Trang điểm: Nhẹ để tôn làn da

Ở tuổi 50, làn da bắt đầu xuất hiện các dấu hiệu lão hóa rõ rệt như nếp nhăn, độ đàn hồi giảm và dễ khô. Các sản phẩm tích hợp dưỡng như kem nền dưỡng ẩm, serum nền hoặc cushion nhẹ giúp da trông mềm mại hơn, hạn chế lộ khuyết điểm.

Má hồng nên chọn dạng kem hoặc dạng nước, tán nhẹ theo hướng nâng lên vùng gò má để giúp gương mặt tươi tắn hơ

Trang điểm mắt cần tiết chế, ưu tiên các tông màu trung tính như nâu, be, hồng nhạt; tránh kẻ viền quá đậm hoặc sử dụng nhũ nhiều.

Son môi đóng vai trò điểm nhấn. Các tông màu ấm như đỏ rượu, cam đất, hồng nude giúp gương mặt hài hòa, tạo cảm giác sang trọng và chín chắn.

Lưu ý: Ưu tiên sản phẩm có dưỡng, giữ độ ẩm cho da; kẻ chân mày mềm, tự nhiên.

Trang phục: Tối giản, ứng dụng cao

Thời trang tuổi 50 tập trung vào sự tối giản hiện đại và tính ứng dụng cao. Các kiểu trang phục phù hợp gồm đầm dáng chữ A, váy midi, quần ống rộng kết hợp áo sơ mi hoặc các set đồ đồng bộ. Những thiết kế này vừa giúp che khuyết điểm cơ thể, vừa tạo cảm giác thanh lịch và thoải mái.

Yếu tố quan trọng nhất là form dáng. Trang phục nên vừa vặn, không bó sát cũng không quá rộng giúp tôn lên vóc dáng tự nhiên.

Chất liệu cũng cần được chú trọng. Các loại vải như linen, lụa, cotton cao cấp hoặc vải có độ rũ tốt giúp trang phục trông "đắt" và dễ mặc trong nhiều hoàn cảnh.

Về màu sắc, nên ưu tiên các tông trung tính như trắng kem, be, xám nhạt, xanh navy. Ngoài ra, các gam màu ấm như cam đất, vàng nhạt, xanh rêu cũng là lựa chọn phù hợp, giúp gương mặt sáng hơn mà vẫn giữ được sự chừng mực.

Lưu ý: Hạn chế họa tiết lớn, rối mắt; chọn màu phù hợp tông da và tóc.

Phụ kiện: Ít nhưng tinh tế

Phụ kiện sử dụng theo hướng tiết chế, chỉ cần một vài chi tiết phù hợp là đủ tạo điểm nhấn.

Trang sức nên chọn các thiết kế nhỏ, đơn giản như dây chuyền mảnh, hoa tai nhỏ hoặc ngọc trai. Những món này giúp tăng vẻ thanh lịch mà không làm tổng thể trở nên nặng nề.

Túi xách ưu tiên kiểu dáng cổ điển, chất liệu tốt, màu trung tính. Các thiết kế đơn giản, ít logo sẽ dễ phối và giữ được vẻ sang trọng lâu dài.

Khăn lụa cũng là phụ kiện đáng cân nhắc. Có thể dùng để quàng cổ, buộc tóc hoặc tạo điểm nhấn nhẹ cho trang phục.

Lưu ý: Không sử dụng quá nhiều phụ kiện cùng lúc; phối đồng bộ với trang phục.