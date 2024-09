Tưng bừng mừng sinh nhật 26 năm, Ngọc Dung tri ân khách hàng quà tặng kim cương đẳng cấp

Trên hành trình 26 năm hình thành và phát triển thương hiệu, Hệ thống TMV Ngọc Dung đã trở thành cái tên thân quen, là thương hiệu uy tín hàng đầu mà phái đẹp tin tưởng, đồng hành và gửi trao nhan sắc của mình.



Với sứ mệnh tôn tạo triệu vẻ đẹp riêng, Ngọc Dung luôn tận tâm mang lại những giá trị tốt đẹp nhất cho khách hàng, từ việc yêu thương nâng niu vẻ đẹp độc bản sẵn có của người phụ nữ, từ việc đầu tư đồng bộ cơ sở vật chất hiện đại tại 18 chi nhánh trên toàn quốc, không ngừng nâng cấp chuyên môn cho đội ngũ y bác sĩ đến việc tri ân phái nữ nhân dịp sinh nhật bằng loạt sự kiện hấp dẫn với chủ đề "Một thương hiệu - Triệu vẻ đẹp riêng".

Hành trình tôn vinh vẻ đẹp độc bản của người phụ nữ tại Talkshow "Tôn tạo vẻ đẹp riêng" với sự tham gia của dàn khách mời đặc biệt: Talkshow "Tôn tạo vẻ đẹp riêng" chính là điểm nhấn ấn tượng của chuỗi sự kiện chào đón Ngọc Dung tuổi 26. Với sự góp mặt của ba vị khách mời đặc biệt: Photographer Nguyễn Lê Anh Tuấn, Style Coach Bùi Việt Hà và Chuyên gia thẩm mỹ Yến Phương, sự kiện mang đến cho phái nữ những góc nhìn mới, những định nghĩa riêng về vẻ đẹp của người phụ nữ.

Talkshow này không chỉ là ngày kỷ niệm Ngọc Dung tròn 26, mà còn là dịp để tri ân hàng triệu câu chuyện, hàng triệu vẻ đẹp, hàng triệu mảnh ghép đã được Ngọc Dung nâng niu và tôn tạo, để từ đó lan tỏa và truyền cảm hứng đến những người phụ nữ để họ thêm yêu, thêm tin, thêm trân quý vẻ đẹp riêng của chính mình. Bởi vì với Ngọc Dung, mỗi người phụ nữ đều là một đóa hoa rực rỡ với vẻ đẹp độc nhất vô nhị.

Hơn 100 khung hình lung linh được trưng bày tại triển lãm nhan sắc "Triệu vẻ đẹp riêng": Nằm trong khuôn khổ của sự kiện mừng sinh nhật Ngọc Dung không thể không kể đến triển lãm nhan sắc hoành tráng, ấn tượng với hơn 100 khung hình được trưng bày tại các chi nhánh Ngọc Dung. Được tái hiện như một triển lãm nghệ thuật thực thụ, Ngọc Dung đã tôn vinh vẻ đẹp của phái nữ bằng những khung hình độc đáo, khác biệt, ghi dấu vẻ đẹp riêng với những đường nét chân thực nhất.

Tại đây, phái nữ đã được photographer và stylist chuyên nghiệp từ Hệ thống TMV Ngọc Dung hướng dẫn tạo dáng và chụp ảnh miễn phí, bắt trọn mọi góc mặt xinh đẹp, cuốn hút nhất.

Hơn 1.000 phái nữ tham gia chia sẻ câu chuyện và hình ảnh xinh đẹp của riêng mình tại cuộc thi "Khoe ảnh đẹp - Nhận kim cương": Không chạy theo những tiêu chuẩn cứng nhắc về cái đẹp, Ngọc Dung luôn đặt vẻ đẹp riêng của mỗi người phụ nữ lên hàng đầu. Đó là lý do mà chúng tôi tổ chức cuộc thi "Khoe ảnh đẹp - Nhận kim cương" để tạo nên không gian cho phép phái tự tin khoe sắc, chia sẻ những câu chuyện ý nghĩa và hành trình làm đẹp của chính mình và những người thân yêu. Tại livestream mỗi tuần, Ngọc Dung sẽ công bố người chơi chiến thắng cuộc thi với giải thưởng là viên kim cương vô cùng giá trị.

Hàng loạt ưu đãi độc quyền và quà tặng đặc biệt nhân dịp sinh nhật Ngọc Dung 26 năm: Ngoài các hoạt động chính tại sự kiện, Hệ thống TMV Ngọc Dung còn dành tặng khách hàng ưu đãi độc quyền và quà tặng giá trị. Hấp dẫn nhất là chương trình livestream tung deal đồng giá 86.000 duy nhất vào ngày 08/08.

Chuỗi sự kiện thu hút hơn 35.000 khách hàng tham gia và trao tận tay phái nữ 6.000 phần quà tặng đẳng cấp. Ngọc Dung vô cùng hạnh phúc và trân trọng khi nhận được những phản hồi tích cực từ khách hàng sau khi tham gia sự kiện:

Chị Lan Phương (Q.3, TP.HCM): "Một chút hạnh phúc, một chút bất ngờ, một chút niềm tự hào khi nhìn thấy những khung hình của mình được trưng bày tại triển lãm lớn như vậy. Điều chị bất ngờ nhất là không nghĩ bản thân mình có những khoảnh khắc, những góc mặt tạm gọi là dễ nhìn, xinh xắn. Chị cảm ơn Ngọc Dung nhiều lắm vì đã mang đến cho chị cũng như những bông hoa xinh đẹp ở đây một trải nghiệm thú vị, đặc biệt và ý nghĩa."

Chị Kim Dung (Q.2, TP.HCM): "Lần đầu tiên chị tham gia một sự kiện mà nhận được quà tặng kim cương giá trị như thế này. Món quà này không những giá trị mà còn chứa đựng rất nhiều những tình và yêu thương từ Ngọc Dung. Cảm ơn Ngọc Dung rất nhiều nha."

Sự kiện mừng sinh nhật 26 năm của Hệ thống TMV Ngọc Dung không chỉ đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển của thương hiệu mà còn mở ra một tương lai không ngừng phát triển và đổi mới. Ngọc Dung hứa hẹn sẽ luôn là người bạn đồng hành đáng tin cậy của phụ nữ Việt trên hành trình tôn vinh và nâng tầm triệu vẻ đẹp riêng.