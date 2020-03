Từ thời “ngày xửa ngày xưa”, SNSD đã lăng xê bao hot trend khiến dân tình điên đảo: Đẳng cấp girl group “tường thành” là đây

SNSD vẫn được nhiều người mệnh danh là "nhóm nhạc quốc dân", một trong những nhóm nhạc tường thành của làng giải trí Kbiz mà đến bây giờ vẫn duy trì sức ảnh hưởng mạnh mẽ. Và quả thực ngay từ khi mới debut, còn chân ướt chân ráo bước vào làng giải trí mà 9 cô gái đã có sức hút không nhỏ. Thời đó, bao món đồ mà họ diện, style của họ đều thành hot trend để người người nhà nhà học theo.

1. Phong cách thủy thủ, cheer-leader

Ngay từ khi debut với ca khúc Into The New World, 9 cô gái SNSD đã gây ấn tượng với hình ảnh cùng diện trang phục đồng bộ, đi tất cao cổ kẻ ngang mang đến cảm giác đầy năng lượng trẻ trung. Trong các MV sau đó, stylist cũng luôn chọn cho 9 cô gái những bộ đồng phục đồng điệu như bộ trang phục thủy thủ trong Genie hay trang phục cổ động trong OH. Trang phục giúp tôn vóc dáng triệt để, khoe đôi chân dài miên man khiến bao người phát cuồng.

Đặc biệt trong OH, thay vì mix trang phục cổ động với giày thể thao, 9 cô gái lại diện cùng boots cao cổ thời thượng, diện crop top khoe eo thon. Sau SNSD cũng có nhiều nhóm nhạc nữ ăn vận theo style này nhưng đều không thể gây ấn tượng mạnh bằng hình ảnh của nhóm nhạc nhà SM khi đó.

2. Quần skinny jeans

Khi Gee trình làng, SNSD không chỉ càn quét làng âm nhạc mà còn khiến dân tình phát cuồng với mẫu quần skinny màu sắc mà họ diện trong MV này. Thời điểm đó, dường như ở bất kỳ đâu trên đường phố, người ra cũng đều bắt gặp những cô gái trẻ diện quần skinny màu sắc như SNSD. Thiết kế vừa có cảm giác retro cổ điển, lại vừa thời thượng sành điệu và đặc biệt là tôn dáng triệt để. Sau quần skinny màu sắc thì quần skinny jeans đơn sắc cũng nhờ công của SNSD mà trở nên hot - hòn - họt khiến dân tình thi nhau tìm mua.

3. Phụ kiện màu sắc

Bên cạnh trang phục đồng bộ thì những món phụ kiện mà SNSD sử dụng cũng được nhiều người yêu thích. Trong Gee, những món phụ kiện màu mè, "kẹo ngọt"như bờm bản to, bờm đính nơ, vòng đính hạt nhựa đều là những món hot hit khi đó khiến bao cô nàng tuổi teen mê đắm.

Đến I Got A Boy, SNSD lột xác theo style cá tính, màu mè, họ cũng lăng xê cho những món phụ kiện "quái" hơn như bờm đính đinh tán, bờm tai mài, mũ len họa tiết. Và đây cũng chính là nhũng món phụ kiện thời thuợng nhất thời đó, xuất hiện trong vô vàn bức ảnh street style của giới trẻ.