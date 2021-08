Tuyệt kỹ hack dáng của Hồng Diễm: Chuyên dùng thắt lưng nhấn eo để trông "vòng nào ra vòng nấy", ai béo bụng nên học

Dù sở hữu thân hình chuẩn hay không thì khi mix đồ, yếu tố hack dáng vẫn là điều cần chú ý. Lên đồ tôn dáng không chỉ giúp chị em phát huy được những lợi thế ngoại hình, mà còn làm tăng sự chỉn chu, đẹp mắt và thời thượng của cả tổng thể trang phục.

Hồng Diễm là một mỹ nhân rất chú trọng đến khoản hack dáng khi hoàn thiện phong cách. Dù sở hữu vóc dáng thon gọn, mỹ nhân 39 tuổi này luôn vận dụng nhiều tuyệt chiêu, chẳng hạn như sơ vin gọn gàng, đi những kiểu giày nịnh chân… Và nếu để ý kỹ hơn nữa, chị em sẽ thấy diễn viên Hồng Diễm rất hay đeo thắt lưng, từ bản to đến bản nhỏ. Hãy xem, sở thích nhấn nhá phụ kiện này giúp ích được gì cho mỹ nhân VTV trong khoản cải thiện vóc dáng nhé!

Thắt lưng bản to là item không dễ mix, nhưng bằng sự khéo léo, Hồng Diễm đã làm chủ được món phụ kiện này. Cô thường nhấn nhá thắt lưng bản to cho những set trang phục đơn giản, nhã nhặn, mang tông màu trung tính làm chủ đạo; nhờ vậy, cả tổng thể sẽ có được sự hài hòa chứ không bị rối mắt, hay phô trương, lòe loẹt. Quan trọng không kém, thắt lưng bản to sẽ tạo hiệu ứng bụng thon gọn, phẳng phiu hơn, giúp định hình vóc dáng của Hồng Diễm đã thon thả, lại càng thêm nuột nà.

Nếu không nhấn eo bằng những chiếc thắt lưng bản to, Hồng Diễm sẽ chuyển sang dùng phiên bản mảnh mai hơn.

Món phụ kiện này sẽ tạo sự nhẹ nhàng, thanh thoát cho set trang phục, và giúp người diện có được vẻ ngoài chỉn chu, thanh lịch tuyệt đối. Giống như thắt lưng bản to, thắt lưng bản nhỏ cũng mang đến tác dụng hack dáng. Cụ thể, món phụ kiện sẽ phân chia lại tỷ lệ cho vóc dáng, giúp chân dài hơn và nhìn về tổng quát, người diện càng thêm cao ráo. Cũng không thể bỏ qua công dụng làm nhỏ bụng (về phần nhìn), và giúp người mặc trông như gầy đi vài kilogram của những chiếc thắt lưng dáng mảnh.

Diện thắt lưng nhấn eo tuy là tuyệt chiêu không mới, nhưng vẫn luôn phát huy hiệu quả. Món phụ kiện này tới giờ vẫn là bạn đồng hành với nhiều set trang phục của nữ diễn viên Hồng Diễm. Và loạt outfit được nhấn thắt lưng của nữ diễn viên luôn toát lên sự sang trọng, thanh lịch, rất hợp để học hỏi diện đi làm hay trong những dịp trang trọng.

Đối với các chị em chưa tự tin lắm với vóc dáng của mình, thắt lưng sẽ là món phụ kiện cực kỳ hữu ích. Món đồ này giúp che bụng lớn, tạo hiệu ứng dáng thon và thậm chí còn "ăn gian" được cả vài phân chiều cao; tóm lại là rất đáng bổ sung cho tủ đồ.

Ảnh: Facebook nhân vật