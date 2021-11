Từng stress nặng vì con suy dinh dưỡng, đây là cách mẹ hiện đại hỗ trợ con tăng chiều cao vượt chuẩn

Nỗi sợ con bị thiệt thòi chiều cao sau này so với bạn bè trang lứa

Ngoài cân nặng ra thì chiều cao cũng là vấn đề được nhiều phụ huynh quan tâm hàng đầu hiện nay, trong đó có chị T.N (Thanh Xuân - Hà Nội). Hoàn cảnh của gia đình chị T.N cũng khá đặc biệt khi chồng chỉ cao 1m62, bản thân chị cũng không quá 1m55, không những vậy mà mấy đời nay cả 2 đằng nội, ngoại đều mang gen thấp. Chính vì thế mà chị T.N rất lo lắng con sẽ "thừa hưởng" chiều cao khiêm tốn từ bố mẹ.

Chị T.N bộc bạch: "Năm 2 tuổi, Ken chỉ nặng vẻn vẹn 9 kg, suy dinh dưỡng nặng. Không chỉ còi, con còn lùn, lọt thỏm giữa các bạn cùng trang lứa, lúc đó mình rất xót ruột, lo nghĩ đến mất ăn mất ngủ không biết phải làm sao. Chưa kể lời ra tiếng vào là nuôi con kiểu gì mà mãi không lớn, có thời điểm mình áp lực đến mức trầm cảm.

Mệt mỏi và có lúc muốn bỏ cuộc, nhưng nếu mình đầu hàng thì tương lai của con sẽ không biết như thế nào. Thời của mình bạn nào thấp là hay bị chế giễu rồi, lùn thiệt thòi đủ thứ mất bao cơ hội tương lai sau này."

Chị T.N và con trai Ken

"Đang trong lúc loay hoay không biết nên xử trí thế nào thì mình được chuyên gia dinh dưỡng tư vấn sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Sachi - Goldilac Plus hỗ trợ phát triển chiều cao, trí não toàn diện cho trẻ. Tuy vậy, mình vẫn phải tìm hiểu rất kỹ cả về nguồn gốc, chất lượng, mức độ an toàn vì cha mẹ nào cũng muốn dành những điều tốt nhất cho con cả" - chị T.N nhớ lại.

Bất ngờ sự thay đổi của con

Chia sẻ về quá trình cho con sử dụng TPBVSK Sachi - Goldilac Plus, chị T.N không khỏi bất ngờ vì chỉ sau 1 thời gian ngắn sử dụng kết hợp tập luyện thể thao bé Ken đã cải thiện cân nặng và chiều cao đáng kể.

"Thú thực là ban đầu mình cũng không kỳ vọng nhiều, chỉ cần con tăng chiều cao lên 1 chút là cũng mừng lắm rồi. Trộm vía chỉ sau một thời gian ngắn sử dụng sản phẩm thường xuyên kết hợp chế độ sinh hoạt khoa học và tập thể dục hàng ngày cháu đã cứng cáp hơn hẳn. Đến nay sau một khoảng thời gian dài sử dụng sản phẩm vừa rồi mình có đưa con đi khám lại thì con đã tăng lên 99 cm, tức tăng lên hẳn 6cm so với trước. Cháu đứng cùng các bạn cũng cao nhỉnh lên trông thấy. Đi ra ngoài được các mẹ khác khen mình cũng mát lòng mát dạ lắm" - Mẹ T.N vui mừng kể lại.

TPBVSK Sachi - Goldilac Plus không chỉ được nhiều người nổi tiếng khuyên dùng mà còn được nhiều chuyên gia dinh dưỡng đầu ngành đánh giá cao và khuyên dùng hàng đầu hiện nay hỗ trợ trẻ phát triển chiều cao, trí tuệ tối ưu. Với công thức ưu việt nhất hiện nay chứa bộ 3 thành phần: Sữa non nhập khẩu 100% từ Hoa Kỳ, hạt Sachi và Aquamin F giúp kích hoạt và tối ưu chiều cao, đồng thời hỗ trợ hoàn thiện não bộ, tăng cường miễn dịch.

Theo chuyên gia Lê Thị Hải - Viện dinh dưỡng Quốc Gia đánh giá: "Sachi - Goldilac Plus là sản phẩm toàn diện hiện nay chứa thành phần hạt Sachi có giá trị dinh dưỡng cao như Omega 3-6-9 cao gấp 14 lần trong cá thu. Đặc biệt DHA có trong Omega 3 là thành phần cấu tạo quan trọng của vỏ não, tác động trực tiếp đến hệ thần kinh, giúp trẻ ghi nhớ tốt hơn, thông minh nhạy bén hơn. Bên cạnh đó còn dồi dào Vitamin D và Aquamin F có chứa hàm lượng canxi lên tới trên 30% vô cùng dễ hấp thu mà không gây lắng cặn, nóng trong hay táo bón cho trẻ. Đây là nguồn dưỡng chất toàn diện hỗ trợ trẻ hỗ trợ trẻ phát triển chiều cao và tăng cường sức khỏe".

TPBVSK Sachi - Goldilac Plus được nhiều chuyên gia khuyên dùng

Một ưu điểm nổi bật tiếp theo của TPBVSK Sachi - Goldilac Plus là ứng dụng công nghệ Nano lượng tử độc quyền tăng 300% khả năng thẩm thấu, hấp thụ vào cơ thể so với sữa bột thông thường. Khi pha, Sachi - Goldilac Plus hoàn toàn tan đều trong nước, không lắng cặn, không vón cục như 1 số loại sữa khác, do đó, chỉ sau 1 tháng sử dụng trẻ sẽ nhận được nhiều hiệu quả rõ rệt.

Sản phẩm đạt tiêu chuẩn FDA Hoa Kỳ và tuân theo tiêu chuẩn Vệ sinh an toàn thực phẩm và GMP nên người tiêu dùng yên tâm sử dụng.

Thực phẩm này không phải là thuốc và không thay thế thuốc chữa bệnh

Tổng đài tư vấn miễn phí: 1900 98 99 68 hoặc 096 688 1509

Website thông tin: https://goldilacplus.com/

Đơn vị phân phối: Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại F2B

Địa chỉ: Tầng 24 tòa nhà văn phòng Viwaseen, số 48 đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội