Tzuyu (TWICE): Nhan sắc visual đỉnh cao nhưng vẫn bị vài kiểu tóc dìm "già đau già đớn"

Tzuyu sinh năm 1999, năm 2015 ra mắt với tư cách thành viên của nhóm nhạc TWICE. Debut khi mới 17 tuổi, mỹ nhân nhà TWICE luôn được xếp vào danh sách những visual hàng đầu của lứa girlgroup gen 3. Với visual được nhận xét là đậm chất điện ảnh, 5 năm liên tiếp nhan sắc của Tzuyu lọt vào danh sách "Top 100 Beauty Selection" do TC Candler bình chọn, năm 2019 Tzuyu còn đứng hạng No.1 trong top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới.

Và xuyên suốt từ năm 2015 đến giờ, Tzuyu luôn gắn liền với mái tóc dài thướt tha nhưng có vô số những lần cô nàng thay đổi kiểu tóc và màu nhuộm sang chảnh. Xinh đẹp kiều diễm như vậy nhưng cũng có vài lần Tzuyu bị chính kiểu tóc "phản chủ".

Năm 2015

Ngày mới debut, Tzuyu đã khiến cả Kpop phải dậy sóng trước nhan sắc của mình. Mái tóc lúc ấy dịu dàng đơn giản với tông màu nâu cổ điển, nhưng có vẻ như màu tóc này khiến nước da của Tzuyu không được trắng sáng.

Năm 2016

Tzuyu rất chuộng tóc xoăn, mỗi lần để tóc xoăn là một lần netizen ngây ngất nhưng kiểu tóc xoăn cô nàng để năm 2016 lại khiến nhan sắc già dặn hơn hẳn so với tuổi 18 của cô. Tzuyu vẫn chưa thể đạt đỉnh cao nhan sắc với kiểu tóc mờ nhạt này.

Năm 2017

Sang đến năm 2017, Tzuyu bắt đầu thay đổi màu tóc nhuộm. Cô nàng không chỉ để duy nhất tông màu nâu như mọi lần. Nhưng riêng lần chuyển sang tông nâu cam, mái tóc của Tzuyu nhìn lộ rõ ngọn tóc khô xơ.

Năm 2018

Tóc đen hay những tông màu trầm tối thường khiến làn da sạm đi đôi chút nhưng riêng với Tzuyu thì càng là tóc tối màu làn da của cô nàng càng trắng sáng, nhan sắc càng sang chảnh kiêu sa vô cùng. Thậm chí Tzuyu cũng không cần make up đậm nét hay tạo kiểu cầu kỳ vẫn xinh xuất thần. Tóc đen chính là màu tóc giúp Tzuyu đạt đến đỉnh cao nhan sắc.

Năm 2019

Không còn gói gọn trong những màu tóc nhuộm đơn giản cổ điển, Tzuyu thử nghiệm những tông màu khói cá tính sang chảnh hơn, và lại một lần nữa nhan sắc của cô nàng thăng hạng vượt bậc. Màu tóc xanh xám này lập tức trở thành hot trend khiến chị em đua nhau đi nhuộm.

Mái tóc tuy để xõa đơn giản nhưng khi nhuộm màu xanh dương thì ngay cả bức ảnh đời thường nhất của Tzuyu cũng khiến fan mê mẩn.

Biết là Tzuyu xinh nhưng cô hoàn toàn không hợp với kiểu tóc mái bằng, nếu khi để tóc mái dài sang bao nhiêu thì khi để tóc mái bằng cô trông "ngố tàu" bấy nhiêu, gương mặt bị ngắn và thiếu thanh thoát. Màu tóc hạt dẻ còn càng làm nổi bật nước da ngăm của mỹ nhân nhà TWICE.

Năm 2020

Lần này không bàn đến màu tóc nhuộn mà Tzuyu lựa chọn mà hãy ngắm mái tóc xoăn lượn sóng nhẹ nhàng mềm mại này của cô. Kiểu tóc được uốn xoăn cả phần tóc mái và chia ngôi giữa giúp Tzuyu phô diễn được toàn bộ gương mặt xinh đẹp của mình.

Hoặc không chia ngôi lệch và để xõa lộ một bên vai và phần cổ cao thanh thoát, đây chính là bí mật tạo dáng của Tzuyu, chỉ cần vén tóc lệch một bên như này thì nhan sắc của ai cũng tăng thêm vài phần chân kính.

Tuy nhiên có một kiểu tóc xoăn đánh tụt nhan sắc của Tzuyu. Kiểu tóc xoăn sóng nước với gam màu nâu sáng nhìn cũng xinh nhưng so với tất cả những kiểu tóc mà Tzuyu từng để thì lại lép vế toàn tập.

Năm 2021

Kiểu tóc mái chia ngôi cắt ngắn này khiến gương mặt của Tzuyu như ngắn lại. Màu tóc nổi bật thật đấy nhưng cũng không thể sánh được với những kiểu tóc từng có trước đây của Tzuyu.

Mỹ nhân của TWICE buộc tóc nửa đầu bồng bềnh cùng tông trang điểm hồng tươi trông rất thanh lịch và khí chất, đồng thời cũng giúp hình ảnh của Tzuyu trưởng thành và nữ tính hơn.

Nguồn: Elle