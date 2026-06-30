Giải đấu Wimbledon 2026 tại London đã có một khởi đầu đầy ấn tượng khi Naomi Osaka - nhà vô địch 4 lần Grand Slam - bước ra sân đấu trong một diện mạo không thể rời mắt. Thay vì những bộ đồ thể thao thông thường, nữ vận động viên 28 tuổi đã chọn một chiếc áo choàng dài lấy cảm hứng từ trang phục kimono truyền thống của Nhật Bản, tạo nên một khoảnh khắc kết hợp hoàn hảo giữa thời trang cao cấp và di sản văn hóa ngay tại thánh địa quần vợt.

Thiết kế độc đáo này là thành quả của sự hợp tác giữa Naomi Osaka và nhà thiết kế trẻ Hana Yagi, một tài năng đang lên tại Tokyo. Bộ trang phục lộng lẫy với phần tay áo "furisode" (tay áo dài thướt tha) cùng chân váy xếp tầng bồng bềnh đã theo chân nữ vận động viên di chuyển trên sân cỏ, tạo nên hiệu ứng thị giác vô cùng mãn nhãn.

Điểm đặc biệt của chiếc áo choàng này nằm ở quy trình thực hiện vô cùng công phu. Trang phục được tạo nên từ bảy loại vải khác nhau, được tận dụng và sáng tạo lại từ những bộ kimono cổ điển cùng một chiếc áo cưới truyền thống "shiromuku" của Nhật Bản. Những họa tiết tinh xảo như chim hạc và hoa anh đào được thêu tay tỉ mỉ, kết hợp cùng chiếc đai obi truyền thống đã làm nổi bật vẻ đẹp tôn nghiêm và chiều sâu văn hóa của người mặc.

Bên dưới lớp áo choàng ceremonial này, Naomi vẫn khéo léo mặc một bộ váy tennis trắng của Nike với họa tiết hoa 3D lấy cảm hứng từ nghệ thuật cắt giấy kirigami, đảm bảo đúng quy tắc trang phục toàn trắng khắt khe của giải đấu.

Naomi Osaka chia sẻ rằng, việc lựa chọn trang phục này không chỉ đơn thuần là vấn đề thẩm mỹ mà còn là một cách để cô tôn vinh cội nguồn. Nữ vận động viên cho biết chính sự chú trọng vào truyền thống của Wimbledon đã thôi thúc cô nhìn lại văn hóa của chính mình. Hình ảnh mang tính biểu tượng nhất với cô chính là kimono, và cô muốn tái hiện lại nó một cách sáng tạo nhất. Naomi thậm chí còn đeo trang sức của Mikimoto, hãng kim hoàn nổi tiếng của Nhật Bản.

Theo chia sẻ, nguồn cảm hứng bất ngờ cho bộ trang phục này lại đến từ điện ảnh, cụ thể là nhân vật do Lucy Liu thủ vai trong bộ phim "Kill Bill". Osaka thú nhận mình đã vô cùng yêu thích hình ảnh chiếc kimono trắng của nhân vật này và muốn đưa tinh thần đó vào phiên bản của riêng mình.

Với Naomi, mỗi lần xuất hiện trên sân đấu là một cơ hội để dẫn dắt khán giả bước vào thế giới sáng tạo riêng, nơi cô dùng thời trang như một phương tiện kể chuyện. Tay vợt sinh năm 1997 đã tự mình làm việc trực tiếp với nhà thiết kế Hana Yagi để hiện thực hóa ý tưởng, thay vì chỉ dựa vào các đối tác tài trợ như Nike.

Sự xuất hiện phá cách của Osaka đã nhanh chóng trở thành tâm điểm của dư luận và khiến các đồng nghiệp trong phòng thay đồ không khỏi tò mò. Tuy vậy, giới chức trách tại giải đấu lại tỏ ra khá cởi mở. Sally Bolton, Giám đốc điều hành của All England Lawn Tennis Club, khẳng định ban tổ chức rất thoải mái với những sự sáng tạo này, miễn là trang phục đáp ứng đúng quy tắc all-white của giải.

Trước khi chính thức bước vào trận đấu với tay vợt người Pháp Elsa Jacmoget, Naomi Osaka đã cởi bỏ chiếc áo choàng kimono để lộ bộ váy thi đấu Nike chính thức. Bộ váy này cũng nhanh chóng gây sốt khi được bán hết sạch chỉ vài giờ sau khi ra mắt.

Đối với cả Osaka và nhà thiết kế Yagi, sự kết hợp này giống như hai chương trong cùng một câu chuyện: chiếc áo choàng đại diện cho khoảnh khắc của nghi lễ trước trận đấu, còn trang phục của Nike đại diện cho vận động viên trong cuộc cạnh tranh khốc liệt trên sân cỏ. Sự thành công của hình ảnh này một lần nữa khẳng định vị thế của Naomi Osaka không chỉ là một tay vợt cừ khôi mà còn là một biểu tượng thời trang đầy sức ảnh hưởng.

Ảnh: Reuters, Getty Images, IGNV