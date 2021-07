Tuyệt vọng vì 6 lần thai lưu, mẹ trẻ vỡ òa khi mang thai lần nữa nhưng gần ngày sinh gặp sự cố bất ngờ

Đó là câu chuyện của chị Mai Hương (sinh năm 1985, sống tại Hà Nội). Hành trình "tìm con" vốn không hề dễ dàng, vậy mà từng đứa con đến với chị lại lần lượt ra đi khi vẫn còn là những bào thai bé xíu trong bụng. Đối với chị Hương mà nói, đó là những mất mát không thể diễn đạt bằng lời.



"Mẹ phát hiện mình bị đa nang buồng trứng. Năm 2010, mẹ mất người con đầu tiên. Mẹ hoang mang sợ hãi chạy quanh 3 phòng khám để kiểm tra, vẫn câu trả lời: "Thai lưu không có tim thai". Lần lượt 4 năm tiếp theo mẹ mất thêm 5 anh chị khác của con.

Thanh xuân của mẹ là 5 năm mất 6 người con. Ròng rã bệnh viện này phòng khám kia và lê la các hội nhóm hiếm muộn tìm hiểu về thai lưu và vô sinh. Mẹ được kết luận không còn khả năng sinh sản", chị Hương kể về những tháng ngày đen tối trong cuộc đời.

Vào lúc mọi hi vọng dường như không còn thì điều kì diệu bất ngờ đã xảy đến với chị. Tháng 7/2020, chị phát hiện đã có bầu trong sự ngạc nhiên lẫn hạnh phúc của cả gia đình. Những tháng ngày mất ăn, mất ngủ, nhập viện vì ra máu rồi duy trì thuốc dù rất khó khăn nhưng bằng tình yêu mãnh liệt của một người mẹ, chị đều đương đầu được.

Chị Mai Hương đón con trai thứ 2 sau 5 lần sảy thai sớm.

Đã có lúc chị được chẩn đoán là không còn khả năng sinh sản.

"1h20p tuần thứ 37 đêm kinh hoàng. Mẹ điên dại hoảng loạn nghĩ mẹ mất em rồi. Bụng mẹ trống rỗng, cứng ngắc, em không đạp như vẫn từng, em gò cứng lên tận ngực mẹ. Mẹ không khóc nổi, mẹ gọi, mẹ vỗ, mẹ làm mọi cách em không trả lời.

Mẹ bắt đầu liên tưởng đủ thứ, mẹ chỉ biết gọi, chỉ biết cầu nguyện xin em hãy ở lại, đừng bỏ mẹ như các anh chị con đã từng. Vào phòng chạy máy em không ổn, nhịp tim rơi rớt lúc cao quá mức cho phép lúc rớt thấp dưới ngưỡng, cơn co nhiều... cứ chạy máy 20 phút 1 lần theo dõi.

Bố mẹ quyết định mổ đưa em ra càng sớm càng tốt vì là "con hiếm" hơn 1 thập kỉ của gia đình cơ mà. Giây phút em nằm trên ngực, cái mắt ti hí ngước nhìn mẹ như nói: "Chào mẹ, con ở đây rồi! Mẹ vỡ òa...", chị Hương xúc động kể lại.

Qua câu chuyện của mình, chị Mai Hương muốn tiếp thêm động lực cho những bà mẹ hiếm muộn.

Chia sẻ thêm về câu chuyện của mình, chị Hương cho biết con trai của mình tên là Chí Kiên, hiện được hơn 3 tháng tuổi. Đối với chị, việc có Chí Kiên là một bất ngờ không thể dự đoán khi chị đã từng bị bác sĩ kết luận không còn khả năng sinh sản: "Mọi thứ không hề dễ dàng, nhưng thiên chức làm mẹ đã giúp mình vượt qua tất cả. Khi mình mất đứa con thứ 4 thì bác sĩ nói mình nên dừng lại vì buồng trứng đã kém không còn đáp ứng thuốc nữa. Thêm vào đó là các bệnh tiền sử đa nang, tử cung có nhân xơ to, lạc nội mạc buồng trứng và niêm mạc mỏng".

Dù khó khăn là vậy nhưng chị Hương may mắn có sự an ủi từ mẹ chồng và chồng: "Anh nhà mình rất thích con nhưng do mất con nhiều lần quá nên anh cũng khuyên mình dừng lại để đảm bảo sức khoẻ. Mỗi lần mình lên bàn thủ thuật anh đều mất ngủ, thương lắm".

Kể lại câu chuyện của mình, chị Hương mong muốn được lan toả niềm hi vọng này đến những mẹ hiếm muộn rằng đừng bao giờ bỏ cuộc, con sẽ tìm đến vào lúc mình không ngờ tới nhất.