và phát triển bền vững, sự kiện còn mang đến 3 talk show với sự tham gia của các diễn giả, bạn trẻ tài năng như: MC Thùy Minh, nhà biên kịch Bình Bồng Bột, Fashionista Cô Em Trendy, Doanh nhân – Người mẫu Helly Tống,..

Chia sẻ về chuỗi sự kiện, ông Osamu Ikezoe, Tổng giám đốc UNIQLO Việt Nam, cho biết: "Chúng tôi rất vui mừng khi tiếp tục có cơ hội mang những giá trị tinh tuý nhất của triết lý LifeWear đến gần hơn với khách hàng Việt Nam. Với chuỗi sự kiện giới thiệu BST LifeWear Xuân/Hè 2022 cùng chủ đề "The Joys of Clothing", chúng tôi mong muốn truyền tải xúc cảm hạnh phúc, sự hân hoan của những bộ trang phục mùa mới, cùng tầm quan trọng của việc tận hưởng sự tự do trong phong cách của mỗi người. Với nguồn năng lượng mới trong mùa Xuân/Hè 2022 cùng nhiều hoạt động sắp tới, chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành với sự phát triển của con người và xã hội Việt Nam."

Chủ đề Xuân/Hè 2022 "The Joys of Clothing"

Giữ vững những thế mạnh của LifeWear với thiết kế đơn giản, tính năng cao, đáp ứng nhu cầu thiết thực của cuộc sống, mùa Xuân/Hè năm nay, UNIQLO tập trung khám phá về mối liên kết giữa thời trang và cuộc sống thông qua những gợi ý giúp mọi người tìm thấy và tận hưởng những niềm vui giản đơn từ trang phục thường ngày. Chính sự hân hoan đó sẽ hình thành nên những giá trị cốt lõi giúp mỗi người luôn tự tin khi là chính mình, và trải nghiệm cuộc sống một cách thoải mái.

Sự kiện giới thiệu BST LifeWear Xuân/Hè 2022 diễn ra tại Trung tâm thương mại Saigon Centre mang đến không gian trưng bày độc đáo sẽ là cơ hội để khán giả khám phá những thiết kế mới nhất của UNIQLO, những công nghệ cải tiến đằng sau những trang phục thiết yếu. Cùng với đó là chuỗi câu chuyện đầy cảm hứng qua sự ra mắt của ấn phẩm LifeWear, những nội dung về Phát triển bền vững hướng đến mục tiêu về phát triển toàn cầu của Tập đoàn Fast Retailing tính đến năm 2030.

Ra mắt ấn phẩm LifeWear số 6

Nhân sự kiện lần này, UNIQLO cũng chính thức giới thiệu ấn phẩm LifeWear số 6 với chủ đề "The Joys of Clothing – Khoác lên mình hân hoan của mùa mới", được ra mắt một năm hai lần kể từ năm 2019 và phát hành tại tất cả các cửa hàng UNIQLO.

Ấn phẩm sẽ tiếp tục lan toả về triết lý LifeWear với những niềm vui dung dị trong cuộc sống đời thường của nhiều nhân vật. Từ bài phỏng vấn với đạo diễn Sofia Coppola (nổi tiếng với các tác phẩm điện ảnh như Lost In Translation, The Beguiled), với vận động viên quần vợt xe lăn Shingo Kunieda về nghị lực và tình yêu dành cho thể thao đầy cảm hứng, đến những câu chuyện giản đơn về việc tìm thấy tình yêu từ căn bếp, nghệ thuật làm gốm,… ở khắp nơi trên thế giới.

Ấn phẩm LifeWear số 6 sẽ được phát hành tại các cửa hàng UNIQLO và online, tiếp tục mang đến điểm chạm đặc biệt giữa UNIQLO và khách hàng với tinh thần LifeWear.

Chuỗi sự kiện & livestream với đa dạng chủ đề được quan tâm hiện nay

Nhằm mang đến cho khán giả góc nhìn cận cảnh về triết lý LifeWear, BST LifeWear Xuân/Hè 2022, ấn phẩm LifeWear và hành trình sống xanh, phát triển bền vững, liên tục trong 3 ngày từ 25 – 27/02, UNIQLO đã mang đến một chuỗi talk show (kết hợp livestream) với sự tham gia của các diễn giả, bạn trẻ tài năng như MC Thùy Minh, nhà biên kịch Bình Bồng Bột, Fashionista Cô Em Trendy, Doanh nhân – Người mẫu Helly Tống,..

https://afamily.vn/uniqlo-gioi-thieu-bo-suu-tap-lifewear-xuan-he-2022-voi-chu-de-the-joys-of-clothing-20220301114156626.chn