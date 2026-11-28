Chiếc balo vải màu đỏ đã sờn cũ với dấu swoosh thêu tay tỉ mỉ, điểm xuyết thêm vài bông hoa nhỏ bên trong vào năm 2025 từng tạo nên cơn sốt trên Douyin với hơn 9 triệu lượt thích và nửa triệu bình luận. Chủ nhân bài đăng là Lưu (đến từ Cam Túc, Trung Quốc), người đã tự hào khoe lại món đồ từng bị anh cất kỹ suốt một thập kỷ kèm dòng chú thích ngắn gọn: "Đây là chiếc cặp mẹ tôi làm."

Lật lại ký ức năm 2016, khi Lưu mới 14 tuổi và từng ao ước sở hữu một chiếc cặp Nike giống bạn bè đồng trang lứa. Điều kiện kinh tế gia đình eo hẹp không cho phép mua đồ hiệu, người mẹ đã ngồi cặm cụi suốt nhiều ngày, tự tay thêu từng đường kim mũi chỉ lên chiếc cặp cũ của con trai. Bà thậm chí còn khéo léo thêm họa tiết hoa nhỏ vào trong biểu tượng của hãng như một cách làm đẹp riêng cho món quà.

Thế nhưng, sự sĩ diện của tuổi mới lớn cùng những lời trêu chọc "dùng hàng nhái" từ bạn học khiến cậu thiếu niên khi ấy nảy sinh tâm lý xấu hổ. Lưu chỉ đeo chiếc cặp đúng một tuần rồi lẳng lặng cất sâu vào góc tủ. Phải đến 10 năm sau, khi đã trưởng thành và bước ra đời, anh mới thấm thía sự ngây ngô của mình năm nào để rồi trân trọng đăng tải kỷ vật này lên mạng xã hội.

Từng bị cậu thiếu niên 14 tuổi giấu biệt vào góc tủ vì sĩ diện trước bạn bè, kỷ vật này bất ngờ gây bão Douyin sau một thập kỷ với hơn 9 triệu lượt thích.

Câu chuyện chân thật lập tức chạm đúng điểm yếu của hàng triệu người xem. Bên dưới bài viết khi ấy không chỉ có những chia sẻ đồng cảm về sự hy sinh thầm lặng của cha mẹ, dân tình còn rần rần biến khu vực bình luận thành một "triển lãm hàng tự chế". Từ áo thun thêu tay đến giày vải tự vẽ logo nối đuôi nhau xuất hiện, khiến netizen dí dỏm trêu đùa rằng đây chẳng khác nào lễ trao giải của Nike, và quy mô của "đại hội DIY" này lớn đến mức đội ngũ luật sư của hãng có lẽ cũng phải... chào thua.

Dưới bài đăng của Lưu, cư dân mạng rần rần hưởng ứng bằng cách khoe loạt áo thun, giày vải gắn logo Nike "phiên bản DIY" đầy sáng tạo.

Giữa làn sóng chia sẻ ấy, tài khoản Nike Trung Quốc khi đó cũng trực tiếp để lại lời nhắn. Thương hiệu dành lời khen cho chiếc logo mà người mẹ của Lưu đã tự tay thêu, đồng thời gửi gắm thông điệp về tình yêu thương gia đình. Đáng chú ý, Nike còn ngỏ ý chuẩn bị một món quà dành tặng người mẹ của Lưu: "Logo thêu thật tuyệt. Tình yêu của mẹ chính là sức mạnh để chúng ta dám làm mọi điều. Chúng tôi đã chuẩn bị một món quà dành tặng mẹ bạn, hãy liên hệ với chúng tôi. Just do it."

Tài khoản chính thức của Nike Trung Quốc trực tiếp để lại lời khen ngợi dành cho người mẹ và ngỏ ý gửi tặng bà một món quà đặc biệt.

Chính chủ sau đó xác nhận đã kết nối được với đại diện thương hiệu và món quà đặc biệt sẽ được gửi đến mẹ anh. Từ một chiếc cặp từng khiến cậu bé tuổi teen muốn giấu đi, câu chuyện sau 10 năm lại trở thành kỷ niệm được nhân vật chính tự hào kể lại, đồng thời nhận được sự quan tâm từ thương hiệu mà mẹ anh từng cố gắng đưa vào tuổi thơ của con theo cách giản dị nhất.

Khép lại câu chuyện chiếc logo do mẹ tự thêu, trang cá nhân của Lưu cũng cho thấy sự gắn bó khăng khít giữa hai mẹ con ở hiện tại. Vì ngày sinh chỉ cách nhau đúng một ngày, cả hai luôn giữ truyền thống thổi nến chung từ nhỏ đến lớn. Khi không thể về nhà vì khoảng cách địa lý, anh vẫn giữ truyền thống bằng cách gọi video cùng bố, chuẩn bị quà và nhờ nhà hàng mở bài hát chúc mừng sinh nhật mẹ qua cuộc gọi. Một chi tiết nhỏ nhưng đủ cho thấy tình cảm giữa hai mẹ con vẫn luôn được vun đắp qua những điều bình dị như thế.

Chủ nhân bài đăng sau đó xác nhận đã kết nối thành công với nhãn hàng để chuyển phần quà ý nghĩa này về tận tay mẹ.

Ảnh: Internet