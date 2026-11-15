Tuần mới 16/11 đến 22/11 của 12 cung hoàng đạo nhí: Bạn nhỏ Song Tử có dịp tỏa sáng, Ma Kết nhí cần học cách cân bằng

Bạch Dương nhí (21/3 - 19/4)

Học tập. Bạch Dương có thể là bạn đầu tiên giơ tay nhận phần việc mới của tổ. Con bắt đầu nhanh và đầy hào hứng, nhưng dễ sót yêu cầu vì muốn làm ngay. Đọc lại đề một lượt trước khi viết sẽ giúp bé đỡ phải quay lại sửa.

Sức khỏe. Những buổi tập văn nghệ hoặc chơi ngoài sân dễ khiến con mải vui quên uống nước. Một bình nước để ngay cạnh ba lô sẽ dễ nhớ hơn lời nhắc từ xa.

Gia đình. Cuối tuần, bé thích được giao việc có kết quả nhìn thấy ngay, như tự bày bàn ăn hoặc chọn trái cây cho cả nhà.

Bạn bè. Nếu hai bạn cùng muốn dẫn đầu trò chơi, Bạch Dương có thể thử chia lượt. Đến lượt bạn làm đội trưởng, bé lại có dịp nghĩ ra một vai khác cũng vui không kém.

Kim Ngưu nhí (20/4 - 20/5)

Học tập. Một bài thủ công hoặc tấm thiệp 20/11 có thể giữ Kim Ngưu ngồi lâu hơn mọi khi. Bé thích tự chọn giấy, xếp hình rồi ngắm thành quả. Với bài tập khó, con cũng dễ vào guồng nếu được làm thử một câu mẫu trước.

Sức khỏe. Tuần có nhiều hoạt động ở lớp, Kim Ngưu sẽ dễ chịu hơn nếu giờ ăn và giờ ngủ ở nhà vẫn đều đặn. Sau một buổi tập dài, bé có thể thích một buổi tối thong thả tô màu hoặc đọc truyện.

Gia đình. Con có thể muốn vào bếp cùng bố mẹ, nhất là khi được tự tay trộn bột hay bày món mình giúp làm ra đĩa.

Bạn bè. Kim Ngưu đôi lúc ngại đổi chỗ ngồi hoặc đổi nhóm. Một việc chung, như cùng bạn trang trí góc lớp, có thể giúp hai bé bắt chuyện tự nhiên hơn.

Song Tử nhí (21/5 - 21/6)

Học tập. Tuần này hợp với những việc được nói, kể và trình bày. Nếu lớp có tiết kể chuyện hay một lời chúc dành cho thầy cô, Song Tử có thể khiến mọi người bật cười bằng chi tiết chẳng ai nghĩ tới. Bé chỉ cần tập nói chậm để các bạn nghe hết.

Sức khỏe. Sau một ngày nhiều chuyện vui, con có thể còn muốn kể mãi lúc đã lên giường. Bố mẹ có thể dành vài phút nghe con kể chuyện thích nhất trong ngày rồi cùng tắt đèn.

Gia đình. Bữa cơm dễ rôm rả vì Song Tử có cả loạt chuyện ở trường muốn kể. Thử hỏi “Hôm nay ai làm con bất ngờ nhất?” để nghe xem con để ý điều gì.

Bạn bè. Bé dễ bắt chuyện với bạn mới. Khi chơi theo nhóm, con sẽ có thêm niềm vui nếu chừa cho bạn một lượt kể và lắng nghe đến cuối.

Cự Giải nhí (22/6 - 22/7)

Học tập. Cự Giải có thể nhớ rất rõ một lần được cô kiên nhẫn giảng lại bài hay được thầy động viên. Nếu bé chưa biết viết gì vào thiệp 20/11, chính kỷ niệm đó có thể thành lời cảm ơn chân thành nhất.

Sức khỏe. Sau những giờ tập đông người, bé có thể muốn ở yên một lúc. Một khoảng nghỉ ngắn khi về nhà giúp con có thời gian lấy lại nhịp trước khi bắt đầu bài tập.

Gia đình. Cự Giải có thể chủ động tìm bố mẹ để kể chuyện. Nếu con ngập ngừng, cứ nghe đến hết câu rồi hãy hỏi thêm. Đôi khi con chỉ cần có người ngồi cạnh.

Bạn bè. Nếu một bạn thân bỗng ít nói, Cự Giải dễ nghĩ mình đã làm bạn buồn. Bé có thể thử hỏi một câu đơn giản thay vì giữ nỗi băn khoăn đến tận lúc về nhà.

Sư Tử nhí (23/7 - 22/8)

Học tập. Nếu có tiết mục 20/11, Sư Tử dễ hào hứng khi được đứng trước lớp. Bé cũng có thể làm tốt ở những phần ít được chú ý hơn, như nhắc bạn vào đúng lượt hoặc giúp cả nhóm nhớ đoạn kết.

Sức khỏe. Hát, hò reo và tập nhiều lượt dễ làm con mệt vào cuối buổi. Xen những quãng nghỉ và uống nước sẽ giúp bé giữ sức cho phần mình mong chờ nhất.

Gia đình. Con có thể muốn biểu diễn thử ở nhà. Một lời khen cụ thể như “Đoạn cuối con nói rõ lắm” có ích hơn lời nhận xét chung chung.

Bạn bè. Khi được chọn làm nhóm trưởng, Sư Tử có thể thử hỏi từng bạn muốn làm phần nào. Đến lúc cả nhóm hoàn thành, bé sẽ có dịp nhận ra một ý tưởng hay có thể đến từ bạn ít nói nhất.

Xử Nữ nhí (23/8 - 22/9)

Học tập. Xử Nữ dễ phát hiện chữ còn thiếu trong tấm thiệp hay nét vẽ chưa đều trên tờ báo tường. Sự tỉ mỉ giúp con làm tốt phần việc của mình. Nếu cứ mải sửa một góc nhỏ, bé có thể hoàn thành toàn bộ trước rồi quay lại xem còn gì cần chỉnh.

Sức khỏe. Khi ngồi lâu để tô, viết hoặc cắt dán, con có thể quên đứng dậy. Nghỉ vài phút để duỗi tay chân sẽ giúp bé thoải mái hơn khi quay lại bàn.

Gia đình. Bé có thể vui khi được tự chuẩn bị đồ mang đến lớp. Một danh sách ngắn do chính con viết sẽ giúp buổi sáng bớt cuống.

Bạn bè. Khi thấy bạn làm khác cách mình, Xử Nữ có thể hỏi “Bạn định làm thế nào?” trước khi góp ý. Biết đâu cách của bạn lại giúp cả nhóm tiết kiệm thời gian.

Thiên Bình nhí (23/9 - 23/10)

Học tập. Thiên Bình có thể làm tốt phần chọn màu, sắp xếp hình ảnh hoặc trình bày sản phẩm của nhóm. Khi phân vân giữa quá nhiều phương án, bé có thể giữ lại hai ý thích nhất rồi chọn một để bắt tay vào làm.

Sức khỏe. Lịch tập và lịch học có thể dồn vào vài ngày giữa tuần. Một buổi chiều có thời gian đi dạo hoặc chơi tự do sẽ giúp bé thư giãn.

Gia đình. Cuối tuần, con có thể hào hứng với việc cả nhà cùng làm một món đơn giản rồi ngồi ăn với nhau. Để bé chọn một việc trong bếp, chẳng hạn rửa rau hoặc xếp bát, cũng đủ khiến con thấy mình góp phần.

Bạn bè. Thiên Bình thường muốn cả nhóm đều vui. Tuần này, bé có thể tập nói rõ mình thích trò gì, rồi cùng các bạn tìm cách để mỗi người có một lượt lựa chọn.

Thiên Yết nhí (24/10 - 21/11)

Học tập. Một câu đố, bài toán khó hoặc trò lắp ghép có thể khiến Thiên Yết mải mê quên giờ. Nếu đã thử vài cách mà vẫn bí, bé có thể hỏi cô đúng chỗ mình vướng, rồi tự làm tiếp từ gợi ý đó.

Sức khỏe. Sau một ngày phải tập trung nhiều, con có thể thích đi bộ, chơi ngoài trời hoặc đơn giản là có chút thời gian yên tĩnh trước bữa tối.

Gia đình. Thiên Yết có thể kể chuyện dễ hơn khi hai mẹ con cùng gấp quần áo hoặc xếp đồ chơi. Một câu hỏi nhẹ nhàng trong lúc làm việc chung đôi khi mở đầu được cuộc trò chuyện dài.

Bạn bè. Nếu có chuyện giận nhau, bé dễ im lặng chờ bạn lên tiếng. Một lời rủ “Mai chơi tiếp nhé?” có thể mở đường để hai bạn nói chuyện lại.

Nhân Mã nhí (22/11 - 21/12)

Học tập. Nhân Mã có thể nhớ bài tốt hơn khi được làm thử, đứng lên trình bày hoặc tìm ví dụ từ những gì con thấy ngoài đời. Với bài dài, chia thành từng đoạn ngắn sẽ giúp bé theo đến cùng.

Sức khỏe. Cuối tuần khá hợp với một buổi đạp xe, chạy nhảy hoặc đi công viên cùng gia đình. Sau lúc chơi hăng, bé nhớ nghỉ và uống nước trước khi nhập cuộc lần nữa.

Gia đình. Con có thể đề xuất một chuyến đi ngắn. Nếu cả nhà ở nhà, bé vẫn có thể vui với nhiệm vụ tự nghĩ trò chơi hoặc chọn bộ phim cả nhà xem chung.

Bạn bè. Nhân Mã dễ kéo cả nhóm vào một trò mới. Nhắc lại luật bằng vài câu ngắn trước khi bắt đầu sẽ giúp cả những bạn mới chơi lần đầu cũng theo kịp.

Ma Kết nhí (22/12 - 19/1)

Học tập. Ma Kết có thể tự giác làm xong phần được giao rồi hỏi còn việc gì cần giúp. Tuần có nhiều hoạt động, bé nên chọn việc cần hoàn thành trước để tránh ôm cả phần của bạn.

Sức khỏe. Con có thể mải làm cho xong đến mức quên nghỉ. Một buổi chiều được chơi tự do, đọc truyện hoặc nằm nghe nhạc sẽ giúp tuần của bé bớt chật lịch.

Gia đình. Nếu được hỏi muốn làm gì cuối tuần, Ma Kết có thể chọn một việc rất giản dị, như ngủ thêm chút rồi ăn sáng cùng cả nhà.

Bạn bè. Bé có thể khó chịu khi bạn làm chậm. Thử chia việc thành từng phần nhỏ để ai cũng biết mình cần làm gì, cả nhóm sẽ dễ phối hợp hơn.

Bảo Bình nhí (20/1 - 18/2)

Học tập. Bảo Bình có thể nảy ra ý tưởng làm thiệp bật hình hoặc dùng vật liệu cũ để trang trí lớp. Nếu ý tưởng hơi phức tạp, con có thể thử một mẫu nhỏ trước để biết phần nào làm được trong thời gian còn lại.

Sức khỏe. Một dự án thú vị dễ kéo con ngồi ở bàn quá lâu. Bé có thể đứng dậy đi lại, uống nước rồi quay lại hoàn thiện nốt.

Gia đình. Bố mẹ có thể bắt gặp một chiếc hộp giấy được biến thành ô tô hay một lõi giấy thành ống nhòm. Hỏi con món đồ hoạt động thế nào có khi còn vui hơn đoán xem con đang làm gì.

Bạn bè. Khi bạn chưa hiểu ý tưởng của mình, Bảo Bình có thể làm thử một đoạn để cả nhóm cùng xem. Một mẫu nhỏ đôi khi dễ thuyết phục hơn mấy lượt giải thích.

Song Ngư nhí (19/2 - 20/3)

Học tập. Song Ngư có thể thích những hoạt động được vẽ, viết lời chúc hoặc kể chuyện. Nếu đang làm toán mà mải nghĩ về bức tranh chưa tô xong, bé có thể để riêng tờ giấy ấy, làm hết vài câu rồi quay lại.

Sức khỏe. Những buổi tập ồn ào có thể khiến con muốn về nhà nghỉ sớm. Một bữa tối thong thả và một câu chuyện trước giờ ngủ sẽ hợp với bé trong những ngày lịch ở trường dày hơn.

Gia đình. Con có thể mang về một tấm thiệp, một bức vẽ hoặc một câu chuyện nhỏ về thầy cô. Bố mẹ thử hỏi vì sao con chọn chi tiết ấy. Câu trả lời có khi đáng nhớ hơn cả món đồ bé mang về.

Bạn bè. Song Ngư dễ để ý khi có bạn đứng ngoài cuộc chơi. Một lời rủ ngồi cùng hoặc chia sẻ bút màu cũng có thể là cách bé bắt đầu một tình bạn mới.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm