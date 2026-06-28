Từng là "tuổi thơ" của nhiều người, mẫu giày này bất ngờ trở thành xu hướng hot nhất hè 2026

Trên Threads, Instagram và nhiều nền tảng mạng xã hội, kiểu giày này xuất hiện với tần suất dày đặc. Từ giày Mary Jane trong suốt, giày búp bê bằng nhựa đến các thiết kế mang màu sắc kẹo ngọt rực rỡ, Jelly Shoe không chỉ mang lại cảm giác thoải mái mà còn cực kỳ thời thượng, phù hợp với xu hướng Y2K và phong cách ballet đang "làm mưa làm gió" trong năm nay.

Dù kết hợp cùng váy, quần jeans hay trang phục nghỉ dưỡng, Jelly Shoe đều dễ dàng tạo nên tổng thể trẻ trung, nổi bật. Chính vì vậy, đây đã trở thành món đồ không thể thiếu trong tủ giày của nhiều cô gái Hàn. Dưới đây là những thương hiệu giày nhựa đáng chú ý nhất nếu bạn muốn sở hữu một đôi vừa dễ phối đồ vừa bắt mắt.

1. Melissa

Thương hiệu giày nổi tiếng đến từ Brazil Melissa từ lâu đã được biết đến với chất liệu nhựa đặc trưng cùng những thiết kế đầy sáng tạo. Ngay cả Lisa (BLACKPINK) cũng là một "fan cứng" của thương hiệu này.

Mùa hè năm nay, Melissa liên tiếp tung ra ba bộ sưu tập hợp tác nổi bật gồm:

Melissa x Sanrio với phong cách đáng yêu, ngọt ngào.

Melissa x Susan Fang mang tinh thần lãng mạn, bay bổng.

Melissa x Scholl kết hợp nét cổ điển với sự thoải mái trong sử dụng hằng ngày.

Các bộ sưu tập đều đã được mở bán trên website và các cửa hàng chính hãng, giúp những cô nàng yêu thời trang dễ dàng làm mới phong cách mùa hè. Đặc biệt, Lisa nhiều lần xuất hiện với giày nhựa Melissa trong các bộ trang phục đời thường, góp phần khiến mẫu giày này càng trở nên "hot" hơn.

2. PUMA

Mùa hè năm nay, PUMA Hàn Quốc giới thiệu mẫu Speedcat Jelly hoàn toàn mới. Thiết kế vẫn giữ phom dáng Speedcat quen thuộc nhưng thay phần thân giày bằng chất liệu nhựa bán trong suốt kết hợp các chi tiết lưới, tạo nên sự pha trộn giữa phong cách xe đua cổ điển và xu hướng Jelly Shoe hiện đại.

Điểm nhấn là phần quai cài kiểu Mary Jane mang hơi hướng ballet, giúp tổng thể trở nên nữ tính hơn.

Ngoài các màu được yêu thích như: Hồng - đen. Trắng. Nâu đậm. Phiên bản màu đỏ cũng rất đáng thử vì tạo hiệu ứng nổi bật khi phối cùng tất, váy hoặc quần short.

3. HeavenlyJelly

Nếu phải chọn thương hiệu giày nhựa được các cô gái Hàn săn đón nhất mùa hè này thì đó chính là HeavenlyJelly . Lisa (BLACKPINK) và Rei (IVE) đều đã được bắt gặp diện mẫu Allure Suede của thương hiệu này.

Điểm hấp dẫn của HeavenlyJelly nằm ở: Chất liệu nhựa nhẹ và mềm. Những gam màu lấy cảm hứng từ kẹo ngọt. Phom Mary Jane mang hơi hướng vintage. Có thể thay đổi phụ kiện cài giày bằng nhiều mẫu hoa hoặc kim tuyến khác nhau để tạo dấu ấn riêng.

Nhờ khả năng cá nhân hóa, mỗi đôi giày đều mang nét độc đáo riêng, hạn chế "đụng hàng", vì thế HeavenlyJelly nhanh chóng trở thành món đồ yêu thích của các fashionista Hàn Quốc.

4. ROCKFISH

Không chỉ nổi tiếng với ủng đi mưa, ROCKFISH còn gây chú ý khi ra mắt dòng sandal nhựa GLAIR .

Mẫu sandal này sở hữu: Chất liệu nhựa trong suốt. Các chi tiết kim tuyến hình ngôi sao lấp lánh dưới ánh nắng. Dây buộc mảnh giúp đôi chân trông thanh thoát hơn. Thiết kế dễ kết hợp cùng váy, quần short hoặc jeans.

Ngoài vẻ ngoài bắt mắt, đôi giày còn có khả năng chống nước, đi kèm lót giày mềm có thể tháo rời, vừa đẹp vừa tiện dụng. Thương hiệu cũng mang đến nhiều phiên bản màu sắc nổi bật đậm chất mùa hè.

5. Komorebi Museum

Những cô gái yêu thích phong cách ngọt ngào, nữ tính chắc chắn sẽ thích Komorebi Museum . Thương hiệu Hàn Quốc này kết hợp chất liệu nhựa trong với kiểu dáng Mary Jane cổ điển để tạo nên những đôi giày lưới mang hơi thở vintage.

Thiết kế bán trong suốt cùng các gam màu pastel khiến đôi giày trông nhẹ nhàng, trong trẻo và rất phù hợp với không khí mùa hè. Bạn có thể phối cùng: Váy ren, tất dài hay quần jeans đơn giản.

Tất cả đều mang đến vẻ đẹp giao thoa giữa nét trẻ trung và sự thanh lịch kiểu Pháp. Nhờ vậy, Komorebi Museum cũng trở thành một trong những thương hiệu Jelly Shoe xuất hiện nhiều trên mạng xã hội Hàn Quốc trong thời gian gần đây.