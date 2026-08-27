Từ vùng má đến đường viền hàm: Cách massage mặt giúp diện mạo trông tỉnh táo và thanh thoát hơn mỗi sáng

Chỉ với một miếng cạo có bề mặt nhẵn và vài giọt dầu dưỡng, bạn có thể thực hiện quy trình thư giãn trong khoảng 5 phút. Các chuyển động nhẹ nhàng có thể hỗ trợ giảm cảm giác căng cơ và giúp khuôn mặt trông bớt sưng vào buổi sáng.

Tuy nhiên, phương pháp này không thể làm khuôn mặt nhỏ đi vĩnh viễn, xóa nếp nhăn hay nâng cơ như các biện pháp thẩm mỹ. Hiệu ứng đường nét rõ hơn ngay sau khi massage thường chỉ mang tính tạm thời, chủ yếu nhờ tình trạng sưng nhẹ được cải thiện.

Bước 1: Chuẩn bị da và dụng cụ

Bạn cần một dụng cụ cạo mặt bằng đá, kim loại hoặc nhựa có bề mặt nhẵn, không sứt mẻ. Trước khi sử dụng, hãy rửa sạch dụng cụ và vệ sinh da mặt bằng sản phẩm dịu nhẹ.

Có thể đắp khăn ấm trong khoảng một phút để thư giãn, nhưng không cần dùng khăn quá nóng hoặc cố "mở lỗ chân lông". Lỗ chân lông không thể đóng mở theo nhiệt độ; hơi nóng quá mức còn dễ khiến da đỏ và khô hơn.

Sau đó, thoa một lớp dầu dưỡng hoặc kem có độ trượt tốt. Không thực hiện trên da khô vì lực ma sát có thể kéo căng và gây kích ứng da.

Bước 2: Massage vùng má từ trong ra ngoài

Đặt mặt phẳng của dụng cụ áp sát vào vùng má với góc nghiêng nhỏ. Bắt đầu từ khu vực gần cánh mũi, nhẹ nhàng đưa dụng cụ ra phía tai.

Thực hiện mỗi bên khoảng 3–5 lần. Lực massage phải thật nhẹ và chậm, không nên ấn mạnh với mong muốn nâng cơ nhanh hơn. Nếu da bị đỏ kéo dài, đau hoặc xuất hiện vết bầm, điều đó cho thấy bạn đã dùng lực quá mức.

Bước 3: Chăm sóc đường viền hàm

Sử dụng phần lõm hoặc cạnh bo tròn của dụng cụ, đặt ở giữa cằm rồi trượt nhẹ dọc theo đường viền hàm về phía tai. Lặp lại khoảng 3–5 lần ở mỗi bên.

Động tác này có thể giúp cơ hàm thư giãn và khiến đường nét trông gọn gàng hơn trong thời gian ngắn. Không nên cạo qua vùng đang có mụn viêm, vết thương hoặc kích ứng.

Bước 4: Massage vùng cổ đúng chiều

Vùng cổ cũng cần được chăm sóc nhưng phải thao tác nhẹ hơn da mặt. Có thể đưa dụng cụ từ phần dưới cổ hướng lên đường viền hàm ở hai bên. Riêng vùng phía trước cổ, nơi có tuyến giáp và nhiều cấu trúc nhạy cảm, không nên ấn hoặc cạo mạnh.

Massage không thể ngăn hoàn toàn nếp nhăn cổ. Chống nắng, dưỡng ẩm và hạn chế cúi đầu liên tục khi sử dụng điện thoại mới là những thói quen cần được duy trì lâu dài.

Bước 5: Thư giãn vùng trán

Đặt dụng cụ ở giữa trán, đưa nhẹ từ chân mày lên đường chân tóc rồi chuyển dần sang hai bên thái dương. Mỗi đường chỉ cần lặp lại vài lần.

Sau khoảng 5 phút, làm sạch dụng cụ và tiếp tục các bước dưỡng da. Bạn có thể massage 2–3 lần mỗi tuần thay vì thực hiện hằng ngày, nhất là khi da mỏng hoặc nhạy cảm.

Không áp dụng phương pháp này khi da đang bị viêm, cháy nắng, có vết thương hở hoặc vừa thực hiện thủ thuật thẩm mỹ. Điều quan trọng nhất không phải lực tay thật mạnh mà là thao tác đều, nhẹ và tạo đủ độ trượt để bảo vệ làn da.