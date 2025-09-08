Tuần thai thứ 18: Bé đạp mạnh, mẹ tăng cân nhiều và dễ bị chuột rút

Tuần thai thứ 18: Bé yêu lớn như quả ổi, cử động mạnh hơn.

Mẹ tăng cân, bụng to, có thể chuột rút chân hoặc đổ mồ hôi.

Uống axit folic, ăn lành mạnh, chuẩn bị siêu âm hình thái.

Mẹ hãy tận hưởng tam cá nguyệt thứ hai đầy năng lượng nhé!

Tổng quan về tuần thai thứ 18

Trong tuần thai thứ 18, bé yêu phát triển nhanh, với hệ thần kinh và cơ bắp hoạt động tích cực. Nhau thai cung cấp dinh dưỡng và oxy hiệu quả. Mẹ cảm thấy khỏe khoắn, bụng lộ rõ, và có thể nhận thấy chuyển động bé mạnh hơn. Đây là thời điểm mẹ chuẩn bị siêu âm hình thái (thường tuần 18-20) để kiểm tra tim, não, và cột sống bé. Mẹ hãy giữ tinh thần lạc quan để tận hưởng giai đoạn này nhé!

Kích thước và cân nặng của em bé

Bước vào tuần thứ 18 của thai kỳ, em bé dài khoảng 13-14 cm (như quả ổ, ớt chuôngi), nặng 150-190g, với tim đập mạnh (120-160 lần/phút).

Bé yêu và cơ thể mẹ thay đổi thế nào?

Cơ thể mẹ

- Hormone ổn định: Progesterone và estrogen duy trì thai kỳ, làm tử cung giãn, có thể gây táo bón, chuột rút chân, hoặc tăng tiết mồ hôi.

- Bụng lộ rõ: Tử cung to hơn, khiến bụng nhô ra rõ rệt, dễ thấy khi đứng thẳng hoặc mặc đồ bó.

- Tăng cân: Mẹ có thể tăng 3-5 kg (tùy cơ địa), do thai nhi, nhau thai, và nước ối phát triển.

- Thay đổi khác: Mẹ tràn năng lượng, tiết dịch âm đạo (trắng đục, không mùi), tóc/móng mọc nhanh, da sáng mịn hoặc có đốm nám. Chuột rút chân hoặc đổ mồ hôi nhiều có thể xảy ra do lưu lượng máu tăng và thai lớn. Đau lưng hoặc đau dây chằng tròn vẫn có thể tiếp diễn.

Bé yêu

- Bé yêu là một thai nhi, dài khoảng 13-14 cm (như quả ổi), nặng 150-190g, với tim đập mạnh (120-160 lần/phút).

- Bé cử động mạnh hơn (đá chân, xoay người, nấc cụt), có thể nghe và phản ứng với âm thanh bên ngoài. Lớp mỡ dưới da tiếp tục tích tụ, xương cứng hơn, và cơ quan sinh dục rõ ràng.

- Siêu âm cho thấy ngón tay/chân hoàn thiện, tai ở vị trí đúng, và bé có thể ngáp hoặc mút ngón tay. Thật kỳ diệu!

Triệu chứng mẹ có thể gặp trong tuần thai thứ 18

Trong tuần thứ 18 của thai kỳ, triệu chứng mang thai nhẹ, giúp mẹ thoải mái hơn:

- Tràn năng lượng: Mẹ khỏe khoắn, dễ dàng tham gia các hoạt động hàng ngày.

- Bụng lộ rõ: Tử cung to hơn khiến bụng nhô ra, dễ nhận thấy, đặc biệt ở mẹ mang thai lần hai.

- Chuyển động thai: Mẹ cảm nhận chuyển động mạnh hơn, như đá nhẹ hoặc rung, đặc biệt khi nằm yên.

- Chuột rút chân: Mẹ có thể bị chuột rút, đặc biệt vào ban đêm, do trọng lượng thai và thiếu hụt khoáng chất.

- Tăng tiết mồ hôi: Hormone và lưu lượng máu tăng khiến mẹ đổ mồ hôi nhiều hơn, đặc biệt khi ngủ.

- Táo bón hoặc đầy hơi: Progesterone làm chậm tiêu hóa, gây khó chịu ở bụng.

- Tiết dịch âm đạo: Dịch trắng đục, không mùi là bình thường; nếu ngứa, có mùi, hoặc màu lạ, hãy đi khám.

- Da sáng hoặc nám: Hormone có thể làm da sáng mịn hoặc xuất hiện đốm nám, đặc biệt ở mặt.

- Đau lưng nhẹ: Trọng lượng thai và thay đổi tư thế khiến mẹ đau lưng hoặc đau dây chằng tròn.

Nếu mẹ thấy máu đỏ tươi, đau bụng dữ dội, hoặc giảm chuyển động thai, hãy liên hệ bác sĩ ngay.

Tips chăm sóc cho mẹ trong tuần thai thứ 18

Chăm sóc thể chất

- Tiếp tục axit folic: Mẹ hãy uống 400 mcg axit folic mỗi ngày để hỗ trợ bé phát triển não và tủy sống.

- Ăn uống lành mạnh: Chọn thực phẩm giàu protein (thịt gà, cá), omega-3 (cá hồi, hạt chia), chất xơ (rau xanh, yến mạch), và canxi (sữa, phô mai) để giảm chuột rút và táo bón. Hạn chế caffeine (dưới 200mg/ngày).

- Nghỉ ngơi hợp lý: Ngủ 7-8 tiếng mỗi đêm, nằm nghiêng trái, và chợp mắt ngắn nếu cần để giữ sức khỏe.

- Tập nhẹ nhàng: Đi bộ, yoga bầu, hoặc bài tập nhẹ giúp giảm đau lưng và chuột rút, nhưng tránh vận động mạnh.

- Chăm sóc răng miệng: Đánh răng nhẹ nhàng, dùng chỉ nha khoa, và đi khám răng nếu nướu sưng hoặc chảy máu.

- Mặc quần áo bầu: Chọn quần áo co giãn, thoải mái, như váy bầu, quần legging bầu để phù hợp với bụng lớn.

Chăm sóc tinh thần

- Thư giãn bằng thiền, hít thở sâu, hoặc nghe nhạc nhẹ để giữ tâm trạng tích cực.

- Kết nối với bạn đời, người thân, hoặc nhóm mẹ bầu để chia sẻ niềm vui khi cảm nhận chuyển động bé.

- Nếu mẹ lo âu về siêu âm hình thái, hãy nói chuyện với bác sĩ để được tư vấn.

Duy trì thai kỳ khỏe mạnh

- Tránh rượu, thuốc lá, và chất kích thích để bảo vệ bé yêu.

- Uống đủ nước (2-2.5 lít/ngày) để giảm táo bón và hỗ trợ tuần hoàn máu.

- Theo dõi triệu chứng bất thường và giữ lịch khám định kỳ với bác sĩ.

Những điều mẹ cần lưu ý trong tuần thai thứ 18

- Siêu âm hình thái: Siêu âm tuần 18-20 kiểm tra chi tiết cấu trúc bé (tim, não, cột sống, thận) và xác nhận giới tính nếu chưa làm. Hỏi bác sĩ để chuẩn bị lịch siêu âm.

- Hiểu tiết dịch và máu: Tiết dịch trắng đục, không mùi là bình thường. Máu đỏ tươi hoặc đau bụng mạnh là dấu hiệu cần đi khám ngay.

- Theo dõi chuyển động bé: Ghi lại cảm giác chuyển động (như đá nhẹ) trên ứng dụng theo dõi thai kỳ để hiểu sự phát triển của bé.

- Nguy cơ sảy thai rất thấp: Nếu siêu âm thấy tim thai, nguy cơ sảy thai dưới 1%, giúp mẹ yên tâm tận hưởng thai kỳ.

Câu hỏi mẹ hay thắc mắc

1. Siêu âm hình thái học tuần 18 kiểm tra những gì?

Siêu âm kiểm tra chi tiết tim, não, cột sống, thận, và các cơ quan khác của bé để phát hiện dị tật, đồng thời xác nhận giới tính nếu cần.

2. Chuột rút chân tuần thứ 18 có bình thường không?

Có, chuột rút chân xảy ra do trọng lượng thai và thiếu khoáng chất. Bổ sung canxi, magie, và tập nhẹ giúp giảm. Hỏi bác sĩ nếu chuột rút nặng.

3. Chuyển động thai tuần thứ 18 khác tuần 17 thế nào?

Chuyển động mạnh hơn, như đạp nhẹ hoặc rung, dễ cảm nhận hơn khi mẹ nằm yên. Nếu chưa rõ, đừng lo, thường rõ hơn từ tuần 20.

4. Tăng tiết mồ hôi tuần thứ 18 làm sao giảm?

Mặc quần áo thoáng khí, uống đủ nước, ngủ ở nơi mát mẻ, và tắm thường xuyên. Hỏi bác sĩ nếu mồ hôi quá nhiều.

5. Cần chuẩn bị gì cho siêu âm hình thái tuần 18?

Uống đủ nước trước siêu âm để hình ảnh rõ hơn, ăn nhẹ, và hỏi bác sĩ về lịch trình xét nghiệm.

Tóm tắt nhanh: Mẹ cần làm gì trong tuần thai thứ 18?