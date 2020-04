Twice đồng loạt đổi tóc mới: Tzuyu "max xinh" nhưng kéo đến Sana – Nayeon mới bất ngờ

Mới đây, Twice vừa tổ chức họp báo online để giới thiệu bộ phim tài liệu "TWICE: Seize the Light" ghi lại những hình ảnh của nhóm trong hậu trường tour diễn "TWICELIGHTS". Trong lần xuất hiện này, dân tình có thể nhận ra cả 9 cô nàng đã đồng loạt đổi tóc. Điều này cũng làm nảy sinh tin đồn nhóm đã đổi tóc để rục rịch chuẩn bị cho ca khúc comeback mới.



Tái xuất sau một thời gian dài vắng bóng, lại đồng loạt đổi tóc, 9 cô nàng của Twice lại khiến dân tình trầm trồ không ngớt.

Nữ thần Tzuyu chưa bao giờ khiến dân tình thất vọng về nhan sắc. Lần này cô để kiểu tóc buông xõa uốn xoăn nhẹ, hơi thiên một chút về tông đỏ nâu mang đến cảm giác nữ tình, chững chạc.

Nhưng Nayeon mới là người khiến dân tình bất ngờ. Đây là lần hiếm hoi nữ idol để tóc ngắn, cô còn buộc nửa tôn lên gương mặt thanh thoát, ngọt ngào như nữ chính ngôn tình đích thực.

Sana cũng nhận được nhiều lời khen khi để kiểu tóc màu cam sáng. Màu tóc này thực ra không dễ diện với người châu Á, dễ làm xỉn màu da nhưng vì Sana sở hữu làn da trắng không tỳ vết, đường nét ngọt ngào nên cô có thể dễ dàng chinh phục màu tóc "khó nhằn" này.

Chaeyoung vừa cá tính lại vừa ngọt ngào với mái tóc nhuộm highlight, đánh rối nhẹ.

Jihyo cũng đẹp chẳng kém nữ thần ngôn tình với mái tóc màu hồng đào óng ả, uốn xoăn bồng bềnh.

Mái tóc màu vàng bạch kim, để mái thưa và uốn xoăn nhẹ khiến Momo trông như búp bê Barbie đời thực.

Dahyun chọn diện tóc màu xanh biển - đây cũng là gam màu khá hot trong năm nay, được cả loạt idol cùng lăng xê không ngớt.

Jeong Yeon cũng chọn diện tóc màu vàng bạch kim, cắt tóc mái thưa hơi uốn xoăn phần chân tóc để tóc ôm lấy gương mặt.

Mina mang đến hình ảnh khá dịu dàng đằm thắm với mái tóc màu vàng bạch kim tôn lên nước da trắng ngần.