Túi hiệu của 4 "phú bà" trong phim giờ vàng: Bị đồn là "mượn của Phương Oanh"
Trong một tập phim "Gió ngang khoảng trời xanh", khoảnh khắc các "phú bà" tụ họp với nhau, cùng khoe túi hiệu cả trăm triệu, khiến khán giả đặc biệt quan tâm.
Bộ phim giờ vàng "Gió ngang khoảng trời xanh" thu hút sự quan tâm của tất cả khán giả xem đài. Cùng với câu chuyện của bộ 3 nữ chính Mỹ Anh (Phương Oanh), Trúc Lam (Quỳnh Kool) và Quỳnh Ngân (Việt Hoa), những diễn biến mới nhất của Mỹ Oanh khi giao lưu với hội phú bà nổi tiếng sang chảnh, kiêu kỳ, dát hàng hiệu không ngơi tay, cũng là chi tiết khiến MXH xôn xao bàn luận.
Không chỉ là buổi tụ họp đơn thuần, các phú bà còn tranh thủ khoe khéo chiếc túi hiệu đắt đỏ trên tay. Đó là những chiếc túi đến từ thương hiệu đình đám thế giới như Chanel, Dior... ước tính trị giá cũng lên đến vài trăm triệu.
Trong phim thì thế, nhưng ngoài đời thường, Phương Oanh mới chính là "phú bà" chính hiệu, BST tú hiệu của nữ diễn viên nhiều không đếm hết.
Không chỉ có phong cách thời trang sang chảnh, gợi cảm, Phương Oanh còn biết cách nhấn nhà túi hiệu. Những mẫu túi Chanel, Dior... mà các chị em "phú bà" khoe trong phim, ngoài đời Phương Oanh cũng có sẵn. Thậm chí cô còn có một chiếc Chanel Boy vải tweed y hệt trong phim, vậy nên không ít người phỏng đoán "chắc là các chị phú bà mượn túi hiệu của Phương Oanh để lên phim".
Và cũng có người nhận xét, ngoài bà Lý ra thì khó có ai vượt qua Mỹ Anh hay Phương Oanh về độ sang trọng, đẳng cấp khi dùng túi hiệu cũng như thể hiện gu thời trang của mình.