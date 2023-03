Từng dính nhiều lùm xùm vì phát ngôn xốc nổi, An Nguy khi làm mẹ đã thay đổi, nuôi dạy con tâm lý và đầy khoa học

An Nguy (tên thật Nguỵ Thiên An), sinh năm 1987 được nhiều người biết đến là một trong những vlogger đời đầu. Cô ghi điểm nhờ ngoại hình trẻ trung, cá tính. Hồi tháng 9/2018, An Nguy gây sốc khi thừa nhận có tình cảm với Kiều Minh Tuấn, trong khi nam diễn viên chưa chia tay với Cát Phượng. Điều này khiến cô bị chỉ trích nặng nề, mọi ấn tượng tốt đẹp về nữ vlogger 8x bỗng chốc tiêu tan. Sau những lùm xùm này, An Nguy im lặng và trở về Mỹ sinh sống.

Chiến đấu với u xơ tử cung để giữ và sinh con

Sau một thời gian trở về Mỹ và nối lại tình xưa với người chồng đồng giới Alex, An Nguy khiến nhiều người bất ngờ khi thông báo đang mang bầu.

Vì muốn có con, An Nguy đã mạo hiểm làm thụ tinh trong ống nghiệm IVF. Chia sẻ về hành trình mang thai của mình, nữ vlogger cho biết, cô mất khoảng 1 năm để đậu thai thành công. Khoảng thời gian đầu mang bầu, An Nguy cũng gặp nhiều khó khăn, thậm chí nguy hiểm khi cô mắc u xơ tử cung. Tuy nhiên cô vẫn quyết định vừa sinh con vừa chiến đấu với bệnh tật.

Cặp đôi An Nguy - Alex đã chuẩn bị rất kỹ trước khi chào đón thiên thần nhí

Về chi phí làm IVF, An nguy cho biết mức giá có thể dao động từ 20.000 - 30.000 USD (470 - 700 triệu đồng), thậm chí cao hơn cũng có, tùy vào sức khỏe và lựa chọn của từng người.

Nữ vlogger tâm sự: "Khi tôi quyết định sinh em bé, tôi chấp nhận 1 phần định dạng của mình sẽ mất, cuộc sống của em bé cũng chính là cuộc sống cá nhân của mình. Có những thứ muốn làm, bây giờ sẽ không làm được nữa nhưng mà tôi sẵn lòng chấp nhận và hy sinh vì nó".

Nữ Vlogger vừa chiến đấu bệnh tật, vừa mang bầu.

Trước kia xốc nổi, từ ngày làm mẹ thay đổi bản thân

Tháng 3/2021, cặp đôi chào đón thành viên nhí của gia đình. Em bé là con gái, được cặp đôi đặt tên Thiên Ý và ở nhà gọi thân mật là Bay.

An Nguy xúc động trào nước mắt khi nhớ lại khoảnh khắc sinh con: "Mọi sự đau đớn dừng lại khi mình nghe thấy tiếng khóc của em bé, nước mắt tự nhiên trào ra, giống hệt như lần đầu tiên nghe thấy tiếng tim em đập lúc siêu âm. Đương nhiên là nó dừng được độ 2 giây thôi là hết giờ cảm động đến giờ run tung người. Với ý chí mạnh mẽ vốn có mình gồng hết sức bình sinh để giữ cơ thể lại và cuối cùng mình vẫn run bần bật".

Hiện tại, con gái của An Nguy và Alex đã được 2 tuổi. Từ sau khi có con, An Nguy trở thành mẹ bỉm sữa chính hiệu, thường xuyên làm clip chia sẻ về những vấn đề xoay quanh việc mang thai, nuôi dạy con cái. Cô cũng trở nên cởi mở hơn. Có thể thấy sau những sóng gió cuộc đời, hiện tại An Nguy có một cuộc sống khá yên bình, hạnh phúc.

Nuôi con đầy tâm lý

Em bé Bay được An Nguy, Alex chăm sóc vô cùng chu đáo, cẩn thận. Trong Vlog mới nhất mang tên "Cùng Bay 24h", An Nguy đã chia sẻ nhiều điều thú vị chưa từng bật mí. Khi bé Bay còn bú sữa mẹ, An Nguy không ngại dậy từ 4h sáng hút sữa cho con. Mỗi ngày cô hút khoảng 4 cữ. Cách này giúp An Nguy luôn dồi dào sữa mẹ để nuôi con. Trộm vía, khi bé Bay mới 3 tháng tuổi nhưng đã rất quy củ, ăn, ngủ đúng giờ. Nhờ vậy mà An Nguy có thể ước lượng được thời gian để chuẩn bị sữa cho bé chu đáo.

Khi bé Bay đến tuổi ăn dặm, An Nguy luyện cho con phương pháp ăn dặm bé tự chỉ huy để con chủ động hơn trong việc ăn uống. Cô không bỏ gia vị cho con khi bé dưới 1 tuổi và giờ bé đã 2 tuổi thì An Nguy đã cho gia vị nhưng cho con ăn rất nhạt.

Mẹ trẻ cho biết: "Trong vlog vừa rồi, mình có chia sẻ về chuyện Bay rất có chính kiến, đặc biệt là trong chuyện ăn uống, không có chuyện dụ xem tivi, dụ đi chơi mà Bay chịu ăn thêm. Bản thân mình thứ nhất là muốn tôn trọng ý kiến của em, vì nếu như cả chuyện ăn uống mà em còn không được tự chủ thì làm sao mong em rèn được tính tự lập, khi mà những mong muốn cơ bản của em đã bị phủ nhận ngay từ đầu? Thứ hai, việc xem tivi hay đi ăn rong cũng khiến em không tập trung vào việc ăn uống, khiến bữa ăn kém ngon miệng; lại vô tình làm mất đi sự tập trung và khả năng kiểm soát cảm xúc vốn còn non nớt của em. Vì vậy, ăn hay không ăn, Bay chỉ cần nói là mình sẽ chiều theo ý em.

Tuy nhiên, chiều ý không có nghĩa là phó mặc hoàn toàn, mình vẫn tìm hiểu xem lý do gì khiến em không muốn ăn. Có thể là biếng ăn sinh lý, có thể do sữa hoặc đồ ăn không hợp khẩu vị...".

An Nguy hạnh phúc khi được làm mẹ

Dạy con đầy khoa học

Không chỉ chăm con cực khéo, An Nguy cũng là một bà mẹ dạy con đầy khoa học. Nữ vlogger từng chia sẻ, cô muốn con gái lớn lên hạnh phúc, trở thành người tốt và thật khỏe mạnh. Với mong muốn như vậy, cô chủ động giúp con rèn luyện khả năng quản lý cảm xúc từ sớm. Bởi có bình tĩnh, con mới có thể cư xử sáng suốt và biết yêu thương. Để làm được vậy, An Nguy tìm hiểu rất nhiều phương pháp giúp con rèn luyện thông minh (IQ) - cảm xúc (EQ), từ dinh dưỡng đến dạy dỗ. Cô cũng nghiên cứu nhiều phương pháp nuôi dạy con như là Malaguzzi, Montessori...

Bên cạnh đó, cô dành nhiều thời gian chơi với con và cùng con đi du lịch. Khi đi chơi, An Nguy và Alex luôn cố gắng hết sức để lịch sinh hoạt của Bay không có gì thay đổi nhưng vẫn chuẩn bị tâm lý linh hoạt theo nhu cầu. Mục đích của việc này là tạo cho con khả năng ứng biến linh hoạt ngay từ khi còn nhỏ, tập cho Bay khả năng thích nghi với những biến đổi của môi trường xung quanh từ sớm.

"Hơn nữa, mình luôn để cho Bay làm những gì Bay muốn, miễn là điều đó không nguy hiểm đối với con. Thứ hai, để Bay hiểu có những điều mình được làm, những điều không, mình luôn áp dụng phương pháp Thông báo - Làm mẫu - Ghi nhận.

Cách này rất phù hợp đối với những bé còn nhỏ, chưa biết nói. Vì lúc này, con sẽ dễ bắt chước hành động của người khác và khi được khen ngợi phù hợp, con sẽ thấy thích thú và tiếp tục làm tốt hơn. Ví dụ như có những lúc em đang chơi vui thì phải di chuyển đến địa điểm khác, hoặc trên bàn có những món ăn hay đồ uống mà em không thể dùng được nhưng vẫn muốn. Mình không chỉ đơn giản nói với em con phải nghe lời mà phải giải thích đầu đuôi rõ ràng như nói chuyện với người lớn. Sau đó làm mẫu cho Bay hiểu và khen ngợi Bay để con tiếp tục phát huy. Trộm vía thì có vẻ như đến bây giờ, em đã hiểu được rất nhiều điều mình muốn truyền đạt và "im lặng là đồng ý".

Tuy nhiên thì ngoài những lúc hiểu và "im lặng" ra thì là những lúc có vẻ như "chưa hiểu" và "không muốn hiểu". Những lúc đó mình bắt buộc phải bế em lên dù em có gào có khóc thế nào đi chăng nữa, vừa bế vừa giải thích và vừa dỗ dành em.

Có một điều mà mình và Alex khác nhau, đó là Alex thì vừa thương em không muốn em khóc mệt và vừa không muốn làm phiền đến mọi người xung quanh nên luôn tìm cách dỗ em nhanh nhất có thể.

Còn mình thì khác, những người xung quanh chỉ là những người mình gặp có lẽ một lần duy nhất trong đời, và Bay là ưu tiên hàng đầu của mình, vì thế mình chú trọng vào việc giúp em xử lý những cảm xúc tiêu cực mà em đang có, dù mất bao nhiêu thời gian đi chăng nữa, hạn chế hết sức việc đánh lạc hướng cảm xúc bằng cách làm trò cho em xem hay chỉ trỏ và nói "ơ Bay nhìn con mèo kìa" .

Mình tin rằng trẻ nhỏ cũng như người lớn, cần được đối diện với cảm xúc của chính mình, và học cách xử lý nó để hiểu được chính bản thân mình và những người xung quanh, và bọn mình không chỉ là người hướng dẫn, mà còn chính là người bạn đồng hành của trẻ trong hành trình phát triển EQ".

Ngoài ra, An Nguy còn hạn chế nói những lời xúc phạm con. Theo cô, những điều mang năng lượng tiêu cực sẽ ám ảnh trẻ, khiến con không những không phát triển mà còn ám ảnh bé cả đời.

Vlog mới của An Nguy đã nhận được vô vàn ủng hộ của hội bỉm sữa. Mọi người hy vọng thời gian tới, An Nguy sẽ chia sẻ nhiều Vlog hay ho về chuyện chăm con hơn nữa.